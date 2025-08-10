Independence Day 15 August Essay in Hindi 10 lines on swatantrata diwas par nibandh Independence Day Nibandh: स्वतंत्रता दिवस पर 10 आसान लाइनें, निबंध हो या भाषण हर जगह करें इस्तेमाल, Career Hindi News - Hindustan
15 August Essay in Hindi: इस वर्ष हमारा देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर स्कूली छात्रों के लिए 10 सबसे महत्वपूर्ण लाइनें व तथ्य जिन्हें वे अपने निबंध, लेख व भाषण में इस्तेमाल कर सकते हैं।

Sun, 10 Aug 2025
Independence Day Essay in Hindi: 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन के 200 सालों के राज से आजादी मिली थी। अंग्रेजों की गुलामी से भारत देश को मिली आजादी के रूप में स्वतंत्रता दिवस का पर्व आनंद से मनाया जाता है। हमारे देश में हर वर्ष 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष हमारा देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। हर वर्ष आजादी की सालगिरह पर स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों आदि में कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है जहां देशभक्ति के गीत बजाए जाते हैं और लोग भाषण देते हैं और निबंध प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। यहां हम स्कूली छात्रों के लिए स्वतंत्रता दिवस पर 10 सबसे महत्वपूर्ण लाइनें व तथ्य बता रहे हैं जिन्हें वे अपने निबंध, लेख व भाषण में इस्तेमाल कर सकते हैं।

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर 10 महत्वपूर्ण लाइनें-

  1. 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन के 200 सालों के राज से आजादी मिली थी। अंग्रेजों की गुलामी से भारत देश को मिली आजादी के रूप में स्वतंत्रता दिवस का पर्व आनंद से मनाया जाता है।

2. इस वर्ष हमारा देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। देश को आजाद हुआ 78 साल पूरे हो गए हैं।

3. 1947 में 15 अगस्त के दिन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने लालकिले पर तिरंगा फहराया था। इसके बाद से ही यह एक परंपरा बन गई है और प्रत्येक वर्ष भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त के दिन लाल किले पर झंडा फहराया जाता है और देशवासियों को संबोधित किया जाता है।

4. प्रधानमंत्री अपने भाषण के दौरान देश की ताजा उपलब्धियों और भावी योजनाओं के बारे में बताते हैं। वह कई कल्याणकारी घोषणाएं भी करते हैं।

5. इस दिन हमें उन सभी स्वतंत्रता सैनानियों महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मी बाई के संघर्ष को याद करना चाहिए, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया।

6. स्वतंत्रता दिवस को हम शहीदों की समर्पणशीलता, वीरता और निष्ठा के प्रतीक के रूप में मनाते हैं और यह दिन ये भी याद दिलाता है कि हमें अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का संकल्प लेना बाहिए।

7. स्वतंत्रता दिवस का दिन हर भारतवासी के लिए बहुत खास है। इस दिन के उपलक्ष्य में स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तरों और अन्य स्थानों पर भाषण, सेमिनार, और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लोग तिरंगा झंडा फहराते हैं और राष्ट्रीय गान गाते हैं।

8. भारत 15 अगस्त को आजाद जरूर हो गया लेकिन उस समय उसका अपना कोई राष्ट्र गान नहीं था। हालांकि रवींद्रनाथ टैगोर 'जन-गण-मन' 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन यह राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया।

9. इस दिन में राष्ट्र निर्माण, देश के विकास व रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। हमें गांधीजी के सत्य व अहिंसा के सिद्धांतों को जीवन में उतारना चाहिए। भारतीय संविधान में लिखीं बातों का पालन करें, यही देश का सम्मान है।

10. भारत के अलावा 5 अन्य देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इनमें उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, कांगो गणराज्य, बहरीन और लिकटेंस्टीन शामिल हैं।

