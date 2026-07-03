IITian ने चुना सुकून, 32 लाख रुपये सालाना की ठुकराई नौकरी; वजह जान रह जाएंगे हैरान
स्नेहा प्रिया एक डेटा साइंटिस्ट हैं और उन्होंने आईआईटी रुड़की से पढ़ाई की है। वो बेंगलुरु में रहती हैं। हाल ही में उनकी नौकरी गुरुग्राम में लगी, वो भी 32 लाख रुपये सालाना पर। लेकिन उन्होंने कुछ वजह से यह नौकरी ठुकरा दी।
आपने आईआईटी की हो और अगर किसी कंपनी में आपको 32 लाख रुपये सालाना की नौकरी मिले, तो आप क्या करोगे? ज्यादातर लोग ना नहीं कहेंगे, बल्कि उसे स्वीकार करेंगे। क्योंकि हर किसी के लिए ऐसा ऑफर ठुकराना आसान नहीं होता है। लेकिन स्नेहा प्रिया को ऐसा ऑफर ठुकराना आसान लगा। क्योंकि स्नेहा ने ज्यादा सैलरी की बजाय मानसिक सुकून को प्राथमिकता दी। 32 लाख सालाना की नौकरी ठुकराना सोशल मीडिया पर बहस का एक मुद्दा बन गया है। चलिए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला।
आईआईटी रुड़की से पढ़ाई
दरअसल, स्नेहा प्रिया एक डेटा साइंटिस्ट हैं और उन्होंने आईआईटी रुड़की से पढ़ाई की है। वो बेंगलुरु में रहती हैं। हाल ही में उनकी नौकरी गुरुग्राम में लगी, वो भी 32 लाख रुपये सालाना पर। लेकिन उन्होंने कुछ वजह से यह नौकरी ठुकरा दी। इसकी कहानी उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। इंस्टाग्राम पर वायरल हुई अपनी पोस्ट में स्नेहा ने बताया कि उन्होंने गुरुग्राम शिफ्ट होने के बजाय बेंगलुरु में रहने का फैसला किया। उनके मुताबिक, बेंगलुरु की अपनापन भरी संस्कृति, सुरक्षा का एहसास और घर जैसा माहौल, 32 लाख रुपये सालाना की नौकरी से कहीं ज्यादा मायने रखता है।
गुरुग्राम के बजाय बेंगलुरु में ही रहने का फैसला
उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "आज मुझे गुरुग्राम जाकर जिंदगी का नया अध्याय शुरू करना था और बेंगलुरु को अलविदा कहना था। लेकिन मैंने यहीं रहने का फैसला किया। स्नेहा ने अपने फैसले को एक ऐसी पंक्ति में बयां किया, जिसने सोशल मीडिया पर कई लोगों का ध्यान खींचा। उन्होंने लिखा, “कई बार करियर का सबसे अच्छा फैसला सबसे बड़ी सैलरी वाला ऑफर स्वीकार करना नहीं, बल्कि सुकून को चुनना होता है।”
सुरक्षा और व्यक्तिगत अनुभव बने सबसे बड़ी वजह
स्नेहा के मुताबिक, उनके इस फैसले के पीछे सुरक्षा का एहसास सबसे अहम कारण रहा। उन्होंने बताया कि दिल्ली-एनसीआर के कई दौरों के दौरान उन्हें कुछ ऐसे अनुभव हुए, जिनकी वजह से वे 32 लाख रुपये सालाना के आकर्षक पैकेज के बावजूद वहां शिफ्ट होने के लिए सहज महसूस नहीं कर रही थीं।
उन्होंने यह भी कहा कि IIT रुड़की में पढ़ाई के दौरान कई बार दिल्ली आने-जाने के अनुभवों की तुलना में बेंगलुरु में उन्हें लोगों का व्यवहार अधिक अपनापन भरा, मददगार और सहज लगा। यही वजह रही कि उन्होंने अधिक वेतन के बजाय बेंगलुरु में रहने का फैसला किया।
वायरल पोस्ट ने छेड़ी नई बहस
स्नेहा की पोस्ट वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर नई बहस शुरू हो गई कि करियर का सही फैसला आखिर किसे माना जाए। कई लोगों का कहना था कि अच्छी सैलरी अहम है, लेकिन पर्सनल सिक्योरिटी, मानसिक शांति और बेहतर लाइफस्टाइ जैसे पहलू कई बार पैसों से भी अधिक मायने रखते हैं।
स्नेहा प्रिया की कहानी यह भी दिखाती है कि आज के युवा प्रोफेशनल्स की प्राथमिकताएं बदल रही हैं। उनके लिए 32 लाख रुपये सालाना का बड़ा पैकेज छोड़कर मानसिक सुकून चुनना कोई समझौता नहीं, बल्कि सही फैसला था। उनकी वायरल पोस्ट यह संदेश देती है कि करियर का सबसे अच्छा विकल्प हमेशा सबसे ज्यादा वेतन वाला नहीं होता, बल्कि वह होता है जो आपको अपनी पसंद की जिंदगी जीने का अवसर दे।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।