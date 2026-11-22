भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास ने जनवरी 2027 बैच के लिए स्कूल कनेक्ट प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। इसके तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र कई ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं।

अगर आप कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र हैं और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपकी दिलचस्पी है, तो यह खबर आपके लिए हैं। दरअसल, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास ने जनवरी 2027 बैच के लिए स्कूल कनेक्ट प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। इसके तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र कई ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। इन कोर्स के जरिए छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग और गेम टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक क्षेत्रों को समझने का मौका मिलेगा। हर कोर्स की फीस 500 रुपये निर्धारित की गई है। इच्छुक छात्र 8 जनवरी 2027 तक आवेदन कर सकते हैं।

क्या है IIT मद्रास का स्कूल कनेक्ट प्रोग्राम? IIT मद्रास का यह प्रोग्राम स्कूली छात्रों को 12वीं के बाद पढ़ाई और करियर के अलग-अलग विकल्पों से परिचित कराने के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों को उनकी रुचि पहचानने, नए विषयों को समझने और भविष्य के करियर को लेकर सही निर्णय लेने में मदद करना है। इस प्रोग्राम के तहत अब तक 6500 से अधिक पार्टनर स्कूलों के 2.25 लाख से ज्यादा छात्र जुड़ चुके हैं। संस्थान ने देशभर के अन्य स्कूलों और छात्रों को भी इससे जुड़ने के लिए आमंत्रित किया है।

इन 20 ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन का मौका IIT मद्रास के School Connect Programme में 20 कोर्स शामिल किए गए हैं।

1. इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस एंड AI

2. इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स

3. इंट्रोडक्शन टू आर्किटेक्चर एंड डिजाइन

4. इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग बायोलॉजिकल सिस्टम्स

5. फन विद मैथ्स एंड कंप्यूटिंग

6. मैथ्स अनप्लग्ड: गेम्स एंड पजल्स

7. द फंडामेंटल्स ऑफ एयरोस्पेस

8. इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी

9. ह्यूमैनिटीज अनप्लग्ड

10. इंट्रोडक्शन टू केमिकल इंजीनियरिंग

11. इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड मनी मैटर्स

12. गेम टेक एक्सप्लोरर्स

13. इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्ट डिजाइन

14. मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग: ऑपर्च्युनिटीज एंड चैलेंजेज

15. इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी

16. इंट्रोडक्शन टू डिजिटल ह्यूमैनिटीज

17. सिविल इंजीनियरिंग फॉर सेफ, सस्टेनेबल एंड रिसोर्स-इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर

18. इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक साइंसेज – I

19. इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक साइंसेज – II

20. अवर डिफेंस सिस्टम: हाउ आवर बॉडी डिटेक्ट्स एंड डिफीट्स इन्वेडर्स।

कितनी है फीस और कब शुरू होगा कोर्स? IIT मद्रास के इन ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स में शामिल होने के लिए छात्रों को हर कोर्स 500 रुपये फीस देनी होगी। जनवरी 2027 बैच की शुरुआत 11 जनवरी 2027 से होगी। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 8 जनवरी 2027 है।

इच्छुक छात्र आधिकारिक वेबसाइट https://code.iitm.ac.in/schoolconnect/ पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

कैसे होगी पढ़ाई? जानें पूरा शेड्यूल यह आठ सप्ताह का ऑनलाइन प्रोग्राम है। इसमें छात्रों को रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव सेशन और ऑनलाइन असाइनमेंट के जरिए पढ़ाया जाएगा।

1. रिकॉर्डेड लेक्चर: हर सोमवार को वीडियो लेक्चर जारी किए जाएंगे। प्रत्येक सप्ताह लगभग एक घंटे का स्टडी कंटेंट उपलब्ध होगा। छात्र इसे सप्ताह के दौरान अपनी सुविधानुसार कभी भी देख सकेंगे।

2. लाइव इंटरैक्टिव सेशन: हर शनिवार को लाइव सेशन आयोजित होंगे। इसके लिए तीन टाइम स्लॉट निर्धारित किए गए हैं:

शाम 5 से 6 बजे तक

शाम 6 से 7 बजे तक

शाम 7 से 8 बजे तक

3. ऑनलाइन असाइनमेंट: कोर्स के दौरान छात्रों को कुल चार असाइनमेंट पूरे करने होंगे। हर दो सप्ताह में एक असाइनमेंट दिया जाएगा। इसे जमा करने के लिए छात्रों को दो सप्ताह का समय मिलेगा।

ईमेल आईडी से मिलेगा स्टडी मटेरियल कोर्स का पूरा लर्निंग कंटेंट हर सप्ताह प्री-रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। छात्र इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के दौरान इस्तेमाल की गई ईमेल आईडी के जरिए उन्हें पढ़ाई से जुड़ा कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। सभी असाइनमेंट ऑनलाइन पूरे करके तय समय सीमा के भीतर जमा करने होंगे।