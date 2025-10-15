IIT Scholarships: आईआईटी बॉम्बे में पढ़ने का सपना होगा पूरा, छात्रों के लिए दो शानदार स्कॉलरशिप!

संक्षेप: IIT Scholarships: देश के सबसे टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में से एक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉम्बे (IIT) अपने होनहार और आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट्स की सहायता के लिए दो स्कॉलरशिप स्कीम चला रहा है।

IIT Scholarships: देश के सबसे टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में से एक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉम्बे (IIT) अपने होनहार और आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट्स की सहायता के लिए दो स्कॉलरशिप स्कीम चला रहा है। ये स्कॉलरशिप स्कीम यह पक्का करती हैं कि पैसों की कमी के कारण किसी भी योग्य छात्र की पढ़ाई न रुके।

1. मेरिट कम मींस (Merit-cum-Means - MCM) स्कॉलरशिप यह स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पढ़ाई में अच्छे हैं और जिन्हें पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद की जरूरत है। यह IIT बॉम्बे में लगभग 25% अंडरग्रेजुएट छात्रों को मिलती है। छात्रों की पूरी ट्यूशन फीस माफ कर दी जाती है। आय के आधार पर हर साल 20,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप मिलती है। छात्राओं को हर साल अतिरिक्त 10,000 रुपये की मेरिट स्कॉलरशिप भी मिलती है।

छात्र को पढ़ाई में अपना प्रदर्शन (SPI/CPI) 6.0 से ऊपर बनाए रखना होता है और उनके माता-पिता की सालाना आय एक निश्चित सीमा से कम होनी चाहिए।

2. SC/ST छात्रों के लिए मुफ्त मेस सुविधा यह सुविधा अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) कैटेगरी के छात्रों के लिए है। इस स्कॉलरशिप के जरिए छात्रों को खाने के बेसिक खर्च से पूरी छूट मिलती है। इस स्कॉलरशिप में स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस और हॉस्टल का किराया भी माफ होता है। उन्हें हर महीने 500 रुपये का पॉकेट अलाउंस भी मिलता है।