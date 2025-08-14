Independence Day 2025: जब एक भारतीय ने किया अंग्रेजों से हिसाब बराबर, खरीद ली थी हम पर राज करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी

Independence Day 2025: गुलामी की दास्तान लिखने वाली कंपनी आज एक हिंदुस्तानी के नाम है। उद्योगपति संजीव मेहता आज ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक हैं।

Independence Day 2025: एक वक्त था जब ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हिंदुस्तान के लोग कांप जाते थे। वही कंपनी जिसने हमारी सरजमीं पर कदम रखकर तिजारत के बहाने राज की नींव रखी और करीब 200 साल तक भारत पर हुकूमत की। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और 400 साल पुरानी इस अंग्रेजी शान का मालिक अब एक हिंदुस्तानी है, जिनका नाम संजीव मेहता है।

मुंबई के एक गुजराती जैन खानदान में अक्टूबर 1961 में पैदा हुए संजीव मेहता ने पढ़ाई मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज और फिर आईआईएम अहमदाबाद से की। इसके बाद वे अमेरिका के जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका से भी पढ़े। 1980 के दशक में उन्होंने लंदन में कारोबार शुरू किया और हगी- हॉट वॉटर बॉटल्स से अपनी पहचान बनाई।

संजीव मेहता ने पहले खरीदे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के 21 प्रतिशत शेयर साल 2005 में मेहता ने वो किया जो शायद किसी हिंदुस्तानी ने कभी सोचा भी नहीं था। ब्रिटिश लाइब्रेरी और विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में महीनों तक इसकी कहानी पढ़ने के बाद, उन्होंने महज 20 मिनट में ईस्ट इंडिया कंपनी के 21% शेयर खरीद लिए। धीरे-धीरे पूरी कंपनी उनके नाम हो गई।

आज क्या करती है ईस्ट इंडिया कंपनी 135 साल के सन्नाटे के बाद 2010 में लंदन में इस कंपनी का फिर से शुभारंभ हुआ। अब ये कंपनी चाय, जेम, सोने के सिक्के और किताबें जैसे लग्जरी प्रोडक्ट बेचती है। यहां तक कि ब्रिटेन की रॉयल मिंट के साथ मिलकर इसने महारानी की तस्वीर वाले खास सिक्के भी जारी किए, जिनकी कीमत 1 लाख 25 हजार पाउंड से शुरू होती है। 2011 में आनंद महिंद्रा के नेतृत्व वाला महिंद्रा ग्रुप भी इसका हिस्सा बना। तब महिंद्रा ने इसे इतिहास को पलट देने वाला पल है।