नौकरियों पर एआई का खौफ... क्या सच में छिन जाएगा रोजगार? IIT मद्रास की रिपोर्ट में क्या
आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट के मुताबिक एआई पूरी नौकरी नहीं बल्कि कुछ टास्क बदलेगा। नई तकनीक से काम करने का तरीका बदलेगा जिससे इंसानों के लिए नए मौके पैदा होंगे।
आजकल दफ्तरों की कैंटीन से लेकर कॉलेज के गलियारों तक हर जगह एक ही चर्चा सबसे ज्यादा गर्म है। सवाल सीधा सा है कि क्या 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' यानी एआई हमारी और आपकी रोजी-रोटी छीन लेगा? कुछ वक्त पहले तक यह सब सिर्फ किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता था, लेकिन 2026 के इस दौर में यह डर एक जीती-जागती हकीकत बनकर हमारे सामने खड़ा है। चैटजीपीटी और जेनेरेटिव एआई के आने के बाद से नौकरियों में छंटनी और हायरिंग के धीमे होने की खबरें लोगों की रातों की नींद उड़ा रही हैं। लेकिन अगर आप भी इस खौफ के साए में जी रहे हैं तो जरा ठहरिए। क्योंकि तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जो डराने वाला नहीं बल्कि नई राह दिखाने वाला है।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, चेन्नई के मशहूर आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने इस पूरे मामले पर एक नई रोशनी डाली है जो हमारी आंखों से डर की पट्टी खोलने का काम करती है। हाल ही में 'इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ऑन एआई गवर्नेंस 2026' में एक अहम वाइटपेपर रिलीज किया गया। इसका नाम हाउ एआई इज रिकॉन्फिगरिंग वर्क इन इंडिया है। वाधवानी स्कूल ऑफ डेटा साइंस एंड एआई के 'सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई' की इस नई रिसर्च ने उस आम धारणा की पूरी तरह से हवा निकाल दी है कि एआई एक ही झटके में इंसानों को हमेशा के लिए बेरोजगार कर देगा।
पूरी नौकरी नहीं तो किस पर पड़ेगा असर
रिपोर्ट सबसे पहले हमारी स सोच को चुनौती देती है कि नई तकनीक पूरे के पूरे जॉब रोल को ही निगल जाएगी। रिसर्चर्स का साफ कहना है कि हमें 'नौकरियों' को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। कोई भी नौकरी महज एक काम नहीं होती, बल्कि वो कई छोटे-बड़े टास्क्स का एक मिला-जुला पुलिंदा होती है। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर बालारमन रविंद्रन इसे बहुत ही आसान और सीधे लफ्जों में समझाते हैं। वो कहते हैं, "यह पेपर इस खौफनाक आईडिया को गलत साबित करता है कि एआई हमेशा नौकरियां छीनता है। असल हकीकत यह है कि ज्यादातर नौकरियों में कई तरह के काम होते हैं और उनमें से सिर्फ कुछ ही काम ऐसे हैं जिन्हें मशीन या एआई कर सकता है। इसका सीधा असर इस बात पर निर्भर करेगा कि काम क्या है, इंडस्ट्री कौन सी है, एआई के नियम क्या हैं और उस तकनीक को इस्तेमाल करने में कंपनियों का खर्चा कितना आ रहा है।"
इंसान और मशीन की जुगलबंदी के दो रास्ते
आईआईटी की टीम ने इस बात को भी बड़ी गहराई से समझाया है कि आने वाले वक्त में इंसान और मशीन मिलकर काम कैसे करेंगे। इसके दो बड़े तरीके उभर कर सामने आए हैं -
