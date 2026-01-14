IIT : पटना आईआईटी के 2 छात्रों को 1.17 करोड़ का पैकेज, जानें क्या रही औसत सैलरी, किन कंपनियों ने बरसाई नौकरियां

संक्षेप: आईआईटी पटना के दो छात्रों का 1.17 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के पैकेज पर चयन हुआ है। एक छात्र कंप्यूटर साइंस और दूसरा मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग का है। गूगल से आईआईटी पटना के 19 छात्रों को प्री प्लेसमेंट का ऑफर मिला।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) पटना के दो छात्रों का 1.17 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के पैकेज पर चयन हुआ है। संस्थान के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। इसमें एक छात्र कंप्यूटर साइंस और दूसरा मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग का है। इसके अतिरिक्त चार छात्रों ने जापान में अंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट हासिल किया है। 2026 बैच के 19 छात्रों को सॉफ्टवेयर कंपनी गूगल ने प्री प्लेसमेंट ऑफर दिया है। वहीं एचसीएल टेक ने 27 फुल टाइम ऑफर, बीपीसीएल ने 18, बीईएल ने 10 जॉब ऑफर दिए हैं। इसके साथ ही आईआईटी पटना ने बीटेक, बीएस एवं एमटेक कार्यक्रमों के लिए 2026 प्लेसमेंट सत्र के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

इस चरण में 90 से अधिक कंपनियों की भागीदारी के साथ कुल 319 जॉब ऑफर प्राप्त हुए हैं। इसमें स्नातक (बीटेक) के 54.34% छात्रों का प्लेसमेंट हो गया है। वहीं इंटर्नशिप के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर 84 छात्रों को प्री-प्लेसमेंट ऑफर पहले ही प्राप्त हुए थे। आईआईटी के निदेशक प्रो. टीएन सिंह ने कहा कि संस्थान के छात्र लगातार बेहतर कर रहे हैं। संस्थान में दुनिया की बड़ी कंपनियां प्लेसमेंट के लिए पहुंच रही हैं। वर्ष 2026 के प्लेसमेंट सत्र में मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा तथा ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में कोर एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) हायरिंग में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। इसके अलावा 2025-26 के प्लेसमेंट सत्र का दूसरा चरण जनवरी 2026 के मध्य में पुनः आरंभ होगा।

पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर प्लेसमेंट हुआ चार लगातार शैक्षणिक सत्रों में छात्रों को प्रत्येक वर्ष 400 से अधिक जॉब ऑफर प्राप्त हुए हैं। हाल ही में संपन्न 2025 के प्लेसमेंट सत्र में 215 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों से कुल 582 जॉब ऑफर प्राप्त हुए, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), उभरते स्टार्टअप्स तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियां शामिल रहीं।

औसत वार्षिंक पैकेज 25 लाख से अधिक रहा संस्थान के अनुसार, 2026 बैच के बीटेक छात्रों के लिए पहले चरण में औसत वार्षिक पैकेज (सीटीसी) ₹25.82 लाख से अधिक रहा, जो पिछले सत्र की तुलना में 17.66% की वृद्धि को दर्शाता है। एमटेक 2026 बैच के लिए औसत सीटीसी ₹16.20 लाख प्रति वर्ष से अधिक रहा। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसई) विभाग का औसत पैकेज सर्वाधिक रहा।

वर्षवार प्लेसमेंट पर एक नजर - 2024-25 225 कंपनियां 582 जॉब ऑफर

- 2023-24 215 कंपनियां 452 जॉब ऑफर

- 2022-23 160 कंपनियां 405 जॉब ऑफर