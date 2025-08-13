Independence Day 10 Lines : important facts for Independence Day speech 15 August bhashan swatantrata diwas par nibandh Independence Day 10 Lines : स्वतंत्रता दिवस पर 10 लाइनें, भाषण और निबंध में आएंगी काम, Career Hindi News - Hindustan
Independence Day 10 Lines : स्वतंत्रता दिवस पर 10 लाइनें, भाषण और निबंध में आएंगी काम

Independence Day 10 Lines : 15 अगस्त को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। अगर कोई स्कूली छात्र स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के लिए निबंध व भाषण की तैयारी कर रहा है तो नीचे दी गई 10 लाइनों की मदद ले सकता है।

Independence Day 10 Lines : इस 15 अगस्त को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश में हर तरफ स्वतंत्रता दिवस उत्सव की धूम है। सरकार के हर घर तिरंगा अभियान ने सबसे बड़े राष्ट्रीय पर्व की रौनक को और बढ़ा दिया है। हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश हुकूमत से मुक्त हुआ था। ऐसे में हर भारतीय के लिए 15 अगस्त गौरव का दिन है। हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी, भगत सिंह, मंगल पांडे, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस समेत सैंकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने दशकों तक आजादी की लड़ाई लड़ी। आजादी की सालगिरह इन महापुरुषों को नमन करने का भी दिन है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्कूल कॉलेज आदि संस्थानों में भाषण, लेख व निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यहां हम स्कूली छात्रों के लिए स्वतंत्रता दिवस पर 10 लाइनें व तथ्य बता रहे हैं जिन्हें वे अपने निबंध, लेख व भाषण ( Independence Day Speech and Independence Day Essay ) में इस्तेमाल कर सकते हैं।

स्वतंत्रता दिवस पर 10 महत्वपूर्ण लाइनें

1. हर साल 15 अगस्त का दिन देश में स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन भारत ने 200 सालों के ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल की थी। स्वतंत्रता दिवस भारत के लिए गर्व और एकता का प्रतीक है। भारत की आजादी की लड़ाई यहां के सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग के लोगों ने लड़ी। आज जब देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग संस्कृतियों व भाषा बोलने वाले लोग एक साथ स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं, तो विविधता में एकता का खूबसूरत नजारा दिखता है। एक भारत, श्रेष्ठ भारत का भाव दिखता है।

2. 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के स्वर्णिम दिन को भारत में राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन देश में सभी सरकारी व प्राइवेट कार्यालयों, स्कूल, कॉलेजों, शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश होता है।

3. इस वर्ष यानी 2025 में देश की आजादी की 78वीं वर्षगांठ है। भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश को आजाद हुआ 78 साल पूरे हो गए हैं।

4. देश में स्वतंत्रता दिवस समारोह कार्यक्रम मुख्य रूप से लाल किले पर मनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद देश को संबोधित करते हैं। इस दौरान वह देश की ताजा उपलब्धियों और भावी योजनाओं के बारे में बताते हैं। वह कई कल्याणकारी घोषणाएं भी करते हैं।

5. स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के मुख्य कार्यक्रम के अलावा अलावा स्कूल, कॉलेजों व सरकारी दफ्तरों आदि जगहों पर भी तिरंगा फहराया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। राष्ट्रगान गाया जाता है। देश में हर जगह देशभक्ति के गीत बजते और नारे लगते सुनाई पड़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी तथा सभी सरकारी भवनों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति 'राष्ट्र के नाम संबोधन' भी देते हैं।

6. आजादी की सालगिरह का दिन उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने का भी है जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। यह दिन हमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभभाई पटेल, लाला लाजपत राय, रामप्रसाद बिस्मिल समेत सैंकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है।

7. देश को आजाद हुए करीब 8 दशक हो चुके हैं और इस दौरान देश हर मोर्चे पर दुनिया भर में अपना धाक जमा चुका है। साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्थिक, कृषि, शिक्षा, साहित्य, सैन्य शक्ति, खेल समेत तमाम मोर्चों पर भारत बहुत तरक्की कर चुका है।

8. परमाणु क्षमता संपन्न देश भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है। विकास के हर क्षेत्र में भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। दुनिया भारत की ओर देख रही है। आजादी के बाद अपना संविधान, आम चुनाव, पंचवर्षीय योजनाएं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, भारत का परमाणु शक्ति संपन्न बनना, तीनों सेनाओं का ताकतवर व आधुनिक बनना, इसरो, डीआरडीओ, आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों की स्थापना, चंद्रयान -3 की सफलता, कोरोना वैक्सीन निर्माण, डिजिटल क्रांति जैसे महत्वपूर्ण पल भारत की विकास यात्रा के अहम पड़ाव हैं। भारत में बना यूपीआई देश के साथ-साथ विदेशों में भी झंडे गाड़ रहा है। यूपीआई की सर्विस अब दुनिया के कई देश अपना चुके हैं। हाल ही में, एक्सिओम-4 मिशन की सफलता के साथ, भारत ने मानव अंतरिक्ष उड़ान में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। इसने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से अग्रणी वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना पहला अंतरिक्ष यात्री भेजकर अपनी गगनयान महत्वाकांक्षाओं को भी आगे बढ़ाया है।

हाल में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया। देश की सरकार ने न तो समय गंवाया, न ही दुनिया की परवाह की। भारत ने अपनी कड़ी सैन्य कार्रवाई के जरिये भारत ने पाकिस्तान को यह साफ संदेश दे दिया कि अब आतंक का समर्थन करने की बहुत भारी कीमत चुकानी होगी।

9. इस दिन हमें भारत को आत्मनिर्भर और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेना चाहिए। हमें गांधीजी के सत्य व अहिंसा के सिद्धांतों को जीवन में उतारना चाहिए। भारतीय संविधान में लिखीं बातों का पालन करें, यही देश का सम्मान है।

10. भारत के अलावा 5 अन्य देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इनमें उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, कांगो गणराज्य, बहरीन और लिकटेंस्टीन शामिल हैं।

