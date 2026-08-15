इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भर्ती, MTS, टैक्स असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के पदों पर स्पोर्ट्स कोटा से पाएं सरकारी नौकरी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पुणे ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत एमटीएस, टैक्स असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के 85 पदों पर बंपर भर्ती निकाली है, जिसके लिए योग्य उम्मीदवार 15 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अगर आप काफी समय से किसी बेहतरीन सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और खेल-कूद के मैदान में भी आपने अपना हुनर दिखाया है, तो आपके लिए एक बेहद ही शानदार और सुनहरा मौका सामने आया है। दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पुणे रीजन ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत कई अहम पदों पर भर्ती का ऐलान कर दिया है। यह खबर उन सभी नौजवानों के लिए खास है जो लंबे वक्त से सरकारी महकमे का हिस्सा बनने का सपना देख रहे हैं। इस नई भर्ती प्रक्रिया के जरिए मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस, टैक्स असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर ग्रेड-II के कुल 85 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति की जाएगी।
कब से कब तक करें अवेदन
इस सरकारी नौकरी को पाने की दिशा में सबसे पहला कदम सही समय पर आवेदन करना है। विभाग की तरफ से आवेदन की प्रक्रिया 15 अगस्त 2026 से ही शुरू कर दी गई है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए खुद को योग्य मानते हैं, वे 15 सितंबर 2026 तक अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म के साथ लगने वाली आवेदन फीस जमा करने की आखिरी तारीख भी 15 सितंबर 2026 ही तय की गई है। परीक्षा कब होगी और एडमिट कार्ड किस दिन जारी किए जाएंगे, इसके बारे में विभाग अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही एक पूरा शेड्यूल जारी करेगा। जहां तक आवेदन शुल्क यानी एप्लीकेशन फीस की बात है, तो यह बेहद मामूली रखी गई है। सभी वर्गों और श्रेणियों के उम्मीदवारों को महज 200 रुपये की फीस अदा करनी होगी। इस फीस का भुगतान आप बड़ी ही आसानी से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं।
क्या रखी गई है उम्र की सीमा
अब बात करते हैं कि इस भर्ती के लिए उम्र की सीमा और पढ़ाई-लिखाई कितनी मांगी गई है। उम्मीदवारों की उम्र का हिसाब 1 जनवरी 2026 की तारीख को आधार मानकर लगाया जाएगा। इस दिन आपकी कम से कम उम्र 18 साल होनी ही चाहिए। अगर आप एमटीएस पद के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं, टैक्स असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के पदों के लिए अधिकतम उम्र 27 साल तय की गई है। हालांकि, सरकारी नियमों के मुताबिक आरक्षित वर्गों को उम्र सीमा में जो छूट मिलती है, वह यहां भी लागू होगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग डिग्रियां मांगी गई हैं। अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड-II के 6 पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। वहीं, टैक्स असिस्टेंट के 40 पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी जानी-मानी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन का होना अनिवार्य है। इसके अलावा, मल्टी-टास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के 39 पदों के लिए सिर्फ 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि इन सभी पदों के लिए आपके पास स्पोर्ट्स कोटा का योग्य सर्टिफिकेट होना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह पूरी भर्ती खिलाड़ियों के लिए ही निकाली गई है।
कैसे होगा पदों का पूरा बंटवारा
चूंकि यह भर्ती स्पोर्ट्स कोटा के तहत हो रही है, इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि किन खेलों के खिलाड़ियों को इसमें मौका दिया जा रहा है। विभाग ने कुल 17 खेलों को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया है, जिनमें पुरुष और महिला दोनों खिलाड़ियों के लिए पद आरक्षित किए गए हैं। सबसे ज्यादा 20 पद एथलेटिक्स के लिए रखे गए हैं, जिनमें 10 पुरुष और 10 महिला खिलाड़ियों की जगह है। इसके बाद वॉलीबॉल के खिलाड़ियों के लिए 12 पद मौजूद हैं। क्रिकेट और कबड्डी खेलने वालों के लिए 6-6 पद खाली हैं, लेकिन ये सिर्फ पुरुष खिलाड़ियों के लिए हैं। बास्केटबॉल की बात करें तो इसमें कुल 5 पद हैं और ये सभी पद सिर्फ महिला खिलाड़ियों के लिए आरक्षित हैं। हॉकी में 5 पद केवल पुरुषों के लिए हैं, जबकि पैरास्पोर्ट्स में 3 पुरुष और 2 महिलाओं के लिए कुल 5 जगहें हैं। इसके अलावा ब्रिज, टेबल टेनिस और रेसलिंग जैसे खेलों में 4-4 पद रखे गए हैं, जिनमें पुरुष और महिला दोनों के लिए 2-2 सीटें बांटी गई हैं। बैडमिंटन, बॉक्सिंग, कैरम, चेस, स्विमिंग, टेनिस और योगासन में भी 2-2 पद खाली हैं, जिनमें एक पद पुरुष और एक पद महिला खिलाड़ी के लिए है। इस तरह कुल मिलाकर 85 पदों पर 49 पुरुष और 36 महिला खिलाड़ियों की भर्ती की जानी है।
सैलरी और भत्तों क्या है जानकारी
सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा आकर्षण हमेशा से ही उसकी अच्छी-खासी सैलरी और मिलने वाली दूसरी सहूलियतें होती हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस नौकरी में 7वें वेतन आयोग के अनुसार बहुत ही शानदार सैलरी दी जा रही है। अगर आपका चयन स्टेनोग्राफर ग्रेड-II या फिर टैक्स असिस्टेंट के पद पर होता है, तो आपको पे-मैट्रिक्स लेवल 4 के तहत रखा जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी बेसिक सैलरी 25,500 रुपये से शुरू होकर 81,100 रुपये तक जा सकती है। वहीं, अगर आप मल्टी-टास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के पद पर चुने जाते हैं, तो आपको पे-मैट्रिक्स लेवल 1 के तहत सैलरी मिलेगी। इसमें 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये तक का वेतनमान तय किया गया है। इसके साथ ही आपको सरकार की तरफ से दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और बाकी सभी भत्ते भी समय-समय पर मिलेंगे, जिससे हर महीने हाथ में आने वाली पगार काफी अच्छी बन जाती है।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
अगर आप ऊपर दी गई सभी शर्तें पूरी करते हैं, तो बिना किसी देरी के फॉर्म भरने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें -
- सबसे पहले इनकम टैक्स पुणे स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.itsportsrecruitmentpune.com/) पर जाएं।
- होमपेज पर मौजूद "Income Tax MTS, Tax Assistant, Stenographer 2026 Apply Online" लिंक पर क्लिक करें।
- अपने चालू मोबाइल नंबर और सही ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
- अब रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालकर पोर्टल पर लॉग-इन करें।
- एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी पर्सनल जानकारी, पढ़ाई-लिखाई और खेल से जुड़े सारे डिटेल्स ध्यान से भरें।
- मांगे गए सभी जरूरी कागजात जैसे अपनी ताज़ा फोटो, हस्ताक्षर और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट साफ-साफ स्कैन करके अपलोड करें।
- अब 200 रुपये की एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन जमा करें।
- आखिर में अपने फॉर्म को अच्छी तरह चेक करके सबमिट कर दें और भविष्य के लिए कंफर्मेशन पेज का एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
फॉर्म भरने से पहले एक बार पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ध्यान से जरूर पढ़ लें ताकि कोई भी गलती न हो। अपनी तैयारी मजबूत रखें और इस शानदार मौके का फायदा उठाएं!
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव