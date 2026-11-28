बता दें कि यह प्रोग्राम 2024 बैच और उसके बाद आईआईटी मद्रास में दाखिला लेने वाले बीटेक छात्रों के लिए होगा। अभी तक छात्र आमतौर पर बीटेक के तीसरे वर्ष में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान करीब दो महीने की समर इंटर्नशिप करते थे।

आईआईटी मद्रास ने बीटेक छात्रों के लिए इंटर्नशिप के अवसरों को बढ़ाने की तैयारी की है। संस्थान अपने संशोधित अंडरग्रेजुएट (UG) कोर्स के तहत छह महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। इसका पहला बैच जनवरी 2027 से शुरू होगा। इस पहल के तहत पात्र छात्रों को छठे सेमेस्टर में छह महीने तक कंपनियों के साथ काम करने और इंडस्ट्री का अनुभव हासिल करने का मौका मिलेगा।

किसे मिलेगा मौका बता दें कि यह प्रोग्राम 2024 बैच और उसके बाद आईआईटी मद्रास में दाखिला लेने वाले बीटेक छात्रों के लिए होगा। अभी तक छात्र आमतौर पर बीटेक के तीसरे वर्ष में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान करीब दो महीने की समर इंटर्नशिप करते थे। लेकिन नए मॉडल में इंटर्नशिप की अवधि बढ़ाकर छह महीने की जा रही है। इससे छात्रों को कंपनियों के साथ लंबे समय तक काम करने और अपने तकनीकी ज्ञान को वास्तविक परिस्थितियों में इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा।

छह महीने की इंटर्नशिप से क्या होगा फायदा? छह महीने की इंटर्नशिप का उद्देश्य छात्रों को इंडस्ट्री की वास्तविक चुनौतियों से परिचित कराना है। इस दौरान वे क्लासरूम में सीखी गई बातों को प्रैक्टिकल रूप से लागू कर सकेंगे और समझ पाएंगे कि कंपनियों में अलग-अलग प्रोजेक्ट्स और कामकाज किस तरह संचालित होते हैं। दो महीने की पारंपरिक समर इंटर्नशिप की तुलना में छह महीने का समय छात्रों को चल रहे प्रोजेक्ट्स में अधिक योगदान देने का अवसर देगा। इससे उन्हें अपने चुने हुए क्षेत्र की बेहतर समझ विकसित करने और पेशेवर माहौल में काम करने का अनुभव हासिल करने में मदद मिलेगी।

कंपनियों से PPO मिलने की बढ़ सकती है संभावना इस प्रोग्राम का एक बड़ा फायदा छात्रों को प्लेसमेंट के लिहाज से भी मिल सकता है। लंबी इंटर्नशिप के दौरान कंपनियों को छात्रों की तकनीकी क्षमता, स्किल और काम करने के तरीके को समझने के लिए अधिक समय मिलेगा। इससे कंपनियां यह बेहतर तरीके से तय कर सकेंगी कि कौन-से छात्र उनके संगठन के लिए परफेक्ट हैं। साथ ही, जिन कंपनियों में छात्र इंटर्नशिप करेंगे, वहां से उन्हें प्री-प्लेसमेंट ऑफर (PPO) मिलने की संभावनाएं भी बेहतर हो सकती हैं।