भर्ती के हर चरण में सबसे पहले मेरिट से अनारक्षित श्रेणी की लिस्ट तैयार हो, यह किसी का कोटा नहीं: कोर्ट
यूपी पीसीएस 2025 प्री का परिणाम रद्द करने के मामले में हाईकोर्ट में कहा है कि भर्ती के हर चरण में सबसे पहले मेरिट के आधार पर अनारक्षित श्रेणी की लिस्ट तैयार होनी चाहिए।
यूपी पीसीएस 2025 प्री का परिणाम ( UPPSC PCS Result ) रद्द करने के मामले में हाईकोर्ट में चली सुनवाई के दौरान याचियों की ओर से अधिवक्ता दुर्गा शंकर शुक्ल ने तर्क दिया कि आयोग ने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के स्तर पर अनारक्षित श्रेणी को केवल सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित मान लिया है। आरक्षित वर्ग के जिन अभ्यर्थियों ने सामान्य वर्ग के कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए, उन्हें अनारक्षित सूची में रखने की बजाय उनकी मूल आरक्षित श्रेणी में ही सीमित रखा गया। इससे आरक्षित वर्ग के नीचे के मेधावी अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए।
वहीं आयोग की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी व अधिवक्ता अवनीश त्रिपाठी और राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने दलील दी कि प्रारंभिक परीक्षा केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। आरक्षण या मेरिट के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में समायोजन का नियम (यूपी आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(6)) केवल अंतिम चयन सूची के समय ही लागू होता है। कोर्ट के निर्देश पर आयोग द्वारा दाखिल पूरक हलफनामे में यह तथ्य सामने आया कि पीसीएस-2025 प्रारंभिक परीक्षा में ओबीसी के 2,993, एससी के 464, एसटी के 155 और ईडब्ल्यूएस के 921 (कुल 4,533) अभ्यर्थियों ने सामान्य वर्ग के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त किए थे। इसी प्रकार मुख्य परीक्षा में भी ओबीसी के 579, एससी के 158, एसटी के 5 और ईडब्ल्यूएस के 168 अभ्यर्थियों ने सामान्य वर्ग के कटऑफ से अधिक अंक हासिल किए, फिर भी उन्हें अनारक्षित सूची में स्थान नहीं दिया गया। कोर्ट ने इंद्रा साहनी, आरके सभरवाल, सौरव यादव और राजस्थान हाईकोर्ट बनाम रजत यादव मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि अनारक्षित या ओपन कैटेगरी किसी विशेष वर्ग के लिए आरक्षित कोटा नहीं है, बल्कि यह सभी के लिए खुली श्रेणी है जिसमें प्रवेश का एकमात्र आधार मेरिट है।
भर्ती के हर चरण में सबसे पहले मेरिट के आधार पर अनारक्षित श्रेणी की लिस्ट तैयार हो
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चयन के प्रत्येक चरण चाहे वह प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो या साक्षात्कार, में सबसे पहले मेरिट के आधार पर अनारक्षित श्रेणी की सूची तैयार की जानी चाहिए। यदि आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के कट-ऑफ से अधिक अंक लाता है, तो उसे अनारक्षित श्रेणी में रखा जाना अनिवार्य है, और उसके बाद शेष बचे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की श्रेणीवार सूची बनाई जानी चाहिए।
प्रारंभिक परीक्षा को केवल स्क्रीनिंग टेस्ट कहकर मेरिट की अनदेखी नहीं की जा सकती
कोर्ट ने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा को केवल स्क्रीनिंग टेस्ट कहकर मेरिट की अनदेखी नहीं की जा सकती क्योंकि यही अगले चरण में जाने का प्रवेश द्वार है। आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया ने अनारक्षित वर्ग के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने जैसा प्रभाव पैदा किया, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(4) का उल्लंघन है। आयोग के नौ जनवरी 2020 के कार्यालय ज्ञाप को पंकज वर्मा के मामले में पहले ही रद्द किया जा चुका है इसलिए उसी पर आधारित विज्ञापन की शर्त संख्या-19 भी शून्य और अमान्य है।
आयु और शुल्क में छूट का नियम स्पष्ट
कोर्ट ने जितेंद्र कुमार सिंह और छाया के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि यदि किसी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ने केवल आयु सीमा या परीक्षा शुल्क में छूट ली है तो भी मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में जाने का उसका अधिकार समाप्त नहीं होता। यह छूट केवल पात्रता के लिए है, चयन मानक में ढील नहीं।
चयन में भाग लेने के बाद भी चुनौती संभव
आयोग की इस आपत्ति को भी कोर्ट ने नामंजूर कर दिया कि परीक्षा में शामिल होने के बाद अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकते। कोर्ट ने कहा कि जब भर्ती प्रक्रिया में संवैधानिक नियमों की अनदेखी हो तो विबंध का सिद्धांत लागू नहीं होता।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
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