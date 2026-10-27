आईआईटी खोलेगा देश का पहला AI स्कूल, लगेंगे 35 करोड़ रु, कोर्स कब से, कौन ले सकेगा दाखिला
आईआईटी खड़गपुर देश का पहला ऐसा एआई स्कूल खोलने जा रहा है। इसके लिए संस्थान ने अपने पूर्व छात्र विनोद गुप्ता तथा आईआईटी खड़गपुर फाउंडेशन अमेरिका के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
आईआईटी खड़गपुर देश का पहला ऐसा एआई स्कूल खोलने जा रहा है। इस पर 35 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह स्कूल फिजिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर केंद्रित होगा। इसके लिए संस्थान ने अपने पूर्व छात्र विनोद गुप्ता तथा आईआईटी खड़गपुर फाउंडेशन अमेरिका के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस स्कूल का नाम बेंजामिन गुप्ता स्कूल ऑफ फिजिकल AI रखा गया है। इस स्कूल को खोलने का मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को केवल डेटा आधारित एल्गोरिदम और डिजिटल एप्लिकेशन से आगे ले जाकर ऐसे सिस्टम की ओर बढ़ाना है जो असल दुनिया को समझ सकें, उसके बारे में अनुमान लगा सकें और उसके साथ बातचीत कर सकें।
यह स्कूल फिजिक्स पर आधारित इंटेलिजेंस पर फोकस करेगा जिसमें AI को इंजीनियरिंग, विज्ञान, चिकित्सा, जैविक प्रणालियों और वास्तविक दुनिया की तकनीकों के साथ जोड़ा जाएगा।
12.5 करोड़ रुपये विनोद गुप्ता परिवार देगा
इस पहल के लिए विनोद गुप्ता परिवार से 12.5 करोड़ रुपये और एक अज्ञात पूर्व छात्र से 10 करोड़ रुपये मिलेंगे जबकि बाकी की रकम संस्थान द्वारा दी जाएगी। यह फंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग के लिए समर्पित बुनियादी ढांचे और इससे जुड़ी अन्य शैक्षणिक व शोध गतिविधियों में मदद करेगी। बयान में कहा गया कि स्कूल का नाम गुप्ता के दिवंगत बेटे बेंजामिन गुप्ता के नाम पर रखा गया है जिनका 28 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। बेंजामिन द जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में संयुक्त JD/MBA कोर्स कर रहे थे और वे अमेरिकी प्रतिनिधि रहम इमैनुएल और अमेरिकी विदेश विभाग से जुड़े हुए थे।
कौन हैं विनोद गुप्ता
आईआईटी से बीटेक के बाद विनोद गुप्ता ने यूएस की यूनिवर्सिटी ऑफ बेबरासका लिंकन से एमएस एमबीए किया। अमेरिका में बड़ा बिजनेसमैन बनने के बाद वह डेमोक्रेटिक पार्टी से भी जुड़े। आईआईटी खड़गपुर के लाइफ फेलो विनोद गुप्ता ने कहा कि यह पहल उनके लिए व्यक्तिगत रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जरिए उनके बेटे की स्मृति को सम्मान दिया जा रहा है।
अगले अकादमिक सत्र से शुरू हो सकते हैं कोर्स
आवश्यक मंजूरियां मिलने के बाद नए अकादमिक सत्र से यहां कार्यक्रम शुरू होने की उम्मीद है। प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में हाइब्रिड मास्टर डिग्री कार्यक्रम, एग्जीक्यूटिव एजुकेशन, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स और विभिन्न विषयों को जोड़ने वाले विशेष मॉड्यूल शामिल हैं।
इन कार्यक्रमों का लाभ छात्रों, शोधार्थियों, कामकाजी पेशेवरों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और मेडिकल ग्रेजुएट्स को देने की योजना है। इसका मकसद अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को आधुनिक एआई तकनीकों से जोड़ना और उन्हें व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए तैयार करना है।
फिजिकल AI में इन क्षेत्रों पर होगा शोध
आईआईटी खड़गपुर के अनुसार नए स्कूल में फिजिक्स आधारित मशीन लर्निंग, साइंटिफिक एआई, डिजिटल ट्विन, इंटेलिजेंट रोबोटिक्स, ऑटोनॉमस सिस्टम, एडवांस्ड सेंसिंग, कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग और एआई आधारित प्रयोगों पर काम किया जाएगा। इन शोध गतिविधियों का लाभ कई प्रमुख क्षेत्रों को मिल सकता है। इनमें आधुनिक विनिर्माण, ऊर्जा, जलवायु एवं पर्यावरण तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा उपकरण, बुनियादी ढांचा और अगली पीढ़ी की इंजीनियरिंग प्रणालियां शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी