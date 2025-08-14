Independence Day 2025 theme : Is it 78th or 79th Independence Day this year Check theme August 15 celebrations Independence Day 2025: इस बार 78वां स्वतंत्रता दिवस या 79वां, थीम क्या है, दूर करें कंफ्यूजन, Career Hindi News - Hindustan
Independence Day 2025: इस बार 78वां स्वतंत्रता दिवस या 79वां, थीम क्या है, दूर करें कंफ्यूजन

Independence Day 78th or 79th : आजादी की सालगिरह के जश्न व उत्साह के बीच लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि यह 78वां स्वतंत्रता दिवस है या 79वां? सोशल मीडिया पर भी काफी लोग यह सवाल पूछ कर अपनी असमंजस दूर करना चाह रहे हैं। यहां से दूर करें अपनी उलझन-

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 14 Aug 2025 12:16 PM
Independence Day 2025: इस बार 78वां स्वतंत्रता दिवस या 79वां, थीम क्या है, दूर करें कंफ्यूजन

Independence Day 78th or 79th : 15 अगस्त का दिन पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस ( Independence Day of India ) के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1947 में इसी दिन भारत को 200 सालों की ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली थी। हर बार की तरह इस वर्ष भी पूरा देश पूरे जोश और उमंग के साथ 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन आजादी की सालगिरह के जश्न व उत्साह के बीच लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन भी है। यह कन्फ्यूजन है इस बात को लेकर कि आखिर यह कौन सा स्वतंत्रता दिवस है, 78वां या 79वां? सोशल मीडिया पर भी काफी लोग यह सवाल पूछ कर अपनी असमंजस दूर करना चाह रहे हैं। चलिए यहां हम आपकी यह उलझन सुलझा देते हैं।

क्या है सही, क्यों है कंफ्यूजन

भारत इस बार अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश को आजाद हुए 78 वर्ष पूरे हो गए हैं। असल में भ्रम की स्थिति तब पैदा होती है जब कई लोग 2025 (वर्तमान वर्ष) में से 1947 (जिस साल भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली थी) को घटाकर 78वां स्वतंत्रता दिवस मान लेते हैं। यह गलती इसलिए होती है क्योंकि वे अपनी गणना में पहले स्वतंत्रता दिवस को शामिल नहीं करते। देश ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाया था। ऐसे में गिनती का सही तरीका यह है कि 15 अगस्त 1947, जिस दिन भारत आजाद हुआ, को पहला स्वतंत्रता दिवस माना जाए। इसे गिनते हुए 2025 में भारत का यह 79वां स्वतंत्रता दिवस होगा।

देश ने 15 अगस्त 1947 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया, यानी 15 अगस्त 1948 को जब आजादी का एक साल पूरा हुआ, तब देश ने दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसी तरह से 1956 में 10वां, 1966 में 20वां, 1996 में 50वां, 2016 में 70वां और 2021 में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसी लिहाज से 2025 में देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है।

कितने वर्ष हो गए आजाद हुए

अगर बात करें कि भारत को आजाद हुए कितने बरस हो गए, तो इसे आजाद हुए 78 साल पूरे हो गए हैं। 15 अगस्त 1948 को देश को आजाद हुए एक साल पूरा हो गया था। 15 अगस्त 2025 को हमारी आजादी के 78 साल पूरे कर रहे हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपना पहला जन्मदिन तब मनाते हैं जब आप एक साल के हो जाते हैं, न कि जन्म के दिन। जन्म का दिन आपका पहला दिन होता है, लेकिन पहला जन्मदिन साल पूरा होने पर आता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह स्वतंत्रता दिवस की 68वीं वर्षगांठ या सालगिरह होगी।

Independence Day 2025 Theme : क्या है स्वतंत्रता दिवस 2025 की थीम

भारत सरकार ने इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस समारोह की आधिकारिक थीम की घोषणा अभी तक नहीं की है। हर साल सरकार स्वतंत्रता दिवस की थीम को एकता, देशभक्ति, सामाजिक प्रगति और भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान जैसे मूल्यों पर केंद्रित करती है। इस वर्ष की थीम भी इन्हीं मूल्यों पर आधारित होने की उम्मीद है जिसमें राष्ट्रीय विकास पर जोर दिया जाएगा। पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस की थीम विकसित भारत 2047 रखी गई थी। सरकार की इस पहल का लक्ष्य 2047 में अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है।

वैसे तो स्वतंत्रता दिवस का जश्न देश के हर इलाके में मनाया जाता है लेकिन भारत सरकार का भव्य और प्रमुख आयोजन दिल्ली के लाल किले पर होता है। इस दिन हर जगह प्यारा तिरंगा शान से अपना मस्तक ऊंचा किए हवा में लहराता दिखता है। इस दिवस पर ऐतिहासिक लाल किले पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। राष्ट्रगान होता है और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री वहां कार्यक्रम में बैठे लोगों समेत पूरे देश को संबोधित करते हैं। अपने भाषण में वह न सिर्फ अपनी हालिया उपलब्धियों का जिक्र करते हैं, बल्कि कई कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान भी करते हैं।

