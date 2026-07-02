क्या बदल रहा है IIT जाने का सपना? डिग्रियों के साथ 'इंडस्ट्री गुरुओं' को क्यों चुन रहे हैं Gen-Z छात्र?
बदलते दौर में छात्र केवल डिग्री के भरोसे नहीं हैं। आज के युवा बेहतर करियर के लिए IIT की डिग्री के साथ-साथ AI स्किल्स, स्टार्टअप के अनुभव और इंडस्ट्री मेंटर्स को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं।
भारत में लंबे समय से इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए आईआईटी (IIT) में दाखिला लेना सबसे बड़ा सपना माना जाता रहा है। लेकिन बदलते समय और तकनीक के तेजी से होते विकास के बीच अब छात्रों की सोच में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), स्टार्टअप्स और तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के दौर में युवाओं (Gen Z) की सोच में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। अब छात्र केवल किताबी ज्ञान या किसी बड़े कॉलेज की डिग्री के भरोसे बैठने के बजाय असल दुनिया का अनुभव, स्टार्टअप्स में काम करने के मौके और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स (मेंटर्स) से सीधे सीखना चाहते हैं।
हाल ही में 19 साल के आशीष कुमार वर्मा ने आईआईटी दिल्ली (IIT Delhi) की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए। उन्होंने साफ कहा कि बेहतरीन शिक्षा अब सिर्फ कॉलेज के क्लासरूम तक सीमित नहीं है। हालांकि, डिग्री छोड़ने वाले ऐसे मामले अपवाद ही होते हैं, लेकिन इसने इस बात पर एक नई बहस जरूर छेड़ दी है कि क्या क्लासरूम की पढ़ाई से बेहतर प्रैक्टिकल नॉलेज है?
आपको क्या पसंद है?
एक्सपर्ट्स का मानना है कि आजकल के छात्रों को दो तरह से देखा जा सकता है। पहले वे छात्र होते हैं जो बिल्कुल शुरुआत से सब कुछ सीखना चाहते हैं और कॉलेज जाकर नई-नई चीजों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, ऐसे छात्रों के लिए आईआईटी जैसी जगह सबसे बेस्ट है। वहीं, दूसरी कैटेगरी में वे छात्र आते हैं जिन्हें बहुत कम उम्र में ही यह साफ-साफ पता होता है कि उन्हें कंप्यूटर या कोडिंग की दुनिया में क्या बनाना है। ऐसे छात्र कॉलेज की सख्त पढ़ाई और पुराने नियमों में बंधने के बजाय सीधे प्रैक्टिकल काम करना और प्रोजेक्ट्स बनाना पसंद करते हैं।
इंटरनेट और सोशल मीडिया से मिला बड़ा फायदा
आजकल के छात्रों में माइक्रोसॉफ्ट या गूगल जैसी कंपनियों के बड़े डेवलपर्स से सीधे जुड़ने का एक नया क्रेज देखा जा रहा है। छात्रों का मानना है कि एआई से कोडिंग तो करवाई जा सकती है, लेकिन नया आइडिया और क्रिएटिविटी केवल उन्हीं लोगों से आ सकती है जिन्हें इस फील्ड का असली अनुभव है।
आज के छात्र सिर्फ अच्छे नंबरों या कॉलेज प्लेसमेंट के पीछे नहीं भाग रहे हैं। वे स्टार्टअप इंटर्नशिप, ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट्स और प्रोफाइल को मजबूत करने पर ध्यान दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, हाल ही में 25 वर्षीय अमन संगर के एआई स्टार्टअप 'Cursor' को एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने करीब ₹5 लाख करोड़ में खरीद लिया है। अमन संगर MIT ड्रॉपआउट हैं।
गलतियां करने और कुछ नया बनाने की आजादी
आज के युवा ऐसी जगह काम करना पसंद करते हैं जहां उन्हें नई-नई चीजें बनाने, गलतियां करने और सीखने की पूरी आजादी मिले। आज इंटरनेट, एआई और सोशल मीडिया की वजह से छात्रों को एक बहुत बड़ी ताकत मिल गई है। आज का युवा केवल डिग्री मिलने का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि अपने हुनर के दम पर सीधे खुद आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आईआईटी की अहमियत खत्म हो गई है। आईआईटी की पहचान और उसका मजबूत एलुमनाई नेटवर्क आज भी बेजोड़ है। लेकिन सफलता की परिभाषा जरूर बदल रही है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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