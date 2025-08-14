Independence Day 2025 Desh Bhakti Geet: 15 अगस्त पर दिलों में जोश जगा देंगे ये टॉप 5 देशभक्ति गीत

Independence Day 2025 Songs in Hindi: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूल-कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आप भी देशभक्ति से जुड़ी कोई गीत सुनाकर शिक्षकों/बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।

14 Aug 2025

15 August Independence Day 2025 Desh Bhakti Geet: देश 15 अगस्त पर अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस (Independence day) मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन की करीब दो शताब्दी लंबी हुकूमत से देशवासियों को आजादी मिली थी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम महान स्वतत्रता के नायकों जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद समेत सैंकड़ों बलिदानियों को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं।

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूल-कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस मौके पर छात्रों भाषण देने, कविताएं सुनाने, पोस्टर बनाने, डांस आदि में भाग लेने का मौका दिया जाता है। इस मौके पर आप भी देशभक्ति से जुड़ी कोई कविता या गीत सुनाकर शिक्षकों/बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।

आदरणीय प्रिंसिपल, गुरुजनों और मेरे प्यारे दोस्तों, आज 79वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी महान बलिदानियों को नमन करते हुए मैं छोटा सा गीत सुनाने जा रहा हूं-

गीत -1 जहां डाल-डाल पर

सोने की चिड़िया करती है बसेरा

वो भारत देश है मेरा

जहां सत्य, अहिंसा और धर्म का

पग-पग लगता डेरा

वो भारत देश है मेरा

ये धरती वो जहां ऋषि-मुनि

जपते प्रभु नाम की माला

जहां हर बालक मोहन है

और राधा है हर एक बाला

जहां सूरज सबसे पहले आकर

डाले अपना डेरा

वो भारत देश है मेरा...

अलबेलों की इस धरती के

त्योहार भी हैं अलबेले

कहीं दीवाली की जगमग है

कहीं हैं होली के मेले

जहां राग रंग और हंसी खुशी का

चारों ओर है घेरा

वो भारत देश है मेरा...

जहाँ आसमान से बाते करते

मंदिर और शिवाले

जहाँ किसी नगर मे किसी द्वार पर

कोई न ताला डाले

प्रेम की बंसी जहाँ बजाता

है ये शाम सवेरा

वो भारत देश है मेरा ...

