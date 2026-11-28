रिकॉर्ड 8.79 लाख अभ्यर्थी सभी 75 जिलों में 1978 केंद्रों पर देंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स
यूपीपीएससी पीसीएस प्री 2026 छह दिसंबर को प्रदेश के सभी 75 जिलों में 1978 केंद्रों पर कराई जाएगी। परीक्षा के लिए पंजीकृत 8,79,234 अभ्यर्थियों की जिला सूचना दे दी गई है।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) प्रारंभिक परीक्षा या (पीसीएस)-2026 छह दिसंबर को प्रदेश के सभी 75 जिलों में 1978 केंद्रों पर कराई जाएगी। परीक्षा के लिए पंजीकृत 8,79,234 अभ्यर्थियों की जिला सूचना पर्ची (एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप) शुक्रवार से वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। प्रवेश पत्र परीक्षा से पांच दिन पूर्व एक दिसंबर से डाउनलोड किए जा सकेंगे। परीक्षा दो पालियों सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक कराई जाएगी।
हर रूम में जैमर
नकल विहीन परीक्षा के लिए प्रत्येक केंद्र की एआई से लैस सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। यही नहीं केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को निष्क्रिय करने के लिए हर कक्ष में जैमर लगाए जाएंगे। आयोग ने पीसीएस-2026 के लिए 500 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था जो अब बढ़कर 728 हो गए हैं। पीसीएस परीक्षा के इतिहास में इस बार सर्वाधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा नियंत्रक हर्ष देव पांडेय के अनुसार परीक्षा एक ही दिन दो पालियों में होगी।
पीसीएस परीक्षा के तहत 500 पदों पर भर्ती के लिए रिकॉर्ड 8.79 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 1 सीट पर 1780 दावेदार हैं। 2025 में 384 पदों के लिए 6.2 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था।
परीक्षा केंद्र पर ये चीजें लाना अनिवार्य
- प्रवेश-पत्र का प्रिंटआउट।
- दो पासपोर्ट साइज फोटो।
- आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) की ऑरिजनल कॉपी।
- आईडी प्रूफ की एक फोटोकॉपी जिसे परीक्षा केंद्र में जमा कराना अनिवार्य होगा।
- परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने से 01 घंटा 30 मिनट पहले प्रवेश मिलना शुरू हो जाएगा
45 मिनट पहले तक ही सेंटर में एंट्री मिलेगी
परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 45 मिनट पहले केंद्र का प्रवेश द्वार पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं मिलेगा।
यूपीपीएससी ने कहा है कि परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग, नकल करना/कराना, प्रश्नपत्र का प्रतिरूपण, लीक करना या प्रकट करने का षड्यंत्र रचना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा, या दोनों हो सकती है।
चयन प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होगी- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा, और अंत में इंटरव्यू।
प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और निगेटिव मार्किंग भी होगी। पीसीएस व एसीएफ/आरएफओ प्रारंभिक परीक्षा 400 अंकों की होगी। इसमें दो अनिवार्य प्रश्नपत्र होंगे, जिनकी परीक्षा दो पालियों में सुबह 9.30 से 11.30 और दोपहर 2.30 से 4.30 बजे तक होगी। पहली पाली में सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्र की परीक्षा होगी, जिसमें 150 प्रश्न होंगे व दूसरी पाली में सीसैट की परीक्षा होगी, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके उत्तर पत्रक ओएमआर शीट के रूप में होंगे।
प्रारंभिक परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर पर एक-तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू रहेगी। ऐसे में अभ्यर्थियों को प्रश्न हल करते समय सावधानी बरतनी होगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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विजन
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विशेषज्ञता
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