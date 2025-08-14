Independence Day 2025 Quiz: आजादी के रोचक इतिहास से जुड़े इन सवालों के जवाब क्या आप जानते हैं?

Independence Day 2025 Quiz: भारत 15 अगस्त 2025 को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ऐसे में क्यों न देश की आजादी, आजादी के मतवालों और इतिहास से जुड़ी अपनी जानकारी को परखा जाए। इस खास क्विज में आपको मिलेंगे 15 सवाल जिनका जवाब आवको देना है। ऐसे मौके पर चलिए खुद को परखें...