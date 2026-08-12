'IIT से होकर भी यहीं हो?'40 हजार की नौकरी के इंटरव्यू में ताने ने तोड़ दिया था, आज अमेरिका में करोड़ों की कमाई
अमेरिका में काम कर रहे एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर और IIT BHU के पूर्व छात्र आकाश सम्पूर्णानंद पांडेय ने हाल ही अपने करियर की यात्रा का एक किस्सा शेयर किया है। ये बात उस वक्त की है जब वो स्ट्रगल कर रहे थे।
अमेरिका में काम कर रहे एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर और IIT BHU के पूर्व छात्र आकाश सम्पूर्णानंद पांडेय ने हाल ही अपने करियर की यात्रा का एक किस्सा शेयर किया है। ये बात उस वक्त की है जब वो स्ट्रगल कर रहे थे। आकाश की ओर से शेयर की गई घटना को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छिड़ गई है। उन्होंने बताया कि साल 2019 में एक इंटरव्यू के दौरान उनसे कहा गया था, "अरे, IIT से होकर भी यहीं हो?" इस कमेंट ने उनके आत्मविश्वास को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया था।
आकाश ने लिंक्डइन पर लिखा कि उन्होंने 2016 में देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान IIT BHU (वाराणसी) से पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद वे UPSC की तैयारी में जुट गए लेकिन तीन साल बाद तैयारी छोड़कर जॉब वर्ल्ड में लौटने की कोशिश कर रहे थे। करियर में आए इस गैप के कारण उन्हें एक एंट्री-लेवल डेटा एनालिस्ट की नौकरी के लिए इंटरव्यू देना पड़ा, जिसकी सैलरी करीब 40 हजार रुपये प्रति माह थी। 2019 के इस इंटरव्यू में नियोक्ता उनसे पूछा था कि IIT से ग्रेजुएट होने के बावजूद वह एंट्री-लेवल डेटा एनालिस्ट रोल के लिए अप्लाई क्यों कर रहे हैं। इस रोल में हर महीने ₹40,000 मिलते थे, और टेकी ने कहा कि इस बात ने उन्हें अपने करियर की तरक्की पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि इस कमेंट ने "मुझे बहुत बुरा लगा" और उनका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। उन्होंने लिखा, "मुझे लगा जैसे मैं हार गया हूं।"
इस घटना ने उन्हें यह एहसास कराया कि IIT का टैग जहां संभावनाओं के द्वार खोलता है, वहीं यह आप पर बड़ी उम्मीदों का बोझ भी डालता है। आईआईटी से होने के टैग कई बार आप पर इतना बड़ा बोझ बन जाता है कि आप तनाव में आ जाते हैं और दबाव महसूस करने लगते हैं। आकाश के मुताबिक, IIT से निकलने के बाद समाज यह मानकर चलता है कि व्यक्ति लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ता रहेगा। उन्होंने लिखा, "IIT टैग का वह पहलू कोई नहीं बताता, जो आपको असफल होने का अधिकार भी नहीं देता। लोग आपको जज करने लगते हैं। आईआटी टैग चुपचाप एक दरवाजा बंद कर देता है - बिना जज किए या बेइज्ज़ती किए फेल होने का अधिकार।'
पांडे ने स्वीकार किया कि लंबे समय तक वे खुद की तुलना अपने बैच के सबसे सफल छात्रों से करते रहे और इसी वजह से खुद को पीछे महसूस करते थे। हालांकि बाद में उन्होंने धीरे-धीरे अपने करियर को दोबारा बनाया और आज न्यूयॉर्क में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं। उनका दावा है कि उनकी आय अब अमेरिका की शीर्ष 2 प्रतिशत आय श्रेणी में आती है।
इस घटना के बारे में बताते हुए पांडे ने कहा कि कुछ लोग एक IITian को संघर्ष करते देखकर खुश हो सकते हैं, खासकर एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी अहमियत की वजह से। उन्होंने लिखा, "सच्चाई यह है कि JEE न तो जीवनभर का पासपोर्ट है और न ही किसी की किस्मत का अंतिम फैसला। उन्होंने लिखा, "IITian हो या गैर-IITian, दोनों एक ही भ्रम में जीते हैं कि 18 साल की उम्र में दिया गया एक प्रवेश परीक्षा का परिणाम उनके पूरे जीवन की सीमा तय कर सकता है।"
सोशल मीडिया पर क्या कहा गया?
इस पोस्ट से LinkedIn पर चर्चा शुरू हो गई जिसमें कई यूजर्स ने ऐसे ही अनुभव शेयर किए। एक यूजर ने लिखा, "ग्रेजुएशन के बाद मेरी भी किसी ऐसे व्यक्ति से ऐसी ही बातचीत हुई थी जो किसी दूसरे बड़े इंस्टिट्यूशन (IIT नहीं) से था - मुझे लगता है कि यह समझना जरूरी है कि मुश्किलें जिंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा हैं और कभी-कभी आपको बस उनसे गुजरना होता है।" दूसरे यूजर ने कहा कि IIT में प्रवेश पाना आत्मविश्वास भी देता है, क्योंकि यह साबित करता है कि व्यक्ति पहले भी कठिन चुनौतियों को पार कर चुका है।
एक अन्य यूजर ने लिखा कि IIT या NIT से पढ़ाई करने के बावजूद अपेक्षित सफलता न मिलने पर लोगों की टिप्पणियां मानसिक दबाव और अपमान की भावना पैदा करती हैं। एक ने लिखा- "मेरी पिछली ऑर्गनाइजेशन में लोगों से भी ऐसी ही बातचीत हुई थी। IIT/NIT से होने के बावजूद जिंदगी में उतना अच्छा न कर पाने से अगले लेवल का प्रेशर आता है और जब आप अपने आस-पास के लोगों से ऐसी बातें सुनते हैं तो बेइज्जती महसूस होती है।"
एक और ने कहा- "मैं आपकी बात समझता हूं - यह एक जाने-माने ऑर्गनाइजेशन से पढ़ाई पूरी करने की दोधारी तलवार का दूसरा पहलू है। बहुत से लोगों को लगता है कि वे ओवरक्वालिफाइड हैं, खासकर जॉब डिस्कशन वगैरह में।"
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
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