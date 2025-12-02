Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़IIT Roorkee scholarships 2025: IIT Roorkee Offers These Scholarships to B.Tech Students
IIT Roorkee Scholarships: आईआईटी रुड़की में एडमिशन के बाद छात्रों के लिए शानदार स्कॉलरशिप स्कीम

IIT Roorkee Scholarships: आईआईटी रुड़की में एडमिशन के बाद छात्रों के लिए शानदार स्कॉलरशिप स्कीम

संक्षेप:

IIT Roorkee Scholarships: आईआईटी रुड़की स्कॉलरशिप मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों दोनों को सहायता प्रदान करती हैं, ताकि वे बिना किसी वित्तीय चिंता के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें।

Tue, 2 Dec 2025 08:59 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

IIT Roorkee Scholarships: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) रुड़की देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक ने उन छात्रों के लिए कई आकर्षक स्कॉलरशिप स्कीम की घोषणा की है जो शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) Advanced के माध्यम से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे। ये स्कॉलरशिप मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों दोनों को सहायता प्रदान करती हैं, ताकि वे बिना किसी वित्तीय चिंता के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। IIT रुड़की इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर सहित कई यूजी (UG) और पीजी (PG) कोर्सेज को पढ़ाता है, और इन स्कॉलरशिप का उद्देश्य छात्रों को सशक्त बनाना है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेरिट-कम-मीन्स (MCM) स्कॉलरशिप

इंस्टीट्यूट में सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से दी जाने वाली मेरिट-कम-मीन्स (MCM) स्कॉलरशिप है। यह स्कॉलरशिप उन छात्रों को दी जाती है, जिनका प्रदर्शन अच्छा है और जिन्हें वित्तीय सहायता की जरूरत है। इस स्कॉलरशिप के लिए सामान्य, ईडब्ल्यूएस (EWS) और ओबीसी (OBC) कैटेगरी के छात्र पात्र हैं। छात्र के अभिभावकों की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही छात्रों को कोर्स के दौरान 7.00 या उससे अधिक का सीजीपीए (CGPA) बनाए रखना आवश्यक है।

योग्य छात्रों को हर महीने कम से कम 1,000 रुपये की मासिक सहायता मिलती है। इसके अलावा, उन्हें ट्यूशन फीस का एक बड़ा हिस्सा या पूरी फीस भी वापस कर दी जाती है। यह स्कॉलरशिप हर कक्षा में कम से कम 25% छात्रों को दी जाती है।

जेम्स थॉमसन (JT) स्कॉलरशिप: यह स्कॉलरशिप विशेष रूप से उन छात्रों को दी जाती है, जिन्होंने हालिया JEE (Advanced) परीक्षा में 250 तक की ऑल इंडिया रैंक (AIR) हासिल की है। यह टॉप मेधावी छात्रों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है।

ये भी पढ़ें:IIT हैदराबाद में B.Tech छात्र को ये स्कॉलरशिप दिलाएंगी फीस में छूट और पॉकेट मनी
ये भी पढ़ें:IIT दिल्ली देती है स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप, इन छात्रों को मिलेगी फीस में छूट
ये भी पढ़ें:IIT खड़गपुर में पढ़ने का सपना अब और आसान, छात्रों को मिलेंगी ये स्कॉलरशिप

डॉ. एस.के. गोयल और श्रीमती कुसुम गोयल स्कॉलरशिप: इस स्कीम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बी.टेक छात्रों को सालाना 2 लाख रुपये की बड़ी राशि प्रदान की जाती है। यह उन छात्रों पर लक्षित है जिनके परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक लेकिन 6 लाख रुपये से कम है। स्कॉलरशिप बनाए रखने के लिए छात्रों को 7.5 का न्यूनतम सीजीपीए बनाए रखना होता है।

वंचित छात्रों के लिए स्कॉलरशिप: इसके अलावा इंस्टीट्यूट वंचित छात्रों को सालाना 1,000 अमेरिकी डॉलर तक की सहायता प्रदान करता है। इसमें कम से कम एक पुरस्कार महिला छात्र के लिए आरक्षित होता है।

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए इंस्टीट्यूट की आधिकारिक वेबसाइट पर सभी पात्रता मानदंडों और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी चेक करें। ये स्कॉलरशिप छात्रों के सपनों को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
IIT Roorkee IIT JEE Advanced अन्य..
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।