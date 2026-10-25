जेईई में फेल, IIT में लिया एडमिशन, खोला स्टार्टअप, अब जुटाई 9 करोड़ रुपये की फंडिंग
हाल ही में उन्होंने अपने आइडिया से प्री-सीड राउंड में 1.1 मिलियन डॉलर (करीब 9 करोड़ रुपये) की फंडिंग जुटाई है। जिसके बाद से उनकी चर्चा तेज हो गई। उनकी कहानी आईआईटी मद्रास ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्ट के जरिए शेयर किया है।
कहते हैं कि सफलता की राह आसान नहीं होती है और हर सफलता की कहानी टॉप रैंक से शुरू नहीं होती। कई बार हमारी कहानी तब शुरू होती है, जब लगता है कि अब अंत हो चुका है। जिसके बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं। कुछ ऐसी ही प्रेरणादायी कहानी है कुलदीप राठौर की। वो जेईई एडवांस्ड में फेल हो गए, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने आईआईटी मद्रास के डेटा साइंस में बीएस प्रोग्राम में एडमिशन और अपनी नई जर्नी शुरू कर दी। पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने अपना स्टार्टअप खोला। फिर एक नया बिजनेस खड़ा करने की दिशा में आगे बढ़े। कई सेक्टर्स में काम किया और अब एक आइडिया ने सबकुछ बदलकर रख दिया। हाल ही में उन्होंने अपने आइडिया से प्री-सीड राउंड में 1.1 मिलियन डॉलर (करीब 9 करोड़ रुपये) की फंडिंग जुटाई है। जिसके बाद से उनकी चर्चा तेज हो गई। उनकी कहानी आईआईटी मद्रास ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्ट के जरिए शेयर किया है। चलिए आज हम आपको कुलदीप राठौर के सफल उद्यमी बनने की कहानी बताते हैं।
कुलदीप राठौर का करियर
आईआईटी मद्रास के मुताबिक, कुलदीप ने JEE की तैयारी के लिए एक साल का ड्रॉप लिया था। हालांकि, वह JEE Advanced क्लियर नहीं कर पाए। इसके बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर नए विकल्प तलाशे। इसके बाद सितंबर 2023 में उन्हें IIT मद्रास के BS डिग्री प्रोग्राम इन डेटा साइंस के बारे में पता चला। यहां उन्होंने एडमिश लिया।
यहां पढ़ते हुए कुलदीप ने केवल पढ़ाई तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अपने को-फाउंडर शिवांश शर्मा के साथ ZODOK नाम का फैशन क्विक-कॉमर्स प्रोजेक्ट शुरू किया। शुरुआत में दोनों फाउंडर्स ने जेप्टो के डार्क स्टोर के पास एक फ्लैट किराए पर लिया, खुद वेबसाइट बनाई और ऑपरेशंस संभालकर ग्राहकों तक तेजी से सामान पहुंचाया।
ई-कॉमर्स में गहरा अनुभव
उनकी इस मेहनत का नतीजा यह रहा कि जोडोक को रोजाना करीब 100 ऑर्डर मिलने लगे और 10000 से ज्यादा यूजर्स जुड़ गए। बाद में इस स्टार्टअप को KNOT ने एक्वायर कर लिया, जिससे कुलदीप को ई-कॉमर्स और बिजनेस ऑपरेशंस का और गहरा अनुभव मिला।
कई सेक्टर्स में किया काम
कम उम्र में ही कुलदीप राठौर ने फैशन से लेकर क्विक कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग तक, कई अलग-अलग सेक्टर्स में काम किए और एक्सपीरियंस हासिल की। हालांकि, उनका लेटेस्ट वेंचर 'SamanNow' है, जिसने हाल ही में प्री-सीड राउंड में 1.1 मिलियन डॉलर (करीब 9 करोड़ रुपये) की फंडिंग जुटाई है। यह फंडिंग उन्हें दिग्गज वेंचर कैपिटल फर्म्स जैसे एंटलर, टाइटन कैपिटल और ऑल इन कैपिटल से मिली है। इस फंडिंग का उद्देश्य कंपनी के मॉडल को आगे बढ़ाने और उसकी पहुंच का विस्तार करने में मदद करना है।
क्या है 'SamanNow'
यह एक वैल्यू फर्स्ट क्विक-कॉमर्स स्टार्टअप है, जो टियर-2 और टियर-3 शहरों में 60 मिनट के भीतर रोजमर्रा की चीजें डिलीवर करने पर फोकस करता है। इसका मकसद महानगरों से बाहर के उभरते हुए शहरी बाजारों में खरीदारी को आसान और किफायती बनाना है।
ऐसे में कुलदीप राठौर की कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणास्त्रोत बन गई है, जो शुरुआती असफलताओं के बाद हार मान लेते हैं। JEE एडवांस्ड में सफलता नहीं मिलने के बाद उन्होंने पढ़ाई का दूसरा विकल्प चुना और इसी दौरान कंप्टीशन से भरी दुनिया में अपने लिए अवसर तलाशे और आज वो एक में आगे बढ़ चुके हैं।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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