IIT Madras M.Tech Courses: IIT मद्रास ने शुरू किए 3 नए M.Tech कोर्स, GATE स्कोर से मिलेगा एडमिशन
IIT Madras New M.Tech Courses: आईआईटी मद्रास ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए तीन नए एम.टेक (M.Tech) कोर्सेज और ‘पब्लिक पॉलिसी’ में एक विशेष मास्टर ऑफ आर्ट्स (MA) प्रोग्राम की घोषणा की है।
IIT Madras New M.Tech Courses: देश के नंबर-1 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) मद्रास ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए अपने शैक्षणिक पोर्टफोलियो में बड़ा विस्तार किया है। इंस्टीट्यूट ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए तीन नए एम.टेक (M.Tech) कोर्सेज और ‘पब्लिक पॉलिसी’ में एक विशेष मास्टर ऑफ आर्ट्स (MA) प्रोग्राम की घोषणा की है। ये नए कोर्स उन छात्रों के लिए बेहतरीन अवसर लेकर आए हैं जो आधुनिक तकनीक और शासन व्यवस्था में अपना करियर बनाना चाहते हैं।
IIT मद्रास के इस कदम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को उन क्षेत्रों में तैयार करना है जिनकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में तेजी से बढ़ रही है।
एम.टेक के 3 नए स्पेशलाइज्ड कोर्स
इंस्टीट्यूट ने उभरती हुई तकनीकों पर केंद्रित तीन नए पोस्ट-ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू किए हैं:
क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी: यह कोर्स भविष्य की कंप्यूटिंग और सुरक्षित संचार प्रणाली पर केंद्रित है। डेटा सुरक्षा और सुपरकंप्यूटिंग के क्षेत्र में यह तकनीक बड़ा बदलाव लाने वाली है।
सस्टेनेबल एनर्जी : जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संकट को देखते हुए, यह कोर्स सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के रिसर्च पर जोर देगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस : यह क्षेत्र पहले से मौजूद है, लेकिन IIT मद्रास ने इसे एक नए स्ट्रकचर में पेश किया है ताकि छात्र उद्योगों की जटिल समस्याओं को सुलझाने में सक्षम बन सकें।
इन कोर्सेज में एडमिशन मुख्य रूप से GATE 2026 स्कोर और इंटरव्यू के आधार पर दिया जाएगा।
पब्लिक पॉलिसी में मास्टर ऑफ आर्ट्स (MA)
तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ IIT मद्रास अब सामाजिक मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। इंस्टीट्यूट ने MA in Public Policy शुरू किया है। यह प्रोग्राम उन छात्रों के लिए है जो सरकार की पॉलिसी, समाज कल्याण और प्रशासन की बारीकियों को समझना चाहते हैं। इस कोर्स की खास बात यह है कि इसमें नीति निर्धारण के साथ डेटा एनालिटिक्स का भी साथ लाया जाएगा, जिससे छात्र डेटा-आधारित निर्णय लेने में कुशल बनेंगे।
एडमिशन प्रक्रिया और पात्रता
इंस्टीट्यूट ने स्पष्ट किया है कि इन कोर्सेज के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। एम.टेक के लिए इंजीनियरिंग या संबंधित साइंस विषयों में स्नातक डिग्री और एक वैलिड गेट (GATE) स्कोर अनिवार्य है। MA पब्लिक पॉलिसी के लिए किसी भी विषय में स्नातक छात्र आवेदन कर सकते हैं, हालांकि उन्हें इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित एक स्पेशल एडमिशन परीक्षा या इंटरव्यू से गुजरना पड़ सकता है।
छात्रों के लिए क्यों हैं ये कोर्स खास?
IIT मद्रास के डायरेक्टर ने बताया कि संस्थान का लक्ष्य केवल शिक्षा देना नहीं, बल्कि 'जॉब रेडी' पेशेवर तैयार करना है। इन नए इंस्टीट्यूट के माध्यम से छात्रों को इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के साथ काम करने और रिसर्च प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। साथ ही, इन क्षेत्रों में एक्सपर्ट की कमी के कारण शुरुआती सैलरी पैकेज भी काफी आकर्षक होने की उम्मीद है। इच्छुक छात्र ज्यादा जानकारी और आवेदन के लिए IIT मद्रास की आधिकारिक वेबसाइट iitm.ac.in पर जा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स