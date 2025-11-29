Hindustan Hindi News
Cyclone Ditwah: साइक्लोन दितवाह का खतरा, इन इलाकों में सभी स्कूल-कॉलेज बंद, विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी टलीं

संक्षेप:

Cyclone Ditwah: साइक्लोन दितवाह के खतरे को देखते हुए पुडुचेरी प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। स्कूल-कॉलेज बंद, विश्वविद्यालय परीक्षाएँ स्थगित और राहत टीमें तैनात है ताकि किसी भी संभावित आपदा से पहले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

Sat, 29 Nov 2025 07:38 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Cyclone Ditwah: समुद्र में उठे तूफान की लहरें अब तट के शहरों तक बेचैनी पहुंचा रहीं हैं। साइक्लोन दितवाह (Cyclone Ditwah) के गहरा जाने के साथ ही पुडुचेरी में मौसम की करवट इतनी तेज हुई कि सरकार ने एहतियातन स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय तक सब कुछ बंद घोषित कर दिया। प्रशासन हाई अलर्ट पर है, टीमें तैनात हैं और तटीय इलाकों में एहतियात के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब पूरा इलाका तूफान की पहली दस्तक से पहले सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने में जुटा है।

चारों क्षेत्रों में शनिवार को सभी स्कूल-कॉलेज बंद

पुडुचेरी के गृह और शिक्षा मंत्री ए. नमासिवायम ने शनिवार को सभी स्कूलों और कॉलेजों, चाहे सरकारी हों या निजी, को बंद रखने का आदेश जारी किया है। यह छुट्टी पुडुचेरी, कराईकल, माहे और येनम के चारों क्षेत्रों में लागू रहेगी। साइक्लोन दितवाह के असर से भारी बारिश और तेज़ हवाओं की आशंका के चलते यह निर्णय लिया गया।

दितवाह नाम का दिलचस्प अर्थ

इस चक्रवात का नाम दितवाह यमन ने सुझाया है, जिसका अर्थ है, लैगून (झीलनुमा खाड़ी)। यह नाम सोकोट्रा के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित Detwah Lagoon से प्रेरित माना जा रहा है।

पांडिचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी स्थगित

मौसम के बदलते हालात को देखते हुए पांडिचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने शनिवार को तय सभी परीक्षाएँ स्थगित कर दीं। रजिस्ट्रार ने बताया कि यह कदम कोस्ट गार्ड की चेतावनी के बाद उठाया गया, जिसमें भारी बारिश और साइक्लोन के नजदीक आने की जानकारी दी गई थी। नई परीक्षा तिथियां जल्द घोषित की जाएंगी।

पुडुचेरी में रेड अलर्ट, प्रशासन हाई अलर्ट मोड में
पुडुचेरी के उपराज्यपाल के. कैलाशनाथन ने शुक्रवार को आपात बैठक कर सभी विभागों को तैयार रहने का निर्देश दिया। IMD ने 29 और 30 नवंबर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें 24 घंटे में 20 सेमी से अधिक वर्षा की संभावना जताई गई है।

चक्रवात की स्थिति
IMD के बुलेटिन के अनुसार, चक्रवात वर्तमान में कराईकल से 300 किमी दक्षिण दक्षिणपूर्व में है।पुडुचेरी से 410 किमी दक्षिण दक्षिणपूर्व हैं और चेन्नई से 510 किमी दक्षिण दक्षिणपूर्व के आसपास स्थित है।

राहत और बचाव के लिए NDRF की तैनाती
अधिकारियों ने उपराज्यपाल को बताया कि NDRF की टीमें अरक्कोनम (तमिलनाडु) से पहुंच चुकी हैं। इन्हें पुडुचेरी और कराईकल में राहत–बचाव कार्यों के लिए तैनात किया जा रहा है।

