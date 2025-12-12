IMD में 134 पदों पर भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख करीब; जानें पूरा प्रोसेस

संक्षेप: भारत मौसम विभाग की यह भर्ती साइंस और टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड वाले युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। अच्छी तनख्वाह, रिसर्च का मंच और देश के मौसम तंत्र में योगदान का सुनहरा मौका मिल रहा है।

imd bharti 2025 : अगर आप साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च की दुनिया में सरकारी नौकरी तलाश रहे हैं, तो आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है। भारत मौसम विभाग यानी IMD ने साल 2025 की सबसे अहम भर्ती का एलान कर दिया है। इसमें प्रोजेक्ट साइंटिस्ट से लेकर साइंटिफिक असिस्टेंट और एडमिन असिस्टेंट तक, कुल 134 शानदार पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। खास बात ये है कि यहां बी.टेक, बी.ई., एम.एससी., एम.ई./एम.टेक जैसी डिग्री वाले युवाओं के लिए बेहतरीन मौके मौजूद हैं। अच्छी तनख्वाह, रिसर्च का माहौल और राष्ट्र स्तर पर काम करने का मौका हर लिहाज से आकर्षक है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

imd bharti 2025 : पदों का पूरा विवरण इस भर्ती में कुल 134 रिक्तियां जारी की गई हैं। इनमें प्रोजेक्ट साइंटिस्ट I के सबसे ज्यादा 64 पद हैं, जबकि प्रोजेक्ट साइंटिस्ट II और III के क्रमशः 29 और 13 पद शामिल हैं। इसके अलावा साइंटिफिक असिस्टेंट के 25 पद और एडमिन असिस्टेंट का 1 पद भी निकाला गया है। वेतन की बात करें तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट ई को 1,23,100 + HRA मिलेगा, जबकि प्रोजेक्ट साइंटिस्ट III, II और I को क्रमशः 78,000, 67,000 और 56,000 प्रतिमाह + HRA मिलेगा। साइंटिफिक और एडमिन असिस्टेंट को 29,200 + HRA दिया जाएगा।

imd bharti 2025 : कौन कर सकता है आवेदन? पात्रता को लेकर विभाग ने हर पद के अनुसार अलग योग्यता तय की है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट (E, III, II, I) के लिए एम.एससी./बी.टेक./बी.ई. की डिग्री आवश्यक है, साथ ही अनुभव और डॉक्टरेट/एम.टेक धारकों को वरीयता दी जाएगी। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए विज्ञान, कंप्यूटर, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकॉम में स्नातक जरूरी है। वहीं एडमिन असिस्टेंट के लिए स्नातक और कंप्यूटर स्किल्स अनिवार्य रखी गई हैं।

imd bharti 2025 : क्या रखी गई है आयु सीमा उम्मीदवारों की अधिकतम आयु पद के अनुसार 30 से 50 वर्ष के बीच तय की गई है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट ई की अधिकतम आयु 50 वर्ष, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट III के लिए 45 वर्ष, II के लिए 40 वर्ष और I के लिए 35 वर्ष रखी गई है। साइंटिफिक और एडमिन असिस्टेंट के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी। आरक्षण नियमों के तहत उम्र में छूट भी दी जाएगी।

imd bharti 2025 : क्या है चयन प्रक्रिया चयन प्रक्रिया पूरी तरह से योग्यता और अनुभव आधारित है। पहले उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग की जाएगी और योग्य अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन इंटरव्यू के प्रदर्शन पर आधारित होगा। इंटरव्यू के लिए किसी भी प्रकार का TA/DA नहीं दिया जाएगा।

imd bharti 2025 : आवेदन कैसे करें? ऑनलाइन आवेदन 24 नवंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तारीख 14 दिसंबर 2025 है। उम्मीदवार IMD की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अलग-अलग पदों के लिए अलग आवेदन करना होगा। सभी दस्तावेज स्कैन कर सही फॉर्मेट में अपलोड करना जरूरी है। आवेदन जमा करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी सभी जानकारी ध्यान से जांच लेने की सलाह दी जाती है।