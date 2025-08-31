imd weather rainfall alert aaj ka mausam uttarakhand punjab jammu schools closed august 30 due to heavy rainfall alert भारी बारिश से इन राज्यों में स्कूल बंद, दोबारा टली प्रतियोगी परीक्षा, Career Hindi News - Hindustan
Hindi Newsकरियर न्यूज़imd weather rainfall alert aaj ka mausam uttarakhand punjab jammu schools closed august 30 due to heavy rainfall alert

भारी बारिश से इन राज्यों में स्कूल बंद, दोबारा टली प्रतियोगी परीक्षा

भारी बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी के चलते उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू के कई जिलों में आज स्कूल-कॉलेज बंद रहे। वहीं प्रतियोगी परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 07:28 PM
IMD Weather Rainfall Alert: उत्तर भारत में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने स्कूल-कॉलेजों की पढ़ाई पर असर डाल दिया है। उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू के कई जिलों में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल-कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए गए।

उत्तराखंड में अलर्ट और स्कूल बंद

उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र, देहरादून ने चेतावनी दी है कि बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में आज भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। कहीं-कहीं गरज-चमक और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश के भी आसार हैं। इसी वजह से सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किया कि कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी, गैर-सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे।

पंजाब में दो दिन की छुट्टी

पंजाब सरकार ने भी पहले ही ऐलान कर दिया था कि प्रदेशभर के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान 30 अगस्त तक बंद रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि लगातार भारी बारिश की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया। अब स्कूल 1 सितंबर 2025 से फिर खुलेंगे।

जम्मू डिवीजन में आदेश

जम्मू डिवीजन में भी 30 अगस्त 2025 तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहे। जम्मू के शिक्षा विभाग ने एक्स पर लिखा, “लगातार बारिश और असुरक्षित परिस्थितियों के चलते जम्मू डिवीजन के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 30 अगस्त तक बंद रहेंगे। अभिभावकों और छात्रों से अपील है कि वे केवल आधिकारिक चैनलों से ही अपडेट लें।”

वहीं जम्मू-कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (JKSSB) ने जूनियर इंजीनियर (सिविल) भर्ती परीक्षा को दूसरी बार स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा पहले 31 अगस्त 2025 को आयोजित होनी थी। इसके बाद इसे टालकर 7 सितंबर 2025 तय किया गया था। अब खराब मौसम की वजह से इसे दोबारा स्थगित कर दिया गया है।

बोर्ड ने क्या कहा?

JKSSB की आधिकारिक नोटिस में कहा गया है, “जूनियर इंजीनियर (सिविल) की OMR-आधारित परीक्षा, जिसे पहले 31 अगस्त 2025 और फिर 7 सितंबर 2025 को आयोजित किया जाना था, वर्तमान मौसम परिस्थितियों के कारण स्थगित की जाती है। नई तारीख समय पर घोषित की जाएगी।” बोर्ड ने उम्मीदवारों से कहा है कि वे नियमित रूप से jkssb.nic.in वेबसाइट चेक करते रहें, ताकि नई अपडेट मिलती रहे।

