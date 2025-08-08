IIT Madras : direct admission for olympiad toppers without jee advanced IIT Madras : बिना JEE Advanced दिए मिला एडमिशन, IIT मद्रास ने किनके लिए खोले दरवाजे, Career Hindi News - Hindustan
IIT Madras : बिना JEE Advanced दिए मिला एडमिशन, IIT मद्रास ने किनके लिए खोले दरवाजे

IIT Madras : IIT मद्रास ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। संस्थान ने बिना जेईई एडवांस के ही आर्ट-कल्चर और ओलंपियाड विजेताओं को सम्मान देते हुए बीटेक प्रोग्राम में अलग से सीटें आरक्षित की हैं।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 02:43 PM
IIT Madras : भारत के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में से एक IIT मद्रास ने बीटेक प्रोग्राम में इस बार ‘Fine Arts and Culture Excellence Admissions Scheme’ (FACE) के जरिए 9 छात्रों को दाखिला दिया है। वहीं, ‘Scholarship for Olympiad Performance-based Entry’ (ScOpE) के अंतर्गत 3 छात्रों को जगह मिली है। IIT मद्रास ऐसा करने वाला देश का पहला और अब तक का एकमात्र IIT है जो आर्ट-कल्चर कोटे से छात्रों को दाखिला दे रहा है।

क्या है ScOpE स्कीम?

ScOpE (Scholarship for Olympiad Performance based Entry) मार्च 2025 में शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत भी हर प्रोग्राम में दो अतिरिक्त सीटें हैं, एक महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित।

ScOpE के जरिए छात्र 14 विभिन्न बीटेत प्रोग्राम में आवेदन कर सकते हैं, जिनमें एयरोस्पेस, केमिकल, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे विकल्प शामिल हैं। चयन ScOpE रैंक लिस्ट (SRL) के आधार पर होगा, जो छात्रों की ओलंपियाड्स में उपलब्धियों पर आधारित होगी।

योग्यता

  • भारतीय नागरिक या 4 मार्च 2021 से पहले जारी OCI/PIO कार्डधारी।
  • पिछले 4 वर्षों में इन ओलंपियाड प्रशिक्षण शिविरों में से किसी एक में भाग लिया हो:
  • गणित: IMOTC (HBCSE द्वारा)
  • फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी: OCSC (HBCSE द्वारा)
  • इंफॉर्मेटिक्स: IOITC (IARCS द्वारा)

क्या है FACE स्कीम?

FACE स्कीम उन छात्रों को मान्यता देने का एक प्रयास है जिन्होंने फाइन आर्ट्स या कल्चर के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल की है। हर बीटेक और बीएस कोर्स में दो सीटें इस स्कीम के लिए आरक्षित होती हैं, जिसमें एक केवल महिला उम्मीदवारों के लिए और दूसरी सीट जेंडर न्यूट्रल है।

योग्यता

  • उम्मीदवार भारतीय नागरिक (जन्म से या नेचुरलाइज़ेशन द्वारा) हों या फिर वे OCI/PIO हों जो JEE (Advanced) 2025 में भारतीय नागरिकों की श्रेणी में अप्लाई कर रहे हों।
  • JEE (Advanced) 2025 की परीक्षा में पास होकर कॉमन रैंक लिस्ट या कैटेगरी वाइज लिस्ट में शामिल होना ज़रूरी है।
  • कक्षा 12वीं की न्यूनतम योग्यता मानदंड पूरी करनी होगी
  • भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्राप्त किया हो (Category A या B की सूची में शामिल)।

संस्थान के प्रवक्ता ने बताया, “यह पहला साल है जब FACE स्कीम के छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इन्हें स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की तरह मेंटरशिप मिलेगी और इनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक मंच प्रदान किए जाएंगे।”

