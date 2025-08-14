Independence Day, 15 August 5 countries which celebrate independence day on same day Independence Day 2025: 15 अगस्त को भारत ही नहीं, ये देश भी मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस का जश्न, Career Hindi News - Hindustan
Independence Day, 15 August 5 countries which celebrate independence day on same day

Independence Day 2025: 15 अगस्त को भारत ही नहीं, ये देश भी मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस का जश्न

Independence Day 2025: मारे देश में हर वर्ष 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में भारत के अलावा पांच देश और भी हैं जो 15 अगस्त को ही भारत के साथ अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो आइए जानते हैं भारत के अलावा और कौन से देश हैं।

Thu, 14 Aug 2025 05:48 PM
Independence Day 2025: 15 अगस्त को भारत ही नहीं, ये देश भी मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस का जश्न

Independence Day 2025, 15 August: हमारे देश में हर वर्ष 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष हमारा देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन के 200 सालों के राज से आजादी मिली थी। अंग्रेजों की गुलामी से भारत देश को मिली आजादी के रूप में स्वतंत्रता दिवस का पर्व आनंद से मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में भारत के अलावा पांच देश और भी हैं जो 15 अगस्त को ही भारत के साथ अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो आइए जानते हैं भारत के अलावा और कौन से देश हैं।

15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले देशों के नाम हैं- नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, कांगो, बहरीन और लिकटेंस्टीन ।

दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया-

दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को आज से 79 साल पहले जापानी कॉलोनाइजेशन से 15 अगस्त 1945 में मुक्ति मिली थी। कोरिया में इस दिन को 'ग्वांगबोकजेओल' के नाम से भी जाना जाता है। जिसका अर्थ है रोशनी निकलने का समय। जापानी सेनाओं से आज़ादी मिलने के तीन साल बाद उत्तरी और दक्षिण कोरिया में स्वतंत्र कोरियाई सरकारें बनीं। दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया इस साल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं।

बहरीन-

बहरीन को ब्रिटिश सरकार से 14 अगस्त 1971 को आजादी मिली थी इस प्रकार बहरीन ने 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित किया। बहरीन के निवासियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया आजादी दिवस मनाने से मना कर दिया और देश के पूर्व बादशाह सलमान अल खलीफा के राजतिलक के दिन 16 दिसंबर को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया गया।

रिपब्लिक ऑफ कांगो-

रिपब्लिक ऑफ कांगो मध्य अफ्रीकी देश है जिसे 15 अगस्त 1960 में आजादी मिली थी। इस प्रकार कांगो अपना 66वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है।

लिकटेंस्टाइन-

दुनिया के छठे सबसे छोटे देश लिकटेंस्टाइन 15 अगस्त 1866 को अपनी आजादी का दिन मनाता है। इस देश को जर्मनी से स्वतंत्रता मिली थी। 1940 से लिकटेंस्टीन में इस दिन को पारंपरिक समारोह के साथ राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। तब से अब तक यहां 15 अगस्त को पूरे हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिन यहां विशाल समारोह में हज़ारों लिकटेंस्टीन नागरिक शामिल होते हैं।

