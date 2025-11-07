नॉन IIT छात्र के टैलेंट के मुरीद हुए आईआईटी प्रोफेसर, दिया 20000 स्टाइपेंड व फुल टाइम जॉब का ऑफर

संक्षेप: हाल ही में एक आईआईटी प्रोफेसर ने एक गैर आईआईटी संस्थान के छात्र की प्रतिभा पर रोशनी डाली। आईआईटी दिल्ली के एक प्रोफेसर ने दो महीने पहले इस छात्र को बतौर इंटर्न अपनेस नियुक्त किया था।

इंजीनियरिग टैलेंट केवल आईआईटी संस्थानों तक सीमित नहीं है। दूर दराज के शैक्षणिक संस्थानों में भी ऐसे कई छात्र होते हैं जिनकी प्रतिभा अकसर चौंका देती है। छोटी जगहों के इन संस्थानों में बहुत से छात्रों की कुछ नया करने की चाह इन्हें काफी इनोवेटिक बना देती है। हाल ही में एक आईआईटी प्रोफेसर ने एक गैर आईआईटी संस्थान के छात्र की प्रतिभा पर रोशनी डाली। आईआईटी दिल्ली के एक प्रोफेसर ने दो महीने पहले इस छात्र को बतौर इंटर्न अपनेस नियुक्त किया था।

आईआईटी प्रोफेसर डॉ. मनबेंद्र सहारिया ने इस गैर-आईआईटी इंटर्न की कहानी साझा की और बताया कि कैसे कुछ छात्र बस आगे बढ़ने के लिए ही बने होते हैं। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, "मैंने दो महीने पहले ही ठीक ऐसे ही एक इंटर्न को रिमोटली नियुक्त किया था। मैं उनसे कभी नहीं मिला, लेकिन वे अपने काम में शानदार और एक्टिव है। उनका काम प्रेरणा देने वाला है।"

पोस्ट के अनुसार यह इंटर्न छात्र डॉ. सहारिया की टीम में रिमोटली शामिल हुआ और उसने अपने शानदार काम से उन्हें तुरंत प्रभावित कर दिया।

हालांकि छात्र ने फ्री इंटर्नशिप के तौर पर काम की शुरुआत की थी, लेकिन उनके काम की क्वालिटी इतनी बेहतरीन थी कि डॉ. सहारिया ने तुरंत उन्हें 20,000 रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड देने का फैसला किया। प्रोफेसर ने कहा, "मुझे तुरंत ₹20,000 प्रति माह स्टाइपेंड का इंतजाम करना पड़ा।" उन्होंने आगे कहा कि अब उनकी योजना है कि ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद उन्हें फुल टाइम रोल पर रख लिया जाएगा।

डॉ. सहारिया ने बताया कि उन्हें गैर-आईआईटी बैकग्राउंड वाले उन छात्रों को मार्गदर्शन देना विशेष रूप से अच्छा लगता है जो पहल, रचनात्मकता और समर्पण दिखाते हैं। उन्होंने कहा, "कुछ लोग फलने-फूलने और सफल होने के लिए बने होते हैं। मुझे गैर-आईआईटी पृष्ठभूमि वाले ऐसे छात्रों के साथ काम करने में मजा आता है।"

लोगों ने इस पोस्ट पर कैसी प्रतिक्रिया दी: इस पोस्ट ने तुरंत ऑनलाइन कई लोगों का ध्यान खींचा और इंटर्न के समर्पण और प्रोफेसर के समर्थन, दोनों की तारीफ की। एक यूजर ने लिखा, "ऐसे हाई टैलेंट वाले व्यक्ति का मिलना पूरी तरह से सौभाग्य की बात है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। अगर आपको कोई मिल जाए, तो उसे संभाल कर रखें।"

एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, "गैर-आईटी पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को कभी कम मत आंकिए!"