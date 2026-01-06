IIT Ropar Scholarship: आईआईटी रोपड़ का तोहफा, गरीब छात्रों को मिलेगी 100% स्कॉलरशिप; रहना-खाना भी फ्री
IIT Ropar Scholarships: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) रोपड़ ने शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी और सराहनीय पहल की है। इंस्टीट्यूट ने घोषणा की है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले मेधावी छात्रों के लिए 'पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति' स्कॉलरशिप शुरू कर रहा है। यह कदम उन छात्रों के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर आया है, जो अपनी प्रतिभा के बावजूद वित्तीय बाधाओं के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।
स्कॉलरशिप की खास बातें
आईआईटी रोपड़ की इस स्कीम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल ट्यूशन फीस तक सीमित नहीं है। इंस्टीट्यूट ने स्पष्ट किया है कि चयनित छात्रों को ये सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
जीरो ट्यूशन फीस: छात्रों की पूरी सेमेस्टर फीस माफ कर दी जाएगी।
हॉस्टल और भोजन का खर्च: छात्रों के हॉस्टल और मेस का पूरा खर्च भी इंस्टीट्यूट ही उठाएगा।
अतिरिक्त सहायता: इसके अलावा, छात्रों को उनके शैक्षणिक संसाधनों जैसे कि किताबों और अन्य आवश्यक सामग्रियों के लिए भी वित्तीय सहायता दी जा सकती है।
कौन उठा सकता है इसका लाभ?
इंस्टीट्यूट ने इस स्कॉलरशिप के लिए विशिष्ट पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं। यह मुख्य रूप से उन छात्रों के लिए है जिन्होंने जेईई एडवांस जैसी कठिन परीक्षा पास कर आईआईटी रोपड़ में अपनी जगह पक्की की है, लेकिन उनके परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम है। संस्थान का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी मेधावी छात्र केवल पैसों की कमी के कारण अपना तकनीकी और इंजीनियरिंग का सपना न छोड़े।
आईआईटी रोपड़ के अधिकारियों के अनुसार, संस्थान का मानना है कि प्रतिभा किसी एक वर्ग की जागीर नहीं होती। इस पहल के माध्यम से, आईआईटी रोपड़ राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहा है और उन छात्रों को समान अवसर प्रदान कर रहा है जो समाज के हाशिए पर हैं। इस स्कॉलरशिप के माध्यम से न केवल छात्रों का आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि वे बिना किसी मानसिक तनाव के अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
आवेदन की प्रक्रिया
इच्छुक छात्र आईआईटी रोपड़ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्कॉलरशिप से संबंधित नियमों और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें अपने पारिवारिक आय के प्रमाण पत्र और आवश्यक डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, जिनकी जांच के बाद स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी।
आईआईटी रोपड़ की इस पहल को शिक्षा जगत में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। इससे न केवल वंचित छात्रों को वैश्विक स्तर की शिक्षा मिलेगी, बल्कि भविष्य के लिए देश को बेहतरीन इंजीनियर्स और इनोवेटर्स भी मिलेंगे।