- पहला रास्ता वो है जहां एआई ज्यादातर भारी, उबाऊ और थकाऊ काम करेगा, जबकि इंसान उस काम का मुआयना करेगा और यह परखेगा कि मशीन के नतीजे सही हैं या नहीं।
- दूसरा रास्ता वो है जहां कमान पूरी तरह से इंसान के ही हाथ में रहेगी। फैसले इंसान ही लेगा, लेकिन एआई एक बेहतरीन मददगार की तरह उसके काम को आसान, स्मार्ट और तेज बना देगा।
इस शानदार तालमेल से काम की शक्ल बिल्कुल बदल जाएगी। कुछ काम ऐसे होंगे जहां हल्की-फुल्की और 'गुड इनफ' एआई से ही काम चल जाएगा, तो कुछ में बहुत एडवांस सिस्टम की दरकार होगी। वहीं, कुछ खतरनाक या जोखिम भरे कामों को एआई के हवाले कर दिया जाएगा, जिससे इंसानों की जान महफूज रहे। लेकिन बड़े फैसले लेने, कायदे-कानूनों को फॉलो करने और सही जज्बे (स्किल्स) के साथ फैसले लेने के लिए इंसानों की जरूरत हमेशा और हर हाल में बनी रहेगी।
खर्चा, शहर और इंडस्ट्री का अपना अलग खेल
एआई का असर हर जगह, हर दफ्तर में एक जैसा नहीं होगा। रिपोर्ट साफ बताती है कि तकनीक का खर्चा यह तय करेगा कि इसका इस्तेमाल कौन, कैसे और कहां करेगा। सस्ती एआई तकनीक बहुत तेजी से फैलेगी। इसका सबसे ज्यादा असर बीपीओ, बुककीपिंग और मझोले बिजनेस की क्वालिटी चेकिंग वाले कामों पर पड़ेगा।
दूसरी तरफ, कानूनी मामलों की बारीकियां समझने और मेडिकल इमेजरी को परखने जैसी चीजों के लिए बेहद एडवांस एआई सिस्टम की जरूरत होती है। ऐसे महंगे और भारी-भरकम सिस्टम बड़े शहरों और बड़ी कंपनियों तक ही महदूद रहेंगे, क्योंकि वहां बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा पैसा और सही स्किल्स वाले लोग आसानी से मौजूद होते हैं। रिपोर्ट में कॉल सेंटर, फैक्ट्रियों, छोटे बिजनेस, बैंकिंग, कानून, सॉफ्टवेयर और क्रिएटिव जॉब्स का उदाहरण देकर बारीकी से बताया गया है कि हर फील्ड में मशीन का दखल अलग-अलग होगा।
नौकरियों का नया डिजाइन और मुस्तकबिल की तैयारी
इस रिसर्च पेपर का सबसे अहम और काम का हिस्सा यह है कि एआई को अपनाने के साथ-साथ 'नौकरियों को फिर से डिजाइन करना' वक्त की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। अगर कोई काम एआई की वजह से बदल रहा है, तो वर्कर्स को उसी के हिसाब से नए तरीके से ढालना होगा। चुनौती अब यह पता लगाने की नहीं है कि मशीन से कौन सी नौकरी छिनने वाली है। असली चैलेंज यह है कि कामों को कैसे बदला जाए और वर्कर्स को नए रोल्स के लिए कैसे तैयार किया जाए, जहां उनका काम एआई सिस्टम्स को चलाना और उन्हें बेहतर तरीके से मैनेज करना हो।
रिसर्चर्स की बेबाक राय है कि काम का भविष्य इस बात पर तय नहीं होगा कि एआई सिस्टम कितने ताकतवर हैं, बल्कि इस बात पर तय होगा कि कंपनियां उन्हें किस तरह इस्तेमाल करती हैं। वर्कर्स को नई तकनीक सीखने, एआई की बारीकियां समझने और आगे बढ़ने के नए रास्ते मिलने चाहिए। अगर सरकार, कंपनियां और लीडर्स मिलकर वर्कर्स की स्किल्स निखारने पर ध्यान दें और सही नियम-कानून बनाएं, तो एआई कोई खतरा नहीं, बल्कि हिंदुस्तानी वर्कफोर्स के लिए कामयाबी का एक बहुत बड़ा मौका साबित होगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव