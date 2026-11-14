दिल्ली पुलिस सीएपीएफ एसआई भर्ती में 21000 अभ्यर्थियों की मार्कशीट में गड़बड़ी
दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा 2026 के 21 हजार अभ्यर्थियों के हाईस्कूल के अंकपत्र में विसंगतियां मिली हैं।
दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा 2026 के 21 हजार अभ्यर्थियों के हाईस्कूल के अंकपत्र में विसंगतियां मिली हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने इन अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनंतिम अनुमति तो दे दी है लेकिन परिणाम प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए उन्हें 20 नवंबर तक अपना हाईस्कूल का अंकपत्र अपलोड करना होगा।
इन अभ्यर्थियों को एसएससी की वेबसाइट पर अपने अभ्यर्थी पोर्टल में लॉगइन करना होगा। उसके बाद एसआई सीपीओ 2026 के सिटी लाइव/एडमिट कार्ड स्टेटस पेज पर जाकर कक्षा 10 का अंकपत्र अपलोड करना होगा।
इस संबंध में एसएससी के क्षेत्रीय कार्यालयों की ओर से संबंधित अभ्यर्थियों को ईमेल के माध्यम से भी सूचना दी जा रही है। एसआई भर्ती 2026 के कंप्यूटर आधारित पेपर-वन का आयोजन 23 से 28 नवंबर तक होगा।
अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर निर्धारित लॉगइन मॉड्यूल के माध्यम से अपने परीक्षा शहर की जानकारी देख सकते हैं। वहीं, प्रवेश पत्र संबंधित परीक्षा तिथि से दो से तीन दिन पहले डाउनलोड के लिए उपलब्ध होने की संभावना है। आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर अंकपत्र अपलोड कर दें, ताकि परिणाम तैयार करने के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।
अभ्यर्थी देख सकेंगे आवेदन का स्टेटस
प्रयागराज। रेलवे की पैरामेडिकल भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अपने आवेदन का स्टेटस देख सकेंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जारी सूचना के मुताबिक पैरामेडिकल श्रेणी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए 15 सितंबर 2026 को आवेदन मांगे गए थे। अब अभ्यर्थियों को तीन तरह के स्टेटस दिखाई देंगे। इनमें प्रोविजनली एक्सेप्टेड यानी अस्थायी रूप से स्वीकार, कंडीशनली एक्सेप्टेड यानी शर्तों के साथ स्वीकार और रिजेक्टेड यानी आवेदन निरस्त होने की स्थिति शामिल है। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त किए गए हैं, उन्हें इसका कारण भी बताया जाएगा। किसी तरह की परेशानी होने पर हेल्पलाइन नंबर 9592001188 और 0172-565-3333 पर संपर्क किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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