जय हिंद... जय भारत

गीत -2 मेरे देश की धरती

मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती

मेरे देश की धरती

बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं

ग़म कोस दूर हो जाता है खुशियों के कंवल मुस्काते हैं

सुनके रहट की आवाज़ें यूँ लगे कहीं शहनाई बजे

आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे,

मेरे देश की धरती

जब चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयाँ लेती है

क्यूँ ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है

इस धरती पे जिसने जनम लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा

यहाँ अपना पराया कोई नहीं, है सब पे है माँ उपकार तेरा,

मेरे देश की धरती

ये बाग़ है गौतम नानक का खिलते हैं चमन के फूल यहाँ

गांधी, सुभाष, टैगोर, तिलक, ऐसे हैं अमन के फूल यहाँ

रंग हरा हरी सिंह नलवे से रंग लाल है लाल बहादुर से

रंग बना बसंती भगत सिंह रंग अमन का वीर जवाहर से,

मेरे देश की धरती

गीत -3 ऐ मेरे वतन के लोगों

तुम खूब लगा लो नारा

ये शुभ दिन है हम सब का

लहरा लो तिरंगा प्यारा

पर मत भूलो सीमा पर

वीरों ने है प्राण गंवाए

कुछ याद उन्हें भी कर लो

कुछ याद उन्हें भी कर लो

जो लौट के घर ना आये

जो लौट के घर ना आये

ऐ मेरे वतन के लोगों

जरा आंख में भर लो पानी

जो शहीद हुए हैं उनकी

जरा याद करो कुर्बानी

तुम भूल ना जाओ उनको

इसलिए सुनो ये कहानी

जो शहीद हुए हैं उनकी

जरा याद करो कुर्बानी

जब घायल हुआ हिमालय

खतरे में पड़ी आजादी

जब तक थी सांस लड़े वो

फिर अपनी लाश बिछा दी

संगीन पे धर कर माथा

सो गए अमर बलिदानी

जो शहीद हुए हैं उनकी

जरा याद करो कुर्बानी

कोई सिख, कोई जाट मराठा

कोई सिख, कोई जाट मराठा

कोई गुरखा, कोई मद्रासी

कोई गुरखा, कोई मदरासी

सरहद पर मरनेवाला

सरहद पर मरनेवाला

हर वीर था भारतवासी

जो खून गिरा पर्वत पर

वो खून था हिंदुस्तानी

जो शहीद हुए हैं उनकी

जरा याद करो कुर्बान

थी खून से लथ-पथ काया

फिर भी बंदूक उठाके

दस-दस को एक ने मारा

फिर गिर गए होश गंवा के

जब अंत समय आया तो

कह गए के अब मरते हैं

खुश रहना देश के

प्यारों

खुश रहना देश के

प्यारों

अब हम तो सफर करते हैं

अब हम तो सफर करते हैं

क्या लोग थे वो दीवाने

क्या लोग थे वो अभिमानी

जो शहीद हुए हैं उनकी

जरा याद करो कुर्बानी

जय हिंद

जय हिंद की सेना

जय हिंद

जय हिंद की सेना

जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद

गीत - 4. आई लव माई इंडिया लंदन देखापैरिस देखाऔर देखा जापान

माईकल देखा, एल्विस देखासब देखा मेरी जानसारे जग में कहीं नहीं हैदूसरा हिंदुस्तानदूसरा हिंदुस्तान

ये दुनिया एक दुल्हनदुल्हन के माथे की बिंदियाये मेरा इंडिया

आई लव माई इंडिया

ये दुनिया एक दुल्हनदुल्हन के माथे की बिंदियाये मेरा इंडिया

आई लव माई इंडिया

जब छेड़ा मल्हार किसी नेझूमके सावन आयाआग लगा दी पानी में जबदीपक राग सुनाया

सात सुरों का संगम ये जीवन गीतों की मालाहम अपने भगवान को भी कहते हैं बांसुरी वाला

ये मेरा इंडियाआई लव माई इंडिया

ये मेरा इंडिया

आई लव माई इंडिया

पीहू-पीहू बोले पपीहा, कोयल कूहू-कूहू गाएहंसते, रोते, हमने जीवन के सब गीत बनाएये सारी दुनिया अपने-अपने गीतों को गाएगीत वो गाओ जिससे इस मिट्टी की खुश्बू आए

आई लव इंडियाआई लव माई इंडिया आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया

वतन मेरा इंडिया सजन मेरा इंडिया कर्म मेरा इंडिया धर्म मेरा इंडिया

ये दुनिया एक दुल्हन...3

दुल्हन के माथे की बिंदिया

ये मेरा इंडिया

आई लव माई इंडिया

वतन मेरा इंडिया

सजन मेरा इंडिया

कर्म मेरा इंडिया

धर्म मेरा इंडिया

गीत - 5 दिल दिया है जान भी देंगे

मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू

तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू

हर करम अपना करेंगे

ऐ वतन तेरे लिए

दिल दिया है

जां भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए

हर करम अपना करेंगे, तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा

तू मेरा अभिमान है

ऐ वतन महबूब मेरे तुझपे दिल क़ुर्बान है

हम जिऐंगे और मरेंगे

ऐ वतन तेरे लिए

दिल दिया है

जां भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए

हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,

हमवतन, हमनाम हैं

जो करे इनको जुदा मज़हब नहीं इल्ज़ाम है

हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए

दिल दिया है

जां भी देंगे ऐ वतन तेरे

तेरी गलियों में चलाकर नफ़रतों की गोलियां

लूटते हैं कुछ लुटेरे दुल्हनों की डोलियां

लुट रहे हैं आप वो अपने घरों को लूट कर

खेलते हैं बेखबर अपने लहू से होलियां

हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए

दिल दिया है