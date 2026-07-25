IIT मद्रास का 7 दिन का AI स्टार्टअप कोर्स लॉन्च, बेस्ट पिच पर मिलेगा इतने लाख का इनाम; कब तक करें अप्लाई

इस कोर्स का उद्देश्य प्रतिभागियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित नए बिजनेस आइडिया को सफल स्टार्टअप में बदलने के लिए जरूरी ज्ञान, व्यावहारिक कौशल और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है।

IIT मद्रास के वाधवानी स्कूल ऑफ डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (WSAI) ने " बिल्डिंग अ सक्सेसफुल एआई स्टार्टअप" नाम से एक सप्ताह का ऑफलाइन (इन-पर्सन) ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किया है। इस कोर्स का उद्देश्य प्रतिभागियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित नए बिजनेस आइडिया को सफल स्टार्टअप में बदलने के लिए जरूरी ज्ञान, व्यावहारिक कौशल और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। यह कार्यक्रम 10 अगस्त से 14 अगस्त तक IIT मद्रास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस कोर्स में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार 27 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।

कौन कर सकता है अप्लाई प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को क्लासरूम लेक्चर, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज और सफल AI स्टार्टअप्स के वास्तविक अनुभवों के आधार पर सीखने का अवसर मिलेगा। इसका उद्देश्य केवल AI की तकनीक सिखाना नहीं, बल्कि प्रतिभागियों को अपने AI आइडिया को सफल व्यवसाय में बदलने की पूरी प्रक्रिया समझाना भी है। IIT मद्रास का यह AI स्टार्टअप कोर्स विभिन्न शैक्षणिक और पेशेवर पृष्ठभूमि के लोगों के लिए खुला है। इसमें बीटेक (BTech), एमटेक (MTech) और पीएचडी (PhD) के अंतिम वर्ष के छात्र आवेदन कर सकते हैं।

इसके अलावा फैकल्टी सदस्य, शोधकर्ता, इंजीनियर, प्रोडक्ट मैनेजर, AI क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने के इच्छुक उद्यमी और शुरुआती चरण के AI स्टार्टअप्स से जुड़े लोग भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के पात्र हैं।

इस कोर्स का उद्देश्य ऐसे प्रतिभागियों को AI आधारित स्टार्टअप शुरू करने और उसे सफल व्यवसाय में बदलने के लिए आवश्यक ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन प्रदान करना है।

AI स्टार्टअप शुरू करने से लेकर फंडिंग तक की मिलेगी ट्रेनिंग यह कार्यक्रम AI स्टार्टअप बनाने के हर महत्वपूर्ण चरण पर केंद्रित है। इसमें प्रतिभागियों को सिखाया जाएगा कि किसी नए AI आइडिया को सफल बिजनेस में कैसे बदला जाए। कोर्स के दौरान वे बाजार में अवसरों की पहचान, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट (MVP) तैयार करना, अपने आइडिया को वैलिडेट करना, बिजनेस मॉडल विकसित करना, ग्राहक जोड़ना और निवेशकों से फंड जुटाने की पूरी प्रक्रिया सीखेंगे।

कौन करेंगे कोर्स का नेतृत्व? एनडीटीवी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्यक्रम का नेतृत्व लक्ष्मी शंकर करेंगे, जो टुगेदर फंड के जनरल पार्टनर हैं और Google Search में पूर्व वाइस प्रेसिडेंट (Vice President) रह चुके हैं। इसके अलावा, उन्हें Twitter, IBM और EY जैसी वैश्विक कंपनियों में भी नेतृत्व स्तर पर काम करने का लंबा अनुभव है। प्रतिभागियों को उनके अनुभव और मार्गदर्शन से AI स्टार्टअप शुरू करने और उसे सफल बनाने की व्यावहारिक जानकारी मिलेगी।

उद्योग विशेषज्ञों से मिलेगा मार्गदर्शन इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों को उद्योग जगत के अनुभवी विशेषज्ञों (Industry Experts) से सीधे सीखने और मार्गदर्शन लेने का अवसर मिलेगा। वे स्टार्टअप शुरू करने और उसे सफल बनाने से जुड़े कई अहम पहलुओं को विस्तार से समझेंगे।

क्या-क्या सीखेंगे प्रतिभागी? कोर्स के दौरान प्रतिभागियों को प्रोडक्ट-मार्केट फिट, ग्राहकों की जरूरतों को समझने, कमाई की रणनीति , फंड जुटाने, निवेशकों की अपेक्षाओं, टर्म शीट पर बातचीत और AI स्टार्टअप को बड़े स्तर तक पहुंचाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी जाएगी।

तकनीकी और बिजनेस स्किल्स का मिलेगा बेहतर मेल इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को सिर्फ AI की तकनीकी जानकारी देना नहीं है, बल्कि उन्हें बिजनेस मैनेजमेंट और उद्यमिता से जुड़ी जरूरी स्किल्स भी सिखाना है। इससे वे अपने AI आइडिया को वास्तविक दुनिया की जरूरतों के अनुसार एक सफल और टिकाऊ स्टार्टअप में बदल सकेंगे।

अंतिम दिन होगी स्टार्टअप पिच प्रतियोगिता इस कार्यक्रम के अंत में "पिच डे" का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रतिभागियों को अपने AI स्टार्टअप आइडिया को निवेशकों (Investors) और उद्योग विशेषज्ञों के पैनल के सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।