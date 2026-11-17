कुलदीप ने साल 2020 में अपने दो साथियों अखिल कंसल और आयुषी खंडेलवाल के साथ मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की थी। दिलचस्प बात यह है कि तीनों आईआईटी गुवाहाटी से पढ़े थे।

अच्छी खासी आईआईटी की डिग्री, लाखों की सैलरी के साथ टॉप कंपनी में नौकरी। आमतौर पर लोग ऐसी लग्जरी लाइफ का सपना देखते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के हाथरस के रहने वाले कुलदीप परेवा की कहानी अलग है। इनके पास भी आईआईटी डिग्री है। डिग्री के बाद बड़ी कंपनी गोल्डमैन सैक्स की नौकरी थी और सैलरी भी शानदार थी। लेकिन कुछ अपना और अलग करने के जुनून की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ी। फिर शुरू किया घी-तेल बेचने का कारोबार। हालांकि ये आइडिया कहां से आया इसके पीछे की भी कहानी है। लेकिन एक कहानी तब की जब कुलदीप परेवा नौकरी छोड़ने की बात अपने पिता को बताया। तब पिता जी ने मजाकिया अंदाज में कहा था कि पढ़े फारसी, बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। दरअसल, पिता को हैरानी थी कि आईआईटी से पढ़ाई और इतनी अच्छी नौकरी के बाद बेटा तेल बेचने का कारोबार शुरू करने जा रहा है। लेकिन पिता के इस बात के बावजूद भी कुलदीप ने अपना इरादा नहीं बदला। फिर बेंगलुरु में एक छोटे से टू बीएचके फ्लैट में अपने कारोबार की शुरूआत कर दी। इनके अलावा दो और दोस्त भी थे। कुलदीप का कारोबार चल पड़ा। इनकी कंपनी का नाम अन्वेषण है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी का वैल्यूएशन करीब 1000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। चलिए आज हम आपको इनकी सक्सेस स्टोरी बताते हैं।

तीन साथियों ने शुरू किया कारोबार बता दें कि कुलदीप ने साल 2020 में अपने दो साथियों अखिल कंसल और आयुषी खंडेलवाल के साथ मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की थी। दिलचस्प बात यह है कि तीनों आईआईटी गुवाहाटी से पढ़े थे। इसके अलावा तीनों गोल्डमैन सैक्स में काम कर चुके हैं। इसके बावजूद उन्होंने कॉरपोरेट करियर छोड़कर ऐसा कारोबार शुरू करने का फैसला किया, जिसका सीधा कनेक्शन किसानों और भारतीय खानपान से था।

किसानों की परेशानी ने दिया बिजनेस का आइडिया बता दें कि कुलदीप परेवा का परिवार उत्तर प्रदेश के हाथरस में खेती-किसानी से जुड़ा रहा है। उन्होंने अपने आसपास किसानों को दिनभर मेहनत करने के बावजूद कम आमदनी में गुजारा करते देखा था। कुलदीप ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट में बताया था कि उनके परिवार और गांव के कई किसान मेहनत करने के बाद भी रोजाना महज 150 से 200 रुपये कमा पाते थे। यहीं से उनके मन में किसानों की आमदनी बढ़ाने का आइडिया आया। वह चाहते थे कि किसान केवल कच्चे माल बेचने तक सीमित न रहें, बल्कि उसकी प्रोसेसिंग करके तैयार उत्पाद भी बाजार में बेच सकें। इससे उन्हें अपनी उपज की बेहतर कीमत मिल सकती थी।

2BHK फ्लैट से शुरू हुआ घी-तेल का कारोबार साल 2020 में कुलदीप ने अखिल कंसल और आयुषी खंडेलवाल के साथ अन्वेषण की शुरुआत की। शुरुआत में उनके पास न कोई बड़ा ऑफिस था और न ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। बेंगलुरु के इंदिरानगर इलाके में स्थित कुलदीप का दो बेडरूम वाला फ्लैट ही कंपनी का पहला ऑफिस बन गया। तीनों ने घर के अलग-अलग हिस्सों को कारोबार के हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू किया। एक बेडरूम में सामान रखा जाता था, लिविंग रूम को पैकिंग एरिया बनाया गया था और ड्राइंग रूम में तैयार उत्पादों का स्टॉक रखा जाता था। घर की दीवारों के सहारे तेल के डिब्बे रखे रहते थे। पूरा फ्लैट अक्सर सरसों के तेल और घी की खुशबू से भरा रहता था। तीनों संस्थापक जमीन पर बैठकर ऑर्डर पैक करते थे। कुछ दिनों में वे हाथ से करीब 200 ऑर्डर तक पैक कर लेते थे। इसके बाद स्कूटर से दुकानदारों तक सामान पहुंचाते थे।

