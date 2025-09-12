iit kharagpur withdraws notice separate seating veg non veg hostel mess वेज-नॉनवेज की खाई पाटी, IIT खड़गपुर ने एक महीने के भीतर पलटा अलग बैठने का आदेश, Career Hindi News - Hindustan
वेज-नॉनवेज की खाई पाटी, IIT खड़गपुर ने एक महीने के भीतर पलटा अलग बैठने का आदेश

आईआईटी खड़गपुर ने शाकाहारी और मांसाहारी छात्रों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था का नोटिस वापस ले लिया है। छात्रों की नाराजगी के बाद संस्थान ने आदेश रद्द कर दिया।

Himanshu Tiwari पीटीआईFri, 12 Sep 2025 03:27 PM
आईआईटी खड़गपुर ने हॉस्टल में खाने की व्यवस्था को लेकर जारी किए गए एक विवादित नोटिस को वापस ले लिया है। इस नोटिस में छात्रों को उनकी भोजन की पसंद शाकाहारी या मांसाहारी के आधार पर अलग अलग बैठकर खाने का निर्देश दिया गया था। जैसे ही यह आदेश सामने आया, छात्रों के बीच असंतोष फैल गया और संस्थान को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा।

क्या बोले उच्च अधिकारी

आईआईटी खड़गपुर के निदेशक सुमन चक्रवर्ती ने शुक्रवार को बताया कि यह नोटिस बीआर आंबेडकर हॉल में जारी किया गया था और संस्थान के उच्च अधिकारियों की जानकारी के बिना इसे लागू कर दिया गया था। उन्होंने कहा, “जैसे ही हमें इस फैसले की जानकारी मिली, उच्च अधिकारियों से परामर्श कर इसे तुरंत रद्द कर दिया गया।”

उन्होंने साफ किया कि भोजन कक्ष में किसी भी छात्र को उसकी पसंद के आधार पर अलग नहीं किया जाएगा और न ही इसके लिए कोई पहचान सूचक बोर्ड लगाया जाएगा। निदेशक ने कहा, “किसी भी शैक्षणिक संस्थान को छात्रों को उनकी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर अलग बैठाने का आदेश नहीं देना चाहिए।”

छात्रों ने की थी कड़ी आलोचना

गौरतलब है कि 16 अगस्त को ‘बीआर आंबेडकर हॉल ऑफ रेजिडेंस’ में जारी नोटिस में छात्रों को अलग अलग बैठने को कहा गया था। इस कदम की छात्रों ने कड़ी आलोचना की थी और इसे अनुचित बताया था।

इसके बाद, संस्थान ने 8 सितंबर को सभी हॉल वार्डनों को नया नोटिस जारी कर स्पष्ट कर दिया कि शाकाहारी, मांसाहारी, जैन और अन्य श्रेणियों के अनुसार खाने की अलग व्यवस्था केवल तैयारी और वितरण के स्तर तक ही सीमित रहेगी। नोटिस में साफ कहा गया कि “भोजन कक्ष में अलग अलग बैठने की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।”

