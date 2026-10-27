IIT मद्रास के छात्र का कमाल, बनाया Apps की गलती ठीक करने वाला AI, जीते 9.5 लाख रुपये

दीपांकर को यह पुरस्कार शिपगार्ड (ShipGuard) नाम का AI आधारित सिस्टम बनाने के लिए मिला है। बता दें कि यह सिस्टम iOS ऐप में मौजूद टेक्निकल गड़बियों की पहचान करने और उन्हें ठीक करने में मदद करता है।

आईआईटी मद्रास के छात्र एके दीपांकर ने एक बार फिर अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उन्होंने गूगल के ऑल थिंग्स एजेंटिक हैकाथॉन में 10000 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 9.5 लाख रुपये का पुरस्कार जीता है। दीपांकर को यह पुरस्कार शिपगार्ड (ShipGuard) नाम का AI आधारित सिस्टम बनाने के लिए मिला है। बता दें कि यह सिस्टम iOS ऐप में मौजूद टेक्निकल गड़बियों की पहचान करने और उन्हें ठीक करने में मदद करता है। उनकी खासियत है कि वो तकनीक का इस्तेमाल अलग-अलग समस्याओं को हल करने के लिए कर रहे हैं। बता दें कि शिपगार्ड से पहले उन्होंने एक ऐप बनाकर हैकाथॉन में पुरस्कार जीत चुके हैं। चलिए आज हम आपको उनकी कहानी जानते हैं।

दीपांकर आईआईटी मद्रास के बीएस डेटा साइंस एंड एप्लिकेशंस प्रोग्राम में पढ़ाई कर रहे हैं। दीपांकर ने शिपगार्ड को इस तरह बनाया है कि ऐप में तकनीकी गलती मिलने पर डेवलपर्स उसे जल्दी पहचान सकें और ठीक कर सकें। आमतौर पर किसी ऐप में बग मिलने पर डेवलपर को कोड की जांच करनी पड़ती है, गड़बड़ी की वजह पता लगानी होती है और फिर सुधार करने के बाद ऐप को दोबारा टेस्ट करना होता है। वहीं, ShipGuard AI की मदद से इस पूरी प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने में मदद करता है।

कैसे काम करता है शिपगार्ड अब सवाल उठता हैकि आखिर शपगार्ड कैसे काम करता है। जब कोई बीटा टेस्टर Apple के TestFlight के जरिए किसी iOS ऐप में गड़बड़ी की जानकारी देता है, तो ShipGuard उससे जुड़े कोड की जांच करता है और समस्या की जानकारी देता है। इसके बाद यह सुधार का प्रस्ताव तैयार करता है, वह एक्सकोड की मदद से ऐप का बिल्ड तैयार करके जांचता है कि सुझाया गया समाधान काम कर रहा है या नहीं। आखिर में यह GitHub पर एक पुल रिक्वेस्ट तैयार करता है, ताकि डेवलपर बदलावों की समीक्षा कर सकें।

इस सिस्टम की खास बात यह है कि यह अपनी ओर से सुरक्षित कोड में बदलावों को अंतिम मंजूरी नहीं देता। डेवलपर पहले सुझाए गए समाधान को देखते हैं और सही पाए जाने पर उसे अप्लाई कर सकते हैं। ShipGuard को Google के एजेंट डेवलपमेंट किट (ADK), जेमिनाई और गूगल क्लाउड जैसी टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया गया है।

पहले Bloom ऐप के लिए जीते थे 18 लाख रुपये जैसा कि पहले ही बताया कि शिपगार्ड दीपांकर की पहली बड़ी सफलता नहीं है। इससे पहले साल उन्होंने RevenueCat Shipyard 2026 हैकाथॉन में Bloom नाम का ऐप बनाकर 20000 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 18 लाख रुपये का पुरस्कार जीता था। उन्हें हैकाथॉन की Gabby Beckford कैटेगरी में यह पुरस्कार मिला था। इस तरह से उन्हें गूगल से अब तक 28 लाख रुपये का इनाम मिल चुका है।

पढ़ाई के साथ इंटर्नशिप का अनुभव बता दें कि दीपांकर अगस्त 2022 से IIT मद्रास के BS डेटा साइंस एंड एप्लिकेशंस प्रोग्राम में पढ़ाई कर रहे हैं। उनका प्रोग्राम अगस्त 2028 तक चलेगा। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय विद्यालय से साइंस की पढ़ाई की थी और प्री-यूनिवर्सिटी लेवल पर 86.2 प्रतिशत अंक हासिल किए थे। बता दें कि जुलाई 2024 से अक्टूबर 2025 तक उन्होंने IIT मद्रास के BS प्रोग्राम में UI डेवलपर इंटर्न के रूप में काम किया। साल 2024 में उन्होंने IIT मद्रास के Paradox के साथ छह महीने की मल्टीमीडिया प्रोडक्शन इंटर्नशिप भी की। इस दौरान उन्होंने वीडियो एडिटिंग, कार्यक्रमों के आयोजन और मार्केटिंग से जुड़े काम किए।