क्या-क्या प्रोडेक्ट तैयार करती है कंपनी बताते चलें कि कंपनी ने बिलौना घी और लकड़ी के कोल्हू से निकाले जाने वाले तेल की बिक्री शुरू की। बिलौना घी बनाने के लिए पहले दूध से दही तैयार किया जाता है। फिर दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है और उसे धीमी आंच पर गर्म करके घी बनाया जाता है। वहीं, कोल्ड-प्रेस्ड तेल निकालने के लिए बीजों और मेवों को लकड़ी के कोल्हू या मशीनों से दबाया जाता है। कंपनी के संस्थापकों ने देखा कि लोग अब ऐसे खाने-पीने के सामान की तलाश कर रहे हैं, जिनमें कम प्रोसेसिंग हो और जिनकी गुणवत्ता और बनाने के तरीके की जानकारी आसानी से मिल सके। इसी मांग को देखते हुए कंपनी ने धीरे-धीरे अपने प्रोडक्ट्स की संख्या बढ़ाई। बता दें कि अब अन्वेषण घी और तेल के अलावा शहद, मसाले, आटा, बीज और कई दूसरे पारंपरिक खाद्य उत्पाद भी बेचती है।

किसानों को भी मिला कारोबार से जुड़ने का मौका कुलदीप की कंपनी सिर्फ घी और तेल बेचने वाली कंपनी नहीं है। कंपनी किसानों को भी अपने कारोबार से जोड़ने की कोशिश करती है। वह किसानों के आसपास ही छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर ध्यान देती है। इससे किसानों को सिर्फ कच्चा माल बेचने के बजाय उसे प्रोसेस करके ज्यादा कीमत पाने का मौका मिलता है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स पर क्यूआर कोड भी देती है, जिससे ग्राहक सामान के स्रोत और उसकी पूरी प्रक्रिया की जानकारी हासिल कर सकते हैं।

250 से ज्यादा किसानों के साथ जुड़ी कंपनी छोटे से फ्लैट से शुरू हुआ कारोबार अब देश के कई राज्यों तक पहुंच चुका है। कुलदीप के मुताबिक, कंपनी 250 से अधिक किसानों के साथ काम कर रही है और देशभर में 20 से ज्यादा प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर चुकी है। कंपनी की टीम में 150 से अधिक कर्मचारी हैं। जून 2026 की एक इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उस समय अन्वेषण के 9 राज्यों में 16 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे। कंपनी अपनी वेबसाइट, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और क्विक कॉमर्स ऐप के जरिए प्रोडक्ट बेचती है। कंपनी की कमाई में छोटे शहरों की भी बड़ी भूमिका है।

430 करोड़ से 1000 करोड़ रुपये तक पहुंचा वैल्यूएशन जब अन्वेषण की तरक्की हुई, तब निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ी। अप्रैल 2025 में कंपनी ने विप्रो कंज्यूमर केयर वेंचर्स, डीएसजी कंज्यूमर पार्टनर्स और टाइटन कैपिटल समेत निवेशकों से 48 करोड़ रुपये जुटाए थे। इस फंडिंग राउंड में कंपनी का वैल्यूएशन करीब 430 करोड़ रुपये आंका गया था। इसके बाद जून 2026 में कंपनी ने सीरीज-B फंडिंग राउंड में 150 करोड़ रुपए जुटाए। वहीं, मार्च 2026 की ईटी रिपोर्ट के अनुसार, इस फंडिंग राउंड में कंपनी की वैल्यूएशन 900 से 1000 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान था।