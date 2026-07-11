IIT मद्रास ने हिंदी में शुरू किए फ्री AI कोर्स, बिना कोडिंग अनुभव के भी कर सकते हैं पढ़ाई

IIT मद्रास ने मई 2025 में आईआईटी मद्रास प्रवर्तक के सहयोग से 'AI for All' पहल की शुरुआत की थी। इस पहल के तहत देशभर के किंडरगार्टन (KG) से लेकर कक्षा 12 तक के शिक्षकों के लिए AI से जुड़े कोर्स तैयार किए गए हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT Madras) अब सभी के लिए हिंदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के कोर्स शुरू करने जा रहा है। संस्थान अपने ' एआई फॉर ऑल' अभियान के तहत हिंदी में छह AI कोर्स उपलब्ध कराएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी भाषा में AI सीख सकें। IIT मद्रास ने मई 2025 में आईआईटी मद्रास प्रवर्तक के सहयोग से 'AI for All' पहल की शुरुआत की थी। इस पहल के तहत देशभर के किंडरगार्टन (KG) से लेकर कक्षा 12 तक के शिक्षकों के लिए AI से जुड़े कोर्स तैयार किए गए हैं। ये सभी कोर्स स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा रहे हैं और इन्हें आईआईटी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजिस फाउंडेशन के साथ मिलकर संचालित किया जा रहा है।

कितने घंटे का होगा कोर्स इन AI कोर्स की अवधि 25 से 45 घंटे के बीच है और इन्हें पूरी तरह मुफ्त में किया जा सकता है। जो प्रतिभागी कोर्स पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, वे निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर प्रॉक्टर्ड (निगरानी में होने वाली) परीक्षा देकर नाममात्र शुल्क में प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं।

पहले बैच में 4.2 लाख लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन इन कोर्स को लोगों से शानदार प्रतिक्रिया मिली। पहले बैच में करीब 4.2 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि इसके बाद शुरू हुए अगले बैच में लगभग 50 हजार लोगों ने नामांकन किया।

बढ़ती डिमांड पर लिया गया फैसला इसी उत्साह और बढ़ती मांग को देखते हुए SWAYAM Plus ने अब इन AI कोर्स को हिंदी भाषा में भी शुरू करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य यह है कि हिंदी भाषी छात्रों, शिक्षकों और अन्य सीखने वाले लोगों को AI के कठिन विषयों को समझने में किसी तरह की परेशानी न हो। विशेषज्ञों का मानना है कि जब पढ़ाई अपनी मातृभाषा या सहज भाषा में होती है, तो नए विषयों और तकनीकी अवधारणाओं को समझना आसान हो जाता है। यही वजह है कि हिंदी में ये कोर्स अधिक लोगों तक AI की शिक्षा पहुंचाने में मदद करेंगे।

हिंदी में ये 6 कोर्स पढ़ाए जाएंग सीखने वालों को AI की पढ़ाई आसान बनाने के लिए फिलहाल हिंदी में छह कोर्स शुरू किए गए हैं।

इनमें-

1. एआई फॉर एजुकेटर्स (AI for Educators)

2. एआई इन फिजिक्स (AI in Physics)

3. एआई इन कमेस्ट्री (AI in Chemistry)

4. एआई इन अकाउंटिंग (AI in Accounting)

5. क्रिकेट एनालिटिक्स विथ एआई (Cricket Analytics with AI)

6. AI/ML using Python

इन कोर्स में सिर्फ थ्योरी ही नहीं, बल्कि हैंड्स-ऑन प्रैक्टिकल गतिविधियां और वास्तविक जीवन के उदाहरण (केस स्टडी) भी शामिल किए गए हैं, ताकि प्रतिभागी AI को बेहतर तरीके से समझ सकें और उसका व्यावहारिक उपयोग सीख सकें। खास बात यह है कि इन कोर्स को करने के लिए पहले से AI, प्रोग्रामिंग या किसी तकनीकी विषय का अनुभव होना जरूरी नहीं है। कोई भी इच्छुक व्यक्ति इन्हें कर सकता है।

SWAYAM Plus शिक्षा मंत्रालय के तहत IIT मद्रास की एक पहल है, जिसका उद्देश्य देशभर के विद्यार्थियों और पेशेवरों को उच्च गुणवत्ता वाली और रोजगार-केंद्रित ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराना है।