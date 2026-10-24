आईआईटी हैदराबाद में बिना GATE दिए भी मिलेगा पीएचडी में एडमिशन, 10 नवंबर तक करें आवेदन
आईआईटी हैदराबाद ने पीएचडी प्रोग्राम 2027 सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। उच्च शिक्षा और रिसर्च के इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट iith.ac.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।
इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हैदराबाद (IIT) ने जनवरी 2027 सत्र के लिए पीएचडी प्रोग्रामों में एडमिशन प्रक्रिया की घोषणा कर दी है। हायर एजुकेशन और एडवांस रिसर्च के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन विंडो खोल दी गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 10 नवंबर 2026 (शाम 5:00 बजे तक) आईआईटी हैदराबाद के आधिकारिक पोर्टल iith.ac.in/phdadmissions/ पर जाकर अपना ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। टॉप आईआईटी संस्थान में पीएचडी करना न केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर का रिसर्च माहौल प्रदान करता है, बल्कि ग्लोबल इनोवेशन और अकादमिक क्षेत्र के दरवाजे भी खोलता है।
किन विभागों में उपलब्ध हैं पीएचडी की सीटें?
आईआईटी हैदराबाद विभिन्न विभागों में नियमित और स्पॉन्सर्ड पीएचडी सीटों की पेशकश करता है। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं-
इंजीनियरिंग विभाग: कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, मैटेरियल्स साइंस और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग।
बेसिक साइंस: गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री।
अन्य स्ट्रीम: डिजाइन, लिबरल आर्ट्स और क्लाइमेट चेंज।
दाखिले की मुख्य 3 श्रेणियां
आईआईटी हैदराबाद विभिन्न विभागों में मुख्य रूप से तीन श्रेणियों के तहत पीएचडी एडमिशन प्रदान करता है।
रेगुलर एडमिशन: उन अभ्यर्थियों के लिए जो संबंधित विभाग की शैक्षणिक और पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
स्पेशल डायरेक्ट एडमिशन: बेहतरीन अकादमिक रिकॉर्ड वाले मेधावी उम्मीदवारों के लिए विशेष सीधी एडमिशन प्रक्रिया।
एक्सटर्नल एडमिशन : जरूरी प्रोफेशनल अनुभव और कार्य-अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए।
शैक्षणिक योग्यता और पात्रता
आईआईटी हैदराबाद में पीएचडी में दाखिले के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी अनिवार्य है।
मास्टर्स डिग्री: संबंधित विषय में M.Tech, M.E., M.Sc, M.Des या M.A. में न्यूनतम प्रथम श्रेणी या 60% अंक (या समकक्ष CGPA) होना जरूरी है।
नेशनल लेवल टेस्ट: अभ्यर्थियों के पास GATE परीक्षा का वैलिड स्कोर, UGC-NET, CSIR-NET या JRF की योग्यता होनी चाहिए।
डायरेक्ट पीएचडी (B.Tech पास छात्रों के लिए): यदि किसी अभ्यर्थी ने सीएफटीआई (CFTI) या आईआईटी से 8.0 या उससे अधिक CGPA के साथ B.Tech की डिग्री प्राप्त की है, तो वे सीधे भी पीएचडी के लिए पात्र हो सकते हैं।
चयन प्रक्रिया और स्टाइपेंड
आईआईटी हैदराबाद में अभ्यर्थियों का चयन पूरी तरह से उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड, GATE/NET स्कोर, लिखित परीक्षा और पर्सनल इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।
चयनित नियमित फुल-टाइम अभ्यर्थियों को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (MoE) के नियमों के अनुसार मासिक स्टाइपेंड और रिसर्च फंड भी प्रदान किया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iith.ac.in/phdadmissions/ पर जाएं।
2. वैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें।
3. अपनी श्रेणी और संबंधित विभाग का चयन करें।
4. अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और रिसर्च जानकारी ध्यान से भरें।
5. निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म को सबमिट करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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