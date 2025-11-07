भारत के किन राज्यों में है IIT, IIM और NIT तीनों संस्थान?

संक्षेप: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी NIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (IIT) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) देश के प्रतिष्ठित संस्था हैं। ऐसे में आज हम आपको भारत के ऐसे राज्यों के बारे में बताएंगे जहां IIT, IIM और NIT ये तीनों संस्था मौजूद है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी NIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (IIT) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) देश के प्रतिष्ठित संस्था हैं। यहां से पढ़ने का हर स्टूडेंट का ख्याब होता है। यहां एडमिशन हो गया, तो लाइफ सेट है। क्योंकि यहां से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को देश-विदेश में लाखों-करोड़ों का सैलरी पैकेज मिलता है। ऐसे में सोचिए, यदि ये तीनों संस्था एक ही राज्य में हो, तो छात्रों के लिए कितनी बड़ी बात हो सकती है। ऐसे में आज हम आपको भारत के ऐसे राज्यों के बारे में बताएंगे जहां IIT, IIM और NIT ये तीनों संस्था मौजूद है।

वैसे हर साल लाखों स्टूडेंट्स IIT में एडमिशन के लिए जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (IIT JEE) देते हैं। जेईई मेन्स जैसा टफ एग्जाम क्रैक करने के बाद जेईई एडवांस्ड भी क्रैक करना होता और तब जाकर कहीं आईआईटी में एडमिशन मिलता है। वहीं, भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM देश के सबसे प्रतिष्ठित और उच्च शिक्षा संस्थानों में शामिल हैं। इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए जेईई मेन परीक्षा इस मायने में अहम होती है कि इससे न सिर्फ आईआईटी (IIT) में बल्कि एनआईटी (NIT) में भी दाखिला मिलता है।

वहीं, IIM में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) क्वालिफाई करना होता है। इस परीक्षा में तीन सेक्शन होते हैं – वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन (VARC), डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग (DILR), और क्वांटिटेटिव एबिलिटी (QA)। CAT स्कोर के आधार पर विभिन्न IIM संस्थान शॉर्टलिस्टिंग करते हैं। चलिए उन राज्यों के बारे में जानते हैं, जहां तीनों संस्थान मौजूद है।

बताते चलें कि IIT, NIT और IIM की तिकड़ी भारत के लिए बहुत जरूरी है। इनकी तिकड़ी बिजनेस और टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर के तौर पर भारत की स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं।

राज्य - आईआईटी-आईआईएम- एनआईटी 1. उत्तर प्रदेश- आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू- आईआईएम लखनऊ- एमएनएनआईटी इलाहाबाद

2. पश्चिम बंगाल- आईआईटी खड़गपुर- आईआईएम कलकत्ता- एनआईटी दुर्गापुर

3. राजस्थान- आईआईटी जोधपुर- आईआईएम उदयपुर- एमएनआईटी जयपुर

4. उत्तराखंड- आईआईटी रूड़की- आईआईएम काशीपुर- एनआईटी उत्तराखंड

5. गुजरात- आईआईटी गांधीनगर- आईआईएम अहमदाबाद- एसवीएनआईटी सूरत

6. केरल- आईआईटी पलक्कड़- आईआईएम कोझिकोड- एनआईटी कालीकट

7. कर्नाटक- आईआईटी धारवाड़- आईआईएम बैंगलोर- एनआईटी सूरथकल

8. झारखंड- आईआईटी (आईएसएम) धनबाद- आईआईएम रांची- एनआईटी जमशेदपुर

9. मध्य प्रदेश- आईआईटी इंदौर- आईआईएम इंदौर- एमएएनआईटी भोपाल