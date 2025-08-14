Independence day 15 August 10 slogans of freedom fighters swatantrata diwas quotes naare messages महात्मा गांधी से लेकर भगत सिंह तक, स्वतंत्रता दिवस पर 10 देशभक्ति वाले नारे, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Independence day 15 August 10 slogans of freedom fighters swatantrata diwas quotes naare messages

महात्मा गांधी से लेकर भगत सिंह तक, स्वतंत्रता दिवस पर 10 देशभक्ति वाले नारे

Independence Day Slogan In Hindi: स्वतंत्रता सेनानियों के प्रेरणादायक विचार या नारे। इन नारों ने देशवासियों को आजादी के लिए प्रेरित किया और ये हमेशा के लिए अमर हो गए।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 09:12 AM
share Share
Follow Us on
महात्मा गांधी से लेकर भगत सिंह तक, स्वतंत्रता दिवस पर 10 देशभक्ति वाले नारे

Independence Day 15 August Slogan In Hindi : देश 15 अगस्त पर अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस (Independence day) मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन की करीब दो शताब्दी लंबी हुकूमत से देशवासियों को आजादी मिली थी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम महान स्वतत्रता के नायकों जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद समेत सैंकड़ों बलिदानियों को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं।

कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के प्रेरणादायक विचार या नारे। इन नारों ने देशवासियों को आजादी के लिए प्रेरित किया और ये हमेशा के लिए अमर हो गए। हम यहां कुछ मशहूर नारों का जिक्र कर रहे हैं जिन्हें आप भाषण या कार्यक्रम में इस्तेमाल कर माहौल को देशभक्ति की भावना से सराबोर कर सकते हैं-

  1. “इंकलाब जिंदाबाद”- भगत सिंह के द्वारा दिया गया, यह नारा क्रांति का प्रतीक माना जाता है।

2. "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा"- यह नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था।

3. "अहिंसा ही सबसे बड़ा शस्त्र है"- महात्मा गांधी ने यह नारा अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए सभी को प्रेरित करता है।

4. "सत्यमेव जयते"- यह स्लोगन पंडित मदनमोहन मालवीय ने दिया था।

5. “स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा”- यह नारा स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने दिया था।

6. "वंदे मातरम्"- यह नारा बंकिमचंद्र चटर्जी ने दिया था।

7. “सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू-ए-कातिल में है”- यह नारा रामप्रसाद बिस्मिल ने दिया था।

8. "जय जवान जय किसान"- यह नारा लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों के लिए दिया था।

9. "सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा"- अल्लामा इकबाल का यह नारा भी काफी पसंद किया जाता है।

10. "जय हिंद"- नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह नारा आज भी हर भारतीय की जुबां पर रहता है।

Independence Day Happy Independence Day 15 August Independence Day
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।