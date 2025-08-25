भारी बारिश से बिगड़े हालात, रोकी गई प्रतियोगी परीक्षा; इन राज्यों में स्कूल-कॉलेज बंद

IMD Weather Alert: उत्तर भारत में भारी बारिश से हालात बिगड़े, जम्मू-कश्मीर, जयपुर और हिमाचल के कई जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने बादल फटने और भूस्खलन का अलर्ट जारी किया है।

IMD Weather Alert: मौसम की बेरहम मार से उत्तरी भारत में जनजीवन ठप सा हो गया है। जम्मू-कश्मीर से लेकर राजस्थान और हिमाचल तक लगातार हो रही तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने सोमवार और मंगलवार को कई जगहों पर सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल-कॉलेज बंद रखने का आदेश जारी किया है।

जम्मू-कश्मीर में जम्मू डिवीजन के सभी सरकारी और निजी स्कूल 26 अगस्त (मंगलवार) को भी बंद रहेंगे। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू डॉ. नसीम जावेद चौधरी ने नोटिस जारी कर कहा कि खराब मौसम की वजह से यह फैसला लिया गया है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक कई इलाकों में भारी बारिश, बादल फटने, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की आशंका जताई है। इससे पहले सोमवार को भी स्कूल-कॉलेज बंद रहे थे।

रोकी गई प्रतियोगी परीक्षा इधर, जम्मू-कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (JKSSB) ने भी जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। 24 अगस्त को हुई यह OMR आधारित परीक्षा मौसम और अन्य कारणों से कई केंद्रों पर प्रभावित रही। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा दोबारा कराई जाएगी और नई तारीख जल्द घोषित होगी। वहीं, राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने भारी बारिश के मद्देनज़र सोमवार और मंगलवार को सभी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है।