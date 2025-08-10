Independence Day 2025 Speech in Hindi: 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के लिए दमदार भाषण! तालियों से गूंज उठेगा हाॅल

Independence Day Speech in Hindi: अगर आप भी भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं तो हमनें आपके लिए यहां 15 अगस्त का एक दमदार भाषण आसान शब्दों में लिखा है, जिसे पढ़कर आप प्रतियोगिता जीत सकते हैं।

Independence Day Speech In Hindi 2025: हमारे देश में हर वर्ष 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष हमारा देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन के 200 सालों के राज से आजादी मिली थी। अंग्रेजों की गुलामी से भारत देश को मिली आजादी के रूप में स्वतंत्रता दिवस का पर्व आनंद से मनाया जाता है। हर वर्ष आजादी की सालगिरह पर स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों आदि में कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है जहां देशभक्ति के गीत बजाए जाते हैं और लोग भाषण देते हैं। अगर आप भी भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं तो हमनें आपके लिए यहां 15 अगस्त का एक दमदार भाषण आसान शब्दों में लिखा है, जिसे पढ़कर आप प्रतियोगिता जीत सकते हैं।

आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हम सभी यहां एक ऐतिहासिक पल की याद में इकट्ठे हुए हैं, जो हमारे देश की आजादी के महत्वपूर्ण दिन का प्रतीक है। स्वतंत्रता दिवस आजादी, वीरता और संघर्ष का प्रतीक है। स्वतंत्रता दिवस उस समय की स्मृति को ताजा करता है, जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष और आजादी की ललक ने देशभक्तों को एकजुट किया था। हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को भारत ने 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यह दिन हमारे देश के इतिहास एक स्वर्णिम अध्याय है, जो हमें हमारी मातृभूमि के वीर शहीदों के समर्पण और बलिदान की याद दिलाता है।

इस दिन हमें उन सभी स्वतंत्रता सैनानियों महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मी बाई के संघर्ष को याद करना चाहिए, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। 1947 में 15 अगस्त के दिन की बात करें तो इस दिन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया था। इसके बाद से ही यह एक परंपरा बन गई है और प्रत्येक वर्ष भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त के दिन लाल किले पर झंडा फहराया जाता है और देशवासियों को संबोधित किया जाता है।

स्वतंत्रता दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने किसी भी कठिनाई का सामना करके अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहकर देश की आजादी की प्राप्ति के लिए संघर्ष किया था। आज के दिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे देश की स्वतंत्रता उनके संघर्षों और त्याग के बिना संभव नहीं थी। हमें उनकी महानता और बलिदान को सलामी देनी चाहिए और उनकी प्रेरणा से हमें आगे बढ़ने की दिशा में प्रेरित होना चाहिए।

इस स्वतंत्रता दिवस पर, हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम अपने देश के प्रति समर्पित रहकर उसके विकास और सुरक्षा में योगदान करेंगे।

जय हिंद।