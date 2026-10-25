जेईई में फेल, IIT में लिया एडमिशन, खोला स्टार्टअप, अब जुटाई 9 करोड़ रुपये की फंडिंग

हाल ही में उन्होंने अपने आइडिया से प्री-सीड राउंड में 1.1 मिलियन डॉलर (करीब 9 करोड़ रुपये) की फंडिंग जुटाई है। जिसके बाद से उनकी चर्चा तेज हो गई। उनकी कहानी आईआईटी मद्रास ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्ट के जरिए शेयर किया है।

कहते हैं कि सफलता की राह आसान नहीं होती है और हर सफलता की कहानी टॉप रैंक से शुरू नहीं होती। कई बार हमारी कहानी तब शुरू होती है, जब लगता है कि अब अंत हो चुका है। जिसके बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं। कुछ ऐसी ही प्रेरणादायी कहानी है कुलदीप राठौर की। वो जेईई एडवांस्ड में फेल हो गए, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने आईआईटी मद्रास के डेटा साइंस में बीएस प्रोग्राम में एडमिशन और अपनी नई जर्नी शुरू कर दी। पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने अपना स्टार्टअप खोला। फिर एक नया बिजनेस खड़ा करने की दिशा में आगे बढ़े। कई सेक्टर्स में काम किया और अब एक आइडिया ने सबकुछ बदलकर रख दिया। हाल ही में उन्होंने अपने आइडिया से प्री-सीड राउंड में 1.1 मिलियन डॉलर (करीब 9 करोड़ रुपये) की फंडिंग जुटाई है। जिसके बाद से उनकी चर्चा तेज हो गई। उनकी कहानी आईआईटी मद्रास ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्ट के जरिए शेयर किया है। चलिए आज हम आपको कुलदीप राठौर के सफल उद्यमी बनने की कहानी बताते हैं।

कुलदीप राठौर का करियर आईआईटी मद्रास के मुताबिक, कुलदीप ने JEE की तैयारी के लिए एक साल का ड्रॉप लिया था। हालांकि, वह JEE Advanced क्लियर नहीं कर पाए। इसके बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर नए विकल्प तलाशे। इसके बाद सितंबर 2023 में उन्हें IIT मद्रास के BS डिग्री प्रोग्राम इन डेटा साइंस के बारे में पता चला। यहां उन्होंने एडमिश लिया।

यहां पढ़ते हुए कुलदीप ने केवल पढ़ाई तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अपने को-फाउंडर शिवांश शर्मा के साथ ZODOK नाम का फैशन क्विक-कॉमर्स प्रोजेक्ट शुरू किया। शुरुआत में दोनों फाउंडर्स ने जेप्टो के डार्क स्टोर के पास एक फ्लैट किराए पर लिया, खुद वेबसाइट बनाई और ऑपरेशंस संभालकर ग्राहकों तक तेजी से सामान पहुंचाया।

ई-कॉमर्स में गहरा अनुभव उनकी इस मेहनत का नतीजा यह रहा कि जोडोक को रोजाना करीब 100 ऑर्डर मिलने लगे और 10000 से ज्यादा यूजर्स जुड़ गए। बाद में इस स्टार्टअप को KNOT ने एक्वायर कर लिया, जिससे कुलदीप को ई-कॉमर्स और बिजनेस ऑपरेशंस का और गहरा अनुभव मिला।

कई सेक्टर्स में किया काम कम उम्र में ही कुलदीप राठौर ने फैशन से लेकर क्विक कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग तक, कई अलग-अलग सेक्टर्स में काम किए और एक्सपीरियंस हासिल की। हालांकि, उनका लेटेस्ट वेंचर 'SamanNow' है, जिसने हाल ही में प्री-सीड राउंड में 1.1 मिलियन डॉलर (करीब 9 करोड़ रुपये) की फंडिंग जुटाई है। यह फंडिंग उन्हें दिग्गज वेंचर कैपिटल फर्म्स जैसे एंटलर, टाइटन कैपिटल और ऑल इन कैपिटल से मिली है। इस फंडिंग का उद्देश्य कंपनी के मॉडल को आगे बढ़ाने और उसकी पहुंच का विस्तार करने में मदद करना है।

क्या है 'SamanNow' यह एक वैल्यू फर्स्ट क्विक-कॉमर्स स्टार्टअप है, जो टियर-2 और टियर-3 शहरों में 60 मिनट के भीतर रोजमर्रा की चीजें डिलीवर करने पर फोकस करता है। इसका मकसद महानगरों से बाहर के उभरते हुए शहरी बाजारों में खरीदारी को आसान और किफायती बनाना है।