बिना कोडिंग नॉलेज के भी IIT रुड़की से सीखें AI, 5 स्पेशल शॉर्ट-टर्म कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू!
IIT रुड़की ने AI से जुड़े 5 खास शॉर्ट-टर्म विंटर ट्रेनिंग और इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किए हैं। किसी भी स्ट्रीम के छात्र बिना कोडिंग ज्ञान के 30 नवंबर तक आवेदन कर घर बैठे यह कोर्स कर सकते हैं।
आज के डिजिटल दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक टेक्नोलॉजी की मांग तेजी से बढ़ रही है। यदि आप भी अपने करियर में AI सीखकर बढ़त हासिल करना चाहते हैं, तो देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIT रुड़की आपके लिए एक शानदार अवसर लेकर आया है।आईआईटी रुड़की की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईसीटी (E&ICT) अकादमी ने विंटर ट्रेनिंग और इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 की शुरुआत की है। इस 6 सप्ताह के शॉर्ट-टर्म प्रोग्राम के तहत छात्र ऑनलाइन मोड में AI और उससे जुड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं।
कौन-कौन से 5 AI कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं?
आईआईटी रुड़की ने इंडस्ट्री की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 5 स्पेशल विंटर कोर्सेज तैयार किए हैं-
जनरेटिव एआई और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग: इसमें LLM, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, Gemini, OpenAI और RAG जैसे टूल्स शामिल हैं।
मशीन लर्निंग और एजेन्टिक एआई: इसमें पायथन, स्टैटिस्टिक्स, डीप लर्निंग, CNN, RNN और AI एजेंट डेवलपमेंट सिखाया जाएगा।
डेटा साइंस यूजिंग पायथन: इसमें डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा क्लीनिंग, फीचर इंजीनियरिंग और मशीन लर्निंग बेसिक्स कवर होंगे।
एआई-पॉवर्ड फुल स्टैक वेब डेवलपमेंटt: इसमें MERN स्टैक (React.js, Node.js, MongoDB) के साथ AI इंटीग्रेशन सिखाया जाएगा।
इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)और एज एआई: इसमें सेंसर, हार्डवेयर, एज कंप्यूटिंग और डिवाइसेज पर AI मॉडल डिप्लॉय करना सिखाया जाएगा।
कोर्स का डिजाइन, फीस और बैच शेड्यूल
यह पूरी ट्रेनिंग 6 सप्ताह (4 सप्ताह लाइव ट्रेनिंग + 2 सप्ताह गाइडेड प्रोजेक्ट) की होगी।
कोर्स मोड: इंस्ट्रक्टर-लेड ऑनलाइन मोड (सोमवार से शुक्रवार, शाम 7 से 9 बजे तक)।
कोर्स फीस: प्रत्येक कोर्स की कुल फीस 8,000 रुपये (GST और सभी टैक्स सहित) है।
बैच की तारीखें: पहला बैच 14 दिसंबर 2026 से और दूसरा बैच 4 जनवरी 2027 से शुरू होगा।
आवेदन की अंतिम तिथि: दोनों बैचों के लिए 30 नवंबर 2026 तक आवेदन किया जा सकता है।
पात्रता और मिलने वाले फायदे
इस विंटर प्रोग्राम की सबसे खास बात यह है कि इसमें शामिल होने के लिए पहले से कोडिंग की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। पढ़ाई एकदम बेसिक लेवल से शुरू कराई जाएगी।
योग्यता: B.Tech, BE, BCA, BSc, M.Tech, ME, MCA या किसी भी संस्थान से ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन या PhD कर रहे छात्र आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के पास सिर्फ एक लैपटॉप/पीसी और स्थिर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए।
सुविधाएं और सर्टिफिकेट: छात्रों को लाइव क्लासेज की डेली रिकॉर्डिंग्स, डिजिटल स्टडी मैटेरियल (PPTs और नोट्स) और प्रोजेक्ट डाउट-सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे। सफलतापूर्वक कोर्स पूरा करने पर E&ICT Academy, IIT Roorkee का आधिकारिक सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
आवेदन करने की आसान प्रक्रिया
- सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल eict.iitr.ac.in पर जाएं।
2. विंटर ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप सेक्शन पर क्लिक करें।
3. अपनी पसंद के AI कोर्स और बैच (14 दिसंबर या 4 जनवरी) का चयन करें।
4. "Apply Now" बटन पर क्लिक कर अपना ईमेल और मांगी गई व्यक्तिगत व शैक्षणिक जानकारी भरें।
5. 8,000 रुपये की निर्धारित फीस का ऑनलाइन भुगतान करें और आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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