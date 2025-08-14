Hindi Newsकरियर न्यूज़Independence Day 2025 Quiz: Do you know the answers to questions related to interesting history of india freedom
Independence Day 2025 Quiz: आजादी के रोचक इतिहास से जुड़े इन सवालों के जवाब क्या आप जानते हैं?
Independence Day 2025 Quiz: आजादी का जश्न सिर्फ तिरंगा लहराने और परेड देखने तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे इतिहास और आजादी की लड़ाई को याद करने का भी मौका है। इसी मौके पर देखें खास क्विज।
Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 06:45 PM
Independence Day 2025 Quiz: भारत 15 अगस्त 2025 को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ऐसे में क्यों न देश की आजादी, आजादी के मतवालों और इतिहास से जुड़ी अपनी जानकारी को परखा जाए। इस खास क्विज में आपको मिलेंगे 15 सवाल जिनका जवाब आवको देना है। ऐसे मौके पर चलिए खुद को परखें...
Independence Day 2025 Quiz: स्वतंत्रता दिवस 2025 क्विज
- 1929 में लाहौर सत्र में पंडित नेहरू ने कांग्रेस के किस ऐतिहासिक प्रस्ताव को पास कराया था?
जवाब: पूर्ण स्वराज प्रस्ताव
- "सरफरोशी की तमन्ना" एक मशहूर उर्दू देशभक्ति कविता है जिसे रामप्रसाद बिस्मिल ने लोकप्रिय बनाया, मगर उन्होंने इसे लिखा नहीं था। इसे मूल रूप से किसने लिखा?
जवाब: बिस्मिल अजीमाबादी
- किस क्रांतिकारी को "शहीदे-आजम" कहा जाता है?
जवाब: भगत सिंह
- "At the stroke of the midnight hour..." ये लाइन किस मशहूर भाषण से जुड़ी है और इसे किसने दिया?
जवाब: A Tryst With Destiny - पंडित जवाहरलाल नेहरू
- ईस्ट इंडिया कंपनी के मौजूदा मालिक कौन हैं, जो भारतीय मूल के ब्रिटिश बिजनेसमैन हैं?
जवाब: संजीव मेहता
- भारत (जन गण मन) के अलावा किस देश ने रवींद्रनाथ टैगोर की रचना को अपना राष्ट्रगान बनाया है?
जवाब: बांग्लादेश (अमर सोनार बांग्ला)
- भारत के पहले गवर्नर-जनरल कौन थे, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को शपथ ली?
जवाब: लॉर्ड माउंटबेटन
- नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने "आजाद हिंद सरकार" की स्थापना किस वर्ष में की थी?
जवाब: 1943
- भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं?
जवाब: 24 तीलियां
- भारतीय झंडे के दूसरे वर्जन को किसने जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित दूसरे सोशलिस्ट इंटरनेशनल सम्मेलन में फहराया था?
जवाब: मैडम भीकाजी कामा
- भारतीय सेना की वह अनोखी रेजीमेंट जो गणतंत्र दिवस परेड में अहम भूमिका निभाती है और दुनिया की इकलौती सक्रिय घुड़सवार कैवेलरी यूनिट है, उसका नाम बताएं।
जवाब: 61वीं कैवेलरी रेजीमेंट
- एक ट्रेन डकैती थी जो 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) के क्रांतिकारियों ने की थी। जहां डकैती हुई थी वह स्थान उत्तर प्रदेश में है। क्या आप नाम जानते हैं?
जवाब: काकोरी
- असम का वह शहर जो एक लोकप्रिय फूड आइटम के नाम पर है और जिसका नामकरण 1800 के दशक के आखिर में इतालवी इंजीनियरों ने किया था। नाम बताएं।
जवाब: मार्घेरिटा (या मार्घेरिटा पिज्जा)
- कांगो, लिकटेंस्टीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन और भारत जैसे देशों में क्या कॉमन है?
जवाब: इनका स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को आता है।
- विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता को क्वीन विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी के बॉम्बे दौरे की याद में कौन सा स्मारक बनाया गया था?
जवाब: गेटवे ऑफ इंडिया
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।