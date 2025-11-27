IIT Kharagpur Scholarships: आईआईटी खड़गपुर में पढ़ने का सपना अब और आसान, छात्रों को मिलेंगी ये स्कॉलरशिप

संक्षेप: IIT Scholarships: आईआईटी खड़गपुर, अपने मेधावी और योग्य छात्रों को हर साल कई तरह की स्कॉलरशिप प्रदान करता है। इन स्कॉलरशिप का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी किसी भी होनहार छात्र की पढ़ाई के रास्ते में बाधा न बने।

IIT Kharagpur Scholarships: देश के टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में से एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) खड़गपुर, अपने मेधावी और योग्य छात्रों को हर साल कई तरह की स्कॉलरशिप प्रदान करता है। इन स्कॉलरशिप का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी किसी भी होनहार छात्र की पढ़ाई के रास्ते में बाधा न बने। इन फायदों में कॉलेज की फीस में छूट और डायरेक्ट बैंक खाते में आर्थिक सहायता शामिल है।

अगर आप IIT खड़गपुर में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको इंस्टीट्यूट द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप के बारे में जरूर जानना चाहिए।

मेरिट-कम-मीन्स (MCM) स्कॉलरशिप यह IIT खड़गपुर की सबसे महत्वपूर्ण स्कॉलरशिप में से एक है, जिसे आईआईटी खड़गपुर खुद फंड करता है। यह स्कॉलरशिप 'योग्यता-सह-आवश्यकता' (Merit-cum-Means) के आधार पर दी जाती है। इसका मतलब है कि छात्र की शैक्षणिक योग्यता और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति दोनों को ध्यान में रखा जाता है।

यह स्कॉलरशिप 4-वर्षीय बीटेक (ऑनर्स), 5-वर्षीय डुअल डिग्री, 5-वर्षीय बी.आर्क (ऑनर