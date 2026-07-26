क्लास से पहले शानदार वेलकम, IIT मद्रास ने नए छात्रों के लिए लॉन्च की फ्रेशर्स किट
आईआईटी मद्रास ने 2026-27 बैच के नए छात्रों के लिए शानदार फ्रेशर्स किट का खुलासा किया है, जिसमें 25 जुलाई से ओरिएंटेशन और 30 जुलाई से क्लास शुरू होने की पूरी जानकारी है।
आईआईटी (IIT) का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जाहिर सी बात है मोटी-मोटी किताबें, प्रोफेसरों के लंबे लेक्चर्स, दिन भर चलने वाले लैब सेशंस और रातों की नींद उड़ा देने वाली कोडिंग की मैराथन लेकिन, इस बार मामला थोड़ा अलग है। इंजीनियरिंग की इस मुश्किल और थकाऊ पढ़ाई के शुरू होने से ठीक पहले, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) मद्रास अपने नए बैच के छात्रों को एक बेहद खुशनुमा और खास सरप्राइज दे रहा है।
सालों की कड़ी मेहनत, अनगिनत मॉक टेस्ट, कोचिंग की लंबी क्लासेज और अपनी कई ख्वाहिशों को कुर्बान करने के बाद जब कोई छात्र आईआईटी के कैंपस में पहली बार कदम रखता है, तो वह पल उसके लिए किसी सपने के सच होने जैसा होता है। इसी खुशी को दोगुना करने और छात्रों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए, आईआईटी मद्रास ने एक खास 'वेलकम किट' तैयार की है। यह किट सिर्फ एक आम तोहफा नहीं है, बल्कि उस लंबे और मुश्किल सफर का इनाम है जो इन होनहारों ने यहां तक पहुंचने के लिए तय किया है।
क्या है इस 'फ्रेशर्स किट 2026' के बॉक्स में?
गुरुवार के दिन आईआईटी मद्रास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी 'फ्रेशर्स किट 2026' की एक शानदार झलक दुनिया के सामने पेश की। इस झलक ने आते ही इंटरनेट पर धूम मचा दी है। डीन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफिस के सहयोग से तैयार की गई इस किट को 2026-27 के नए बैच का खुले दिल से स्वागत करने के लिए बड़ी ही बारीकी से डिजाइन किया गया है।
अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस खूबसूरत से बॉक्स के अंदर ऐसा क्या-क्या रखा है? चलिए, सस्पेंस खत्म करते हैं। इस बॉक्स में कैंपस लाइफ को पूरे स्वैग और स्टाइल के साथ शुरू करने का पूरा इंतजाम मौजूद है। इसमें छात्रों को मिलेगा एक शानदार ब्रांडेड बैकपैक, जिस पर आईआईटी मद्रास की मुहर है। साथ ही, खास नक्काशी वाला एक प्रीमियम पेन, एक बेहद स्मार्ट पोलो टी-शर्ट, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए दी गई एक रीयूजेबल पानी की बोतल और एक कूल IITM कैप इसमें शामिल है। कुल मिलाकर यह किट छात्रों को पहले ही दिन से इस महान संस्थान का एक अहम हिस्सा महसूस कराने के लिए काफी है।
आईआईटी मद्रास में असल जश्न तो पहले लेक्चर से बहुत पहले ही शुरू हो जाने वाला है। संस्थान ने 25 जुलाई को अपना ग्रैंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा है। यह दिन न सिर्फ छात्रों के लिए, बल्कि उनके माता-पिता के लिए भी बहुत भावुक और गर्व से भरा होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुबह का समय अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम में नए दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए रखा गया है, ताकि वे संस्थान के कड़े नियमों और कैंपस के माहौल से अच्छी तरह वाकिफ हो सकें।
वहीं, दोपहर का समय खास तौर पर माता-पिता और अभिभावकों के लिए रिजर्व किया गया है, ताकि वे भी जान सकें कि उनके बच्चे अगले कुछ साल कहां और कैसे बिताने वाले हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। उसी दिन शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच, परिवारों को उन विभागों का दौरा करने का भी खास मौका मिलेगा, जहां उनके बच्चे अपने करियर की नींव रखेंगे।
प्रेशर कम करने के लिए 5 दिनों का इमर्शन प्रोग्राम
हम सभी जानते हैं कि घर से दूर आकर एकदम से पढ़ाई के भारी दबाव में पड़ जाना किसी भी नए छात्र के लिए थोड़ा डरावना हो सकता है। इस बात को संस्थान बखूबी समझता है। इसीलिए, 25 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक पांच दिनों का एक बेहद खास 'इमर्शन प्रोग्राम' शेड्यूल किया गया है। इसका सीधा सा मकसद नए फ्रेशर्स को रेगुलर क्लास शुरू होने से पहले आईआईटी के माहौल, यहां के इकोसिस्टम और कैंपस की भागदौड़ भरी जिंदगी में ढलने का पूरा मौका देना है। एक बार जब छात्रों की झिझक खत्म हो जाएगी और वे इस माहौल के अभ्यस्त हो जाएंगे, तब 30 जुलाई से उनकी रेगुलर क्लासेज पूरे जोश के साथ शुरू होंगी।
रैंकिंग और रुतबे में नंबर वन है IIT मद्रास
नए छात्रों का यह शाही स्वागत ऐसे समय में हो रहा है जब आईआईटी मद्रास पूरे भारत के उच्च शिक्षा जगत में अपना दबदबा लगातार कायम रखे हुए है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से हाल ही में जारी की गई NIRF 2026 की रैंकिंग में इस संस्थान ने एक बार फिर से इंजीनियरिंग कैटेगरी में अपना नंबर 1 का ताज बरकरार रखा है। सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसका खूब डंका बज रहा है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में आईआईटी मद्रास ने 59.3 के बेहतरीन ओवरऑल स्कोर के साथ दुनियाभर में 170वां स्थान हासिल किया है। यह न सिर्फ संस्थान के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
सबसे ज्यादा डिमांड वाले कोर्स
अगर पढ़ाई की बात करें, तो आज के समय में आईआईटी मद्रास कई तरह के शानदार प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है। इनमें चार साल का रेगुलर बीटेक कोर्स, पांच साल का डुअल डिग्री (बीटेक-एमटेक) प्रोग्राम, और पोस्टग्रेजुएट स्तर पर एमटेक और एमएस कोर्सेज शामिल हैं। इसके अलावा इनका ऑनलाइन बीएस प्रोग्राम भी आजकल छात्रों के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है। लेकिन, जब बात इंजीनियरिंग के छात्रों की पहली पसंद की आती है, तो हर साल की तरह इस बार भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जलवा बरकरार है। ये दोनों ही ब्रांचेज सबसे ज्यादा डिमांड में बनी हुई हैं। इन्हीं कोर्सेस में अपनी जगह पक्की करना हर उस छात्र का सपना होता है जो आईआईटी की मुश्किल तैयारी में अपने दिन-रात एक कर देता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव