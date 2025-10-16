AI के जमाने में सिंथेटिक मीडिया का हुनर दिलाएगा नौकरियां, जानें संभावनाएं और योग्यता

संक्षेप: सिंथेटिक डाटा यदि सही तरीके से तैयार और परखा जाए, तो यह असली डाटा जितना भरोसेमंद हो सकता है। जानें किन क्षेत्रों में हैं संभावनाएं और योग्यता-

डिजिटल दुनिया में सिंथेटिक मीडिया तेजी से बढ़ता क्षेत्र है, जो भारत में भी रफ्तार पकड़ रहा है। इस समय देश में जेनरेटिव एआई के क्षेत्र का मूल्य कई अरब रुपयों तक पहुंच चुका है। फिल्म, विज्ञापन, शिक्षा और गेमिंग जैसे क्षेत्रों में इसकी मौजूदगी सेे कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग और वॉइस जेनरेशन जैसे कामों में नई संभावनाएं बन रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग ने डिजिटल दुनिया में कंटेंट निर्माण के तरीके बदल दिए हैं। आज, मशीन लर्निंग और जेनरेटिव एआई की मदद से डिजिटल कंटेंट का एक बड़ा हिस्सा अपनेआप तैयार हो रहा है। इसी बदलाव के कारण सिंथेटिक मीडिया तेजी से उभरता क्षेत्र बन गया है, जो मनोरंजन, शिक्षा और विज्ञापन सहित कई क्षेत्रों में नए मौके पैदा कर रहा है।

ग्लोबन्यूजवायर की रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में सिंथेटिक मीडिया बाजार 4.96 अरब डॉलर का था, जो 2032 तक 16.84 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। अनुमान है कि इस दौरान इसकी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि 16.61 फीसदी हो सकती है।

सिंथेटिक मीडिया के स्किल कई क्षेत्रों में उपयोग हो रहे हैं। हेल्थकेयर ऐसा ही एक उल्लेखनीय क्षेत्र है। हेल्थकेयर एआई स्टार्टअप में सीनियर बायोइन्फॉर्मेटिशियन शाहीन शाबाद बताती हैं ‘एआई नर्सेज, वर्चुअल अवतार और सिंथेटिक हेल्थ डाटा जैसी तकनीकें मरीजों की देखभाल और प्राथमिक जांच में तेजी से अपनाई जा रही हैं। हैं। हेल्थकेयर में एआई अवतारों के इस्तेमाल की दर सालाना 30 फीसदी से अधिक है। डिजिटल ट्विन्स और सिंथेटिक कंट्रोल आर्म्स से इलाज और ट्रायल्स में समय व खर्च घट रहा है। भारत जैसे देश में ये तकनीकें डॉक्टरों की कमी, भाषा और क्षेत्रीय बाधाओं को दूर कर वर्चुअल हेल्थकेयर को अधिक सुलभ बना सकती हैं। हालांकि, अभी यह भरोसा सहायक स्तर तक सीमित है, लेकिन भविष्य में बढ़ेगा।

शाहीन के अनुसार, सिंथेटिक डाटा यदि सही तरीके से तैयार और परखा जाए, तो यह असली डाटा जितना भरोसेमंद हो सकता है। यह निजता और स्केलिंग में मदद करता है, लेकिन पूर्वाग्रह की संभावना रहती है, इसलिए बेहतर परिणाम के लिए असली डाटा से पुष्टि आवश्यक है।

किन क्षेत्रों में हैं संभावनाएं

● मीडिया और एंटरटेनमेंट: वीडियो एडिटर, डीपफेक आर्टिस्ट, वीएफएक्स डिजाइनर, वर्चुअल एंकर, इन्फ्लुएंसर।

जरूरी योग्यता: ग्राफिक डिजाइन, मास कम्युनिकेशन में डिग्री/डिप्लोमा। एआई, थ्रीडी मॉडलिंग। अडोब फायरफ्लाई, मिडजर्नी जैसे टूल्स की जानकारी।

● वॉइस और ऑडियो टेक्नोलॉजी : एआई वॉइस आर्टिस्ट, वॉयस-क्लोनिंग एक्सपर्ट, ऑडियो सिंथेसिस इंजीनियर।

योग्यता: ऑडियो इंजीनियरिंग या कम्युनिकेशन में डिग्री या डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट कोर्स। अडोब ऑडिशन (एआई फीचर्स), इलेवन लैब्स जैसे टूल्स की जानकारी।

● गेमिंग-एनिमेशन : 3डी कैरेक्टर डिजाइनर, एआई एनिमेशन आर्टिस्ट, गेम डेवलपर।

योग्यता: एनीमेशन, गेम डिजाइन या कंप्यूटर साइंस में डिग्री।

● डिजिटल मार्केटिंग : डिजिटल मार्केटिंग में एआई की मदद से वर्चुअल चेहरे और डिजिटल ब्रांड अवतार बनाने वाले क्रिएटर, साथ ही एआई कंटेंट स्पेशलिस्ट और ऑटोमेटेड ऐड डिजाइनर।

योग्यता: मार्केटिंग, बीबीए/एमबीए या मीडिया स्टडीज में डिग्री/डिप्लोमा और जनरेटिव एआई की समझ आवश्यक है।

● पत्रकारिता : पत्रकारिता में एआई न्यूज रिपोर्टर, ऑटोमेटेड रिपोर्ट जेनरेटर और फैक्ट-चेकिंग स्पेशलिस्ट की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। डिजिटल न्यूज पोर्टल्स, डाटा जर्नलिज्म मंच और फैक्ट-चेकिंग एजेंसियां इस दिशा में नए अवसर दे रही हैं।

योग्यता: जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन या डिजिटल मीडिया में डिग्री/डिप्लोमा और एआई टूल्स का ज्ञान जरूरी है।

● प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग: एआई से बेहतर जवाब पाने के लिए सही कमांड बनाने की प्रक्रिया है। यह समझना जरूरी है कि सवाल कैसे पूछें, प्रॉम्प्ट्स कैसे सुधारें और गुणवत्ता कैसे बढ़ाएं।

योग्यता: कंप्यूटर साइंस, लिंग्विस्टिक्स या कम्युनिकेशन में डिग्री। एआई टूल्स का अनुभव हो।

● डीपफेक टेक्नोलॉजी: फिल्म, विज्ञापन, डबिंग और शिक्षा में वर्चुअल कैरेक्टर और सीन रिक्रिएशन के लिए यह तेजी से इस्तेमाल हो रही है। इस क्षेत्र में डीपफेक आर्टिस्ट, एआई वीएफएक्स डिजाइनर जैसी भूमिकाएं बन रही हैं। एआई तकनीक के उचित इस्तेमाल के लिए सलाह देने वाले एथिकल एआई स्पेशलिस्ट और डिटेक्शन एक्सपर्ट की जरूरत बढ़ी है।

योग्यता: कंप्यूटर ग्राफिक्स, वीएफएक्स या मशीन लर्निंग में डिग्री व एआई टूल्स का ज्ञान।