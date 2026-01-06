Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़IIT Ropar Scholarships: IIT Ropar Announces Fully Funded Scholarships for Underprivileged Students
IIT Ropar Scholarship: आईआईटी रोपड़ का तोहफा, गरीब छात्रों को मिलेगी 100% स्कॉलरशिप; रहना-खाना भी फ्री

IIT Ropar Scholarship: आईआईटी रोपड़ का तोहफा, गरीब छात्रों को मिलेगी 100% स्कॉलरशिप; रहना-खाना भी फ्री

संक्षेप:

IIT Ropar Scholarships: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) रोपड़ आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले मेधावी छात्रों के लिए 'पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति' स्कॉलरशिप शुरू कर रहा है।

Jan 06, 2026 08:13 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

IIT Ropar Scholarships: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) रोपड़ ने शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी और सराहनीय पहल की है। इंस्टीट्यूट ने घोषणा की है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले मेधावी छात्रों के लिए 'पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति' स्कॉलरशिप शुरू कर रहा है। यह कदम उन छात्रों के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर आया है, जो अपनी प्रतिभा के बावजूद वित्तीय बाधाओं के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

स्कॉलरशिप की खास बातें

आईआईटी रोपड़ की इस स्कीम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल ट्यूशन फीस तक सीमित नहीं है। इंस्टीट्यूट ने स्पष्ट किया है कि चयनित छात्रों को ये सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

जीरो ट्यूशन फीस: छात्रों की पूरी सेमेस्टर फीस माफ कर दी जाएगी।

हॉस्टल और भोजन का खर्च: छात्रों के हॉस्टल और मेस का पूरा खर्च भी इंस्टीट्यूट ही उठाएगा।

अतिरिक्त सहायता: इसके अलावा, छात्रों को उनके शैक्षणिक संसाधनों जैसे कि किताबों और अन्य आवश्यक सामग्रियों के लिए भी वित्तीय सहायता दी जा सकती है।

ये भी पढ़ें:आईआईटी बॉम्बे लड़कियों को देगा WINGS स्कॉलरशिप, ट्यूशन फीस नहीं पड़ेगी देनी
ये भी पढ़ें:IIT मद्रास में पढ़ाई अब हुई और भी आसान, छात्रों को मिलती हैं कई स्कॉलरशिप

कौन उठा सकता है इसका लाभ?

इंस्टीट्यूट ने इस स्कॉलरशिप के लिए विशिष्ट पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं। यह मुख्य रूप से उन छात्रों के लिए है जिन्होंने जेईई एडवांस जैसी कठिन परीक्षा पास कर आईआईटी रोपड़ में अपनी जगह पक्की की है, लेकिन उनके परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम है। संस्थान का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी मेधावी छात्र केवल पैसों की कमी के कारण अपना तकनीकी और इंजीनियरिंग का सपना न छोड़े।

आईआईटी रोपड़ के अधिकारियों के अनुसार, संस्थान का मानना है कि प्रतिभा किसी एक वर्ग की जागीर नहीं होती। इस पहल के माध्यम से, आईआईटी रोपड़ राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहा है और उन छात्रों को समान अवसर प्रदान कर रहा है जो समाज के हाशिए पर हैं। इस स्कॉलरशिप के माध्यम से न केवल छात्रों का आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि वे बिना किसी मानसिक तनाव के अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

ये भी पढ़ें:IIT रुड़की में एडमिशन के बाद छात्रों के लिए शानदार स्कॉलरशिप स्कीम
ये भी पढ़ें:IIT खड़गपुर में पढ़ने का सपना अब और आसान, छात्रों को मिलेंगी ये स्कॉलरशिप
ये भी पढ़ें:IIT हैदराबाद में B.Tech छात्र को ये स्कॉलरशिप दिलाएंगी फीस में छूट और पॉकेट मनी

आवेदन की प्रक्रिया

इच्छुक छात्र आईआईटी रोपड़ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्कॉलरशिप से संबंधित नियमों और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें अपने पारिवारिक आय के प्रमाण पत्र और आवश्यक डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, जिनकी जांच के बाद स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी।

आईआईटी रोपड़ की इस पहल को शिक्षा जगत में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। इससे न केवल वंचित छात्रों को वैश्विक स्तर की शिक्षा मिलेगी, बल्कि भविष्य के लिए देश को बेहतरीन इंजीनियर्स और इनोवेटर्स भी मिलेंगे।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
IIT IIT JEE Scholarship अन्य..
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।