Independence Day 2025 Essay in hindi of 500 words 15 August swatantrata diwas nibandh Independence Day 2025 Essay: स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर 500 शब्दों का निबंध, मिलेंगे पूरे मार्क्स!, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Independence Day 2025 Essay in hindi of 500 words 15 August swatantrata diwas nibandh

Independence Day 2025 Essay: स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर 500 शब्दों का निबंध, मिलेंगे पूरे मार्क्स!

15 August Essay in Hindi: 15 अगस्त 2025 को भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस है। हमनें आपके लिए यहां 15 अगस्त का एक 500 शब्दों का निबंध लिखा है, जिसे लिखकर आप प्रतियोगिता जीत सकते हैं या फिर पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 07:09 PM
share Share
Follow Us on
Independence Day 2025 Essay: स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर 500 शब्दों का निबंध, मिलेंगे पूरे मार्क्स!

Independence Day 2025 Essay in Hindi: 15 अगस्त 2025, ब्रिटिश शासन से आजादी मिलने के बाद भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस है। यह एक ऐतिहासिक दिन है और हमारे देशवासियों के बीच समर्पण, देशप्रेम और एकता का प्रतीक है। हर वर्ष आजादी की सालगिरह पर स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों आदि में कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है जहां देशभक्ति के गीत बजाए जाते हैं और लोग भाषण देते हैं। अगर आप भी भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं तो हमनें आपके लिए यहां 15 अगस्त का एक 500 शब्दों का निबंध लिखा है, जिसे लिखकर आप प्रतियोगिता जीत सकते हैं या फिर पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं।

“गूंज रहा है दुनिया में हिन्दुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा!”

15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन के 200 सालों के राज से आजादी मिली थी। अंग्रेजों की गुलामी से भारत देश को मिली आजादी के रूप में स्वतंत्रता दिवस का पर्व आनंद से मनाया जाता है। इस वर्ष हमारा देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। देश को आजाद हुआ 78 साल पूरे हो गए हैं। 1947 में 15 अगस्त के दिन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने लालकिले पर तिरंगा फहराया था। इसके बाद से ही यह एक परंपरा बन गई है और प्रत्येक वर्ष भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त के दिन लाल किले पर झंडा फहराया जाता है और देशवासियों को संबोधित किया जाता है।

प्रधानमंत्री अपने भाषण के दौरान देश की ताजा उपलब्धियों और भावी योजनाओं के बारे में बताते हैं। वह कई कल्याणकारी घोषणाएं भी करते हैं। इस दिन हमें उन सभी स्वतंत्रता सैनानियों महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मी बाई के संघर्ष को याद करना चाहिए, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया।

स्वतंत्रता दिवस को हम शहीदों की समर्पणशीलता, वीरता और निष्ठा के प्रतीक के रूप में मनाते हैं और यह दिन ये भी याद दिलाता है कि हमें अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का संकल्प लेना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस का दिन हर भारतवासी के लिए बहुत खास है। इस दिन के उपलक्ष्य में स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तरों और अन्य स्थानों पर भाषण, सेमिनार, और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लोग तिरंगा झंडा फहराते हैं और राष्ट्रीय गान गाते हैं।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे देश में जोरों शोरों से जश्न मनाया जाता है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर हमारे देश के विभिन्न शहरों और छोटे से छोटे कस्बों में सभी लोग उत्साह और देशप्रेम की भावना से ओत-प्रोत होकर स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाते हैं। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन सभी स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में तिरंगा फहराया जाता है। देश भर में लोग तिरंगा रैली निकालते हैं। हर और बच्चे अपने हाथों में तिरंगा झंडा और जय हिंद के नारा सुनाई देता है।

ये भी पढ़ें:स्वतंत्रता दिवस पर 10 आसान लाइनें, निबंध हो या भाषण हर जगह करें इस्तेमाल
ये भी पढ़ें:स्वतंत्रता दिवस के लिए दमदार भाषण! तालियों से गूंज उठेगा हाॅल

भारत 15 अगस्त को आजाद जरूर हो गया लेकिन उस समय उसका अपना कोई राष्ट्र गान नहीं था। हालांकि रवींद्रनाथ टैगोर 'जन-गण-मन' 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन यह राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया।

स्वतंत्रता दिवस समारोह हमें विविधता में एकता की याद दिलाता है। यह हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जगाने और देश के विकास और प्रगति में योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। इस दिन में राष्ट्र निर्माण, देश के विकास व रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। हमें गांधीजी के सत्य व अहिंसा के सिद्धांतों को जीवन में उतारना चाहिए। भारतीय संविधान में लिखीं बातों का पालन करें, यही देश का सम्मान है।

भारत के अलावा 5 अन्य देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इनमें उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, कांगो गणराज्य, बहरीन और लिकटेंस्टीन शामिल हैं।

Independence Day Happy Independence Day 15 August Independence Day
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।