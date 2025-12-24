IIT : देश के टॉप-10 स्टार्टअप में आईआईटी कानपुर के भी तीन शामिल

संक्षेप: आईआईटी कानपुर का डंका पूरे देश में बज रहा है। एसआईआईसी (स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर) स्टार्टअप्स का पावर हाउस बन चुका है। वर्ष 2025 में देश के टॉप-10 स्टार्टअप्स की सूची में संस्थान से जुड़े तीन स्टार्टअप ने जगह पाई है।

आईआईटी कानपुर का डंका पूरे देश में बज रहा है। एसआईआईसी (स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर) स्टार्टअप्स का पावर हाउस बन चुका है। वर्ष 2025 में देश के टॉप-10 स्टार्टअप्स की सूची में संस्थान से जुड़े तीन स्टार्टअप ने जगह पाई है। द बेटर इंडिया की ओर से जारी स्टार्टअप की सूची में आईआईटी कानपुर से जुड़े एयर्थ, डिजिटल लेबर चौक और इनक्रिडिबल डिवाइस को शामिल किया गया है। ये ऐसे स्टार्टअप हैं जो समाज के हर वर्ग को प्रभावित करते हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 521 से अधिक स्टार्टअप ऐसे हैं जो अलग-अलग सेक्टर में अनुसंधान कर समाज के लिए उपयोगी साबित होने वाले नवाचार पर काम कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, हार्डवेयर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एग्रीटेक, क्लीन एनर्जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सुरक्षा और मेडटेक सेक्टर में अनुसंधान व नवाचार चल रहा है। इस साल प्रभावी सूची में शामिल हुए एयर्थ स्टार्टअप के फाउंडर रवि कौशिक हैं। ये स्टार्टअप एसी के साथ कमरे की हवा को शुद्ध करता है। डिजिटल लेबर चौक के फाउंडर चंद्रशेखर मंडल ने दिल्ली, बिहार समेत कई राज्यों में अपने स्टार्टअप की मदद से मजदूरों को स्थायी नौकरी दिलाई तो कंपनियों को ट्रेंड मजदूर। इनक्रिडिबल डिवाइस के फाउंडर विक्रम गोयल ने हार्ट या अन्य सर्जरी के दौरान प्रयुक्त होने वाले महंगे कैथेटर को सामान्य व्यक्ति की पहुंच तक बनाया है। एसआईआईसी के प्रोफेसर इन चार्ज प्रो. दीपू फिलिप ने कहा कि तीनों तकनीक से समाज को बड़ा लाभ मिल रहा है।

इनक्रिडिबल डिवाइस इस स्टार्टअप के फाउंडर विक्रम गोयल ने बताया कि इनक्रिडिबल डिवाइस का मरीजों में प्रयोग करेंगे तो महंगे कैथेटर फेंके नहीं जाएंगे। उनका दोबारा प्रयोग कर सकेंगे। कीमत सिर्फ 10 रुपये तक आएगी। विक्रम ने कैथेटर बैलून री-प्रोसेसिंग मशीन विकसित की। एक कैथेटर को 20 बार स्टरलाइजेशन और विसंक्रमित किया जा सकेगा। अभी तक एक बार इस्तेमाल कर फेंका जाता था,2000 खर्च आता था। एक मशीन से 90 हजार कैथेटर विसंक्रमित हो सकेंगे। उपयोग कैंसर, किडनी, ऑर्थो, हार्ट मरीजों में प्रमुख रूप से होता है।

डिजिटल लेबर चौक इस स्टार्टअप के फाउंडर चंद्रशेखर मंडल हैं, जिन्होंने मुकाम पाने के लिए मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़ दी। मजदूरों की जिंदगी संवारने के लिए स्टार्टअप शुरू कर दिया। कोरोना के दौरान शुरू स्टार्टअप सवा लाख से अधिक मजदूरों को उनके ही क्षेत्रों में नौकरियां दिला रहा है। इस स्टार्टअप से मजदूरों के अलावा तीन हजार से अधिक कंपनियां भी जुड़ी हैं, जिन्हें जरूरत के अनुसार स्किल्ड मजदूर मिल रहे हैं। चंद्रशेखर के इस प्रयास को दिल्ली, बिहार समेत कई राज्यों में सरकारी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका।