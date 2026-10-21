बुजुर्गों को MBBS में आरक्षण की मांग, 70 वर्षीय NEET अभ्यर्थी अशोक बहार की याचिका पर कोर्ट ने सुनाया फैसला

MBBS में सीनियर सिटीजन को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं, यह कार्यपालिका या विधायिका के विचार करने का विषय है। हाईकोर्ट ने NEET दाखिले में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 फीसदी आरक्षण की मांग वाली याचिका खारिज किए जाने के फैसले को बरकरार रखा।

NEET UG MBBS Admissions : एमबीबीएस और अन्य मेडिकल कोर्सों में दाखिले के लिए वरिष्ठ नागरिकों को 1 फीसदी आरक्षण देने पर विचार करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। यह याचिका 70 वर्षीय नीट यूजी अभ्यर्थी अशोक बहार की ओर से दायर की गई थी। अशोक बहार नीट यूजी 2026 परीक्षा में बैठे थे। हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें नीट यूजी के जरिए MBBS और अन्य मेडिकल कोर्सेज में प्रवेश के लिए पात्र वरिष्ठ नागरिकों को 1 फीसदी आरक्षण या विशेष कोटा देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की पीठ ने अशोक बहार की ओर से दायर विशेष अपील का निपटारा करते हुए कहा कि आरक्षण के विषय पर सक्षम विधायिका या संबंधित सरकार विचार करती है, कोर्ट नहीं।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक पीठ ने कहा कि वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत प्रस्तावित आरक्षण दिया जा सके। याचिकाकर्ता की मांग में भी ऐसा कोई कानूनी अधिकार शामिल नहीं है, जिसके लिए परमादेश जारी किया जा सके। परमादेश (हम आज्ञा देते हैं) एक न्यायिक आदेश होता है। अदालत ने टिप्पणी की, 'MBBS और अन्य मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए पात्र वरिष्ठ नागरिकों को आरक्षण देने की मांग किसी ऐसे अधिकार पर आधारित नहीं है, जिसे कानूनी रूप से लागू कराया जा सके।'

बहार ने याचिका में क्या की थी मांग बहार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी कि वे उनके आवेदन पर विचार करें। उन्होंने मांग की थी कि NEET के जरिए MBBS और अन्य मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए पात्र वरिष्ठ नागरिकों को 1 फीसदी आरक्षण या विशेष कोटा देने के संबंध में कोई उचित नीतिगत निर्णय लिया जाए। उन्होंने यह भी मांग की थी कि अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे 23 जून 2026 के उनके लंबित आवेदन पर एक तय समयसीमा के भीतर उचित तर्क और कारणों के साथ अपना फैसला सुनाएं।

सिंगल जज ने खारिज कर दी थी याचिका इससे पहले सिंगल जज ने इस रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह मामला नीतिगत है और उन्होंने याचिकाकर्ता द्वारा मांगा गया परमादेश देने से इनकार कर दिया था। उस आदेश को चुनौती देते हुए बहार ने अब यह अपील (इंट्राकोर्ट अपील) दायर की है।

एनटीए ने कहा यह मामला सरकार या विधायिका का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के वकील ने डिवीजन बेंच के सामने कहा कि NTA केवल एक परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था है और यह MBBS कोर्सेज में दाखिले से जुड़े मौजूदा कानूनों और नीतियों के तहत काम करती है। बेंच को बताया गया कि फिलहाल ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है जिसकी अपीलकर्ता मांग कर रहे हैं और वैसे भी यह मामला संबंधित विधायिका या सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

पीठ ने कहा, 'हमारी राय है कि याचिकाकर्ता इस मामले को कार्यपालिका या विधायिका के समक्ष उठा सकता है, लेकिन इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए परमादेश जारी करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।' अदालत ने आगे कहा कि इन कोर्सेज में दाखिले के लिए आयु सीमा तय करना कार्यपालिका या विधायिका का काम है, बशर्ते कि पहले से ही कोई आयु सीमा निर्धारित न की गई हो। सिंगल जज के फैसले में कोई खामी न पाते हुए डिविजन बेंच ने बहारा की अपील को खारिज कर दिया।

क्या था अशोक बहारा का तर्क अशोक बहार के वकील पंकज धीर सिंह राणा ने का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले NEET-UG एग्जाम के लिए उम्र की सीमा हटा दी थी। कोर्ट का मानना है कि अगर सीनियर सिटिजन चाहें तो वे मेडिकल एजुकेशन चुन सकते हैं। जब देश की सबसे बड़ी अदालत को लगता है कि उन्हें मेडिकल सीट पाने का अधिकार है, तो सीनियर सिटिजन को भी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। दिव्यांगों, स्वतंत्रता सेनानियों, पूर्व सैनिकों और खिलाड़ियों को नीट यूजी में आरक्षण या स्पेशल फायदे दिए जाते हैं, लेकिन सीनियर सिटिजन को ऐसा कोई फायदा नहीं मिलता है। याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार की नीति मनमानी और तर्कहीन है। साथ ही यह प्रशासन के निष्पक्ष और पारदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन करती है।

परीक्षा रद्द होने से लगा था गहरा सदमा नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने से 70 साल के अभ्यर्थी अशोक बहार को गहरा सदमा लगा था। उम्र के इस पड़ाव पर लगे झटके से वह बीमार पड़ गए थे। 3 मई को देश के जिन 22 लाख विद्यार्थियों ने डॉक्टर बनने का ख्वाब लिए मेडिकल प्रवेश परीक्षा दी थी, उनमें लखनऊ के अशोक बहार भी एक थे। उन्होंने लखनऊ में ही एग्जाम दिया था। उनके जज्बे की खबर और तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थीं। हर किसी ने उनके जज्बे को सलाम किया था। लेकिन पेपर लीक होने के चलते परीक्षा रद्द हो गई थी जिससे वह काफी आहत और मायूस थे।

मां का सपना, पत्नी समेत परिवार में कई डॉक्टर उनकी मां सावित्री देवी, जिनका 1990 में निधन हो गया था, हमेशा चाहती थीं कि वे डॉक्टर बनें, ठीक अपने पिता की तरह जो लखनऊ के एक सम्मानित चिकित्सक थे। परिवार का यह सपना उनके दिल में सालों से जिंदा रहा। अशोक बहार की पत्नी डॉ. मंजू बहार, एक अनुभवी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, ने उनके इस अधूरे सपने को फिर से जगाया। उनके परिवार में करीब 20 डॉक्टर हैं, जिनमें कई विदेशों में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहार कहते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी से बहुत कुछ सीखा और उन्हीं के प्रोत्साहन से उन्होंने दोबारा NEET की तैयारी शुरू की। परिवार का यह सहयोग उनके लिए सबसे बड़ी ताकत बना।

उन्होंने बताया कि "मैंने पहली बार 1974 में मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा दी थी, जब इसे CPMT के नाम से जाना जाता था, और मैं इसे पास नहीं कर पाया था। मेरा दूसरा प्रयास 2023 में था, लेकिन मेरा सेंटर एक दूरदराज की जगह पर था; मैं देर से पहुंचा और मुझे परीक्षा देने की अनुमति नहीं मिली। तीन साल बाद, मैंने इस साल मई में यह परीक्षा दी।"

कितने पढ़े लिखे हैं अशोक बहार, कहां किया काम उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। बॉटनी (वनस्पति विज्ञान), जूलॉजी (प्राणी विज्ञान) और केमिस्ट्री (रसायन विज्ञान) में बी.एससी (B.Sc) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा पूरा किया। उनके पास कानून (लॉ) की डिग्री भी है। इसके अलावा, उन्होंने एमबीए (MBA) भी किया हुआ है। इन डिग्रियों को हासिल करने के बाद उन्होंने कई दशकों तक उन्होंने इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (IDPL) में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मार्केटिंग हेड के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ली और विदेश मंत्रालय के साथ कंसल्टेंट के रूप में भी योगदान दिया। उन्होंने एक स्थानीय अखबार के संपादक के रूप में काम किया और साथ ही पार्ट-टाइम वकील के तौर पर भी काम किया।

बना रहे दिव्य प्रेम आश्रम, करेंगे आश्रम में रहने वालों की सेवा अशोक बहार लखनऊ के पास स्थित अपने गांव गहरू में 'दिव्य प्रेम आश्रम' का निर्माण कर रहे हैं। इस आश्रम के माध्यम से उनकी मुख्य योजना यह है कि चिकित्सा का ज्ञान (मेडिकल डिग्री) प्राप्त करने के बाद वे आश्रम के निवासियों की सेवा करें। वे अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई का उपयोग विशेष रूप से इस आश्रम में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य और भलाई के लिए करना चाहते हैं।