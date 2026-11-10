Jobs: खिलाड़ियों के लिए बड़ा मौका, इनकम टैक्स में भर्ती का आज अंतिम दिन! 81000 तक मिलेगी सैलरी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स कोटा के तहत टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और एमटीएस के 119 पदों पर आवेदन करने का आज अंतिम दिन 10 नवंबर है। इच्छुक खिलाड़ी जल्द आधिकारिक पोर्टल पर फॉर्म जमा करें।
खेलकूद से जुड़े प्रतिभावान खिलाड़ियों और देश के प्रतिष्ठित विभाग में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण जॉब अपडेट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दिल्ली क्षेत्र में स्पोर्ट्स कोटा के तहत निकाली गई 119 रिक्तियों पर ऑनलाइन आवेदन करने का आज, 10 नवंबर 2026 को अंतिम मौका है। अगर आप 10वीं पास, 12वीं पास या ग्रेजुएशन की डिग्री वाले खिलाड़ी हैं, तो बिना समय गंवाए आज ही अपना आवेदन सबमिट करें। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि अभ्यर्थियों का चयन किसी लिखित परीक्षा के बिना सीधे उनकी खेल उपलब्धियों और योग्यता के आधार पर किया जाएगा।
पदों का ब्योरा (कुल 119 पद)
इस भर्ती अभियान के जरिए तीन मुख्य श्रेणियों में कुल 119 पदों को भरा जाना है-
मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS): 66 पद
टैक्स असिस्टेंट : 44 पद
स्टेनोग्राफर ग्रेड-II: 09 पद
शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी
एमटीएस (MTS): अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (मैट्रिक) पास होना अनिवार्य है। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष रखी गई है।
स्टेनोग्राफर ग्रेड-II: मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास युवा इसके लिए योग्य हैं, चयन के बाद स्टेनोग्राफी टेस्ट देना होगा। आयु सीमा 18 से 27 वर्ष तय की गई है।
टैक्स असिस्टेंट: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, चयन के बाद डेटा एंट्री स्किल टेस्ट होगा। आयु सीमा 18 से 27 वर्ष है।
स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी: उम्मीदवार ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का या राष्ट्रीय/इंटर-यूनिवर्सिटी स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में अपने राज्य या विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो।
आयु सीमा में छूट: आरक्षित वर्ग और खिलाड़ियों को नियमानुसार 5 से 10 वर्ष तक की ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।
सैलरी और बिना लिखित परीक्षा के होगी सीधी भर्ती
चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिलेगा।
टैक्स असिस्टेंट व स्टेनोग्राफर: पे लेवल-4 (25,500 रुपये से 81,100 रुपये प्रतिमाह)
एमटीएस: पे लेवल-1 (18,000 रुपये से 56,900 रुपये प्रतिमाह)
इसमें कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। अभ्यर्थियों का चयन उनकी खेल उपलब्धियों, शैक्षणिक योग्यता, आयु और आवश्यकतानुसार स्किल टेस्ट के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट से होगा।
कैसे करें आज ही आवेदन?
आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है-
- सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometaxdelhi.gov.in पर जाएं।
2. वेबसाइट के रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएं और स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2026 के लिंक पर क्लिक करें।
3. अपनी बेसिक डिटेल्स डालकर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें।
4. फॉर्म में अपने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, शैक्षणिक डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।
5. पूरी तरह भरा हुआ फॉर्म चेक कर सबमिट करें और प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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