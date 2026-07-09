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IITian Story: पैसों से बढ़कर है सुकून! IIT रुड़की की स्नेहा प्रिया ने ठुकराया 32 लाख का जॉब ऑफर

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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IITian Story: आईआईटी रुड़की की ग्रेजुएट स्नेहा प्रिया ने बेंगलुरु में बने रहने के लिए गुड़गांव के 32 लाख रुपये के भारी-भरकम जॉब ऑफर को ठुकरा दिया है।

IITian Story: पैसों से बढ़कर है सुकून! IIT रुड़की की स्नेहा प्रिया ने ठुकराया 32 लाख का जॉब ऑफर

IITian Story: आज के इस दौर में जब देश के लाखों युवा एक अच्छी और मोटी सैलरी वाली नौकरी पाने के लिए दिन-रात एक कर देते हैं, वहीं एक ऐसी भी युवा इंजीनियर सामने आई हैं जिन्होंने लाखों रुपये के बड़े कॉरपोरेट ऑफर को मना कर दिया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की की ग्रेजुएट स्नेहा प्रिया ने हाल ही में गुड़गांव की एक नामी कंपनी से मिले 32 लाख रुपये सालाना (32 LPA) के शानदार जॉब ऑफर को पूरी तरह ठुकरा दिया है। स्नेहा ने इसके पीछे की जो वजह बताई है, उसने आज के युवाओं और छात्रों के बीच करियर, लाइफस्टाइल और मानसिक सुकून को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है।

इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ स्नेहा का यह फैसला

स्नेहा प्रिया ने अपने इस चौंकाने वाले और साहसी फैसले की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए साझा की, जो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया। स्नेहा ने बताया कि उनके पास गुड़गांव (गुरुग्राम) जाने और वहां इस बड़े पैकेज के साथ काम करने का बेहतरीन मौका था, लेकिन उन्होंने बेंगलुरु शहर में ही बने रहने का फैसला किया। उनका यह निर्णय किसी भी वित्तीय लाभ या पैसों की कमी के कारण नहीं था, बल्कि पूरी तरह से उनके जीवन की प्राथमिकताओं और एक शहर के प्रति उनके लगाव पर आधारित था।

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गुड़गांव जाने से आखिर क्यों कतराईं स्नेहा?

स्नेहा ने अपनी पोस्ट में बहुत ही बेबाकी से बेंगलुरु और गुड़गांव के माहौल की तुलना की। उन्होंने लिखा कि वे पिछले कुछ समय से बेंगलुरु में रह रही हैं और यहां के शांत वातावरण, बेहतरीन मौसम, हरियाली और शानदार कैफे कल्चर से उन्हें गहरा प्यार हो गया है। उनके मुताबिक, बेंगलुरु का समाज और वहां की जीवनशैली उन्हें एक मानसिक शांति और सुरक्षा का अहसास कराती है। इसके विपरीत, उन्हें लगा कि गुड़गांव की तेजतर्रार, अत्यधिक कॉर्पोरेट और कंक्रीट वाली लाइफस्टाइल उनके स्वभाव और मानसिक सुकून के अनुकूल नहीं बैठ पाएगी।

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छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ा सबक

स्नेहा की इस वायरल पोस्ट ने देश के उन लाखों छात्रों को एक नया नजरिया दिया है जो केवल पैकेज के पीछे भागते हैं। स्नेहा का मानना है कि जीवन में केवल बैंक बैलेंस और भारी-भरकम सैलरी ही सब कुछ नहीं होती। यदि आप जहां रह रहे हैं वहां खुश नहीं हैं, तो लाखों रुपये का पैकेज भी आपके काम नहीं आएगा।

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सोशल मीडिया पर उनके इस फैसले को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जहां बड़ी संख्या में युवा और छात्र स्नेहा के इस कदम की सराहना कर रहे हैं और इसे 'मेंटल हेल्थ' को प्राथमिकता देने वाला एक प्रेरक कदम बता रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि करियर की शुरुआत में इतने बड़े पैकेज को छोड़ना एक जोखिम भरा फैसला हो सकता है। स्नेहा ने यह साबित कर दिया है कि आज की युवा पीढ़ी अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना बखूबी जानती है।

डिस्क्लेमर: इस कहानी में किए गए सभी दावे और विचार संबंधित व्यक्ति के निजी अनुभव हैं। 'लाइव हिंदुस्तान' वेबसाइट सोशल मीडिया पोस्ट पर किए गए इन दावों की पुष्टि नहीं करती है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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