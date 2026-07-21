IIT Roorkee: IIT रुड़की की राजनीतिक बयानों पर रोक वाली एडवाइजरी से बढ़ा विवाद, संस्थान ने दी सफाई
IIT Roorkee Advisory: आईआईटी रुड़की ने छात्रों व स्टाफ को सोशल मीडिया पर राजनीतिक आंदोलनों का समर्थन न करने की सलाह दी है। विवाद बढ़ने पर IIT ने साफ किया कि यह हर साल जारी होने वाला रूटीन सर्कुलर है।
IIT Roorkee Advisory: देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में शामिल इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) रुड़की ने अपने विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए एक एडवाइजरी सर्कुलर जारी किया है। संस्थान प्रशासन ने कैंपस के सभी सदस्यों को सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सार्वजनिक मंचों पर किसी भी प्रकार की राजनीतिक चर्चाओं, बयानों या आंदोलनों से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें। संस्थान के रजिस्ट्रार की ओर से 20 जुलाई को जारी ईमेल में कहा गया कि ऐसा देखा गया है कि इंस्टाग्राम तथा फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कुछ लोग जारी राजनीतिक आंदोलनों के प्रति अपनी सहमति और समर्थन व्यक्त कर रहे हैं, जो संस्थान के नियमों के विपरीत है।
एडवाइजरी में क्या कहा गया है?
आईआईटी रुड़की के रजिस्ट्रार द्वारा जारी इस सर्कुलर में छात्रों को याद दिलाया गया है कि उनका मुख्य काम पढ़ाई, रिसर्च और इंजीनियरिंग व साइंस के क्षेत्र में ज्ञान हासिल करना है। संस्थान ने अपने आचरण नियमों का हवाला देते हुए कहा कि बिना अनुमति के किसी भी राजनीतिक चर्चा, आंदोलन या ऐसी बयानबाजी का हिस्सा बनने की मनाही है, जिससे संस्थान और सरकार के संबंधों पर असर पड़े। प्रशासन की नजर मुख्य रूप से इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पड़ी, जहां कुछ छात्र हाल के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों व आंदोलनों पर अपनी राय व्यक्त कर रहे थे।
सोशल मीडिया पर क्यों मचा बवाल?
इस सर्कुलर के बाहर आते ही सोशल मीडिया और छात्र समुदायों के बीच एक बहस छिड़ गई। कई यूजर्स और छात्रों ने इस एडवाइजरी को अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक बताते हुए इसे 'गैग ऑर्डर' बोलने पर पाबंदी का नाम दिया। छात्रों का तर्क है कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर उन्हें देश के मुद्दों पर अपनी राय रखने का पूरा हक होना चाहिए।
विवाद बढ़ने पर आईआईटी रुड़की ने दी सफाई
बढ़ते विवाद को देखते हुए आईआईटी रुड़की प्रशासन ने इस मामले पर अपनी बात रखी। संस्थान के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि इसे गलत तरीके से न लिया जाए। प्रशासन का कहना है कि यह कोई नया नियम या फरमान नहीं है। हर नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में छात्रों, फैकल्टी और स्टाफ को संस्थान के पुराने नियमों की याद दिलाने के लिए इस तरह के इंटरनल सर्कुलर नियमित रूप से जारी किए जाते हैं। इसे किसी विशेष घटना या राजनीतिक आंदोलन से जोड़कर देखना गलत है। संस्थान का मकसद केवल यह सुनिश्चित करना है कि कैंपस का माहौल पढ़ाई और रिसर्च के लिए शांतिपूर्ण और अनुशासित बना रहे।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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