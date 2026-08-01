यूपी में 2 साल से GNM और DPharma में हो रहे केवल दाखिले, पर नहीं हो रही परीक्षा
आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड से जुड़े पैरामेडिकल कॉलेजों का इन दिनों बुरा हाल है। यहां पढ़ रहे 40 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं का भविष्य अधर में है। यह छात्र-छात्रा डी फार्मा और जीएनएम कोर्स के हैं।
उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड से जुड़े पैरामेडिकल कॉलेजों का इन दिनों बुरा हाल है। यहां पढ़ रहे 40 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं का भविष्य अधर में है। यह छात्र-छात्रा डी फार्मा और जीएनएम कोर्स के हैं। दरअसल बीते दो सालों से इन पाठ्यक्रमों में केवल दाखिले हो रहे हैं। विभाग परीक्षा करा ही नहीं रहा। ऐसे में यह हजारों छात्र-छात्रा न तो अगली कक्षा में जा पा रहे हैं और न ही उन्हें छात्रवृत्ति मिल पा रही है। नाराज छात्रों और कॉलेज प्रबंधकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है।
जीएनएम और डी-फॉर्मा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्रा परेशान हैं। वे परीक्षा के लिए कॉलेज प्रबंधन पर दबाव बना रहे हैं और प्रबंधन आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड पर। बोर्ड भी फिलहाल सफेद हाथी ही बना हुआ है क्योंकि शासन स्तर से भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। प्रवेश लेने वालों की पूरक और सालाना परीक्षाएं नहीं करायी जा रही हैं।
इस दिक्कत का हल तलाशने के लिए गत दिवस बोर्ड सदस्यों की बैठक हुई।वहीं, परीक्षा न कराने से नाराज कॉलेज प्रबंधक और छात्रों ने कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि बोर्ड के निवर्तमान उपाध्यक्ष शैलेश कुमार राय की तरफ से एक सप्ताह में समाधान का लिखित आश्वासन मिलने के बाद विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया। शैलेष राय ने कॉलेज प्रबंधकों द्वारा लगाए गए आरोपों पर पत्र के जरिए सफाई दी है।
बोर्ड और परीक्षा दोनों पर फैसला नहीं
दरअसल आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का चुनाव तीन साल के लिए होता है। वर्ष 2022 में बनी कमेटी अप्रैल 2025 में खत्म हो गई। बोर्ड ने प्रमुख सचिव को पत्र भेजकर नए सिरे से चुनाव कराने या वर्तमान बोर्ड का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। मगर अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। इस बीच जून 2025 और जून 2026 में होने वाली परीक्षाएं नहीं करायी जा सकीं। आरोप है कि विभागीय अधिकारी हाईकोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं कर रहे हैं। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद 16 जून 2026 से पूरक परीक्षा और 1 जुलाई 2026 से सालाना परीक्षा कराने का आदेश जारी करते हुए टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया लेकिन फिर भी परीक्षा नहीं कराई गई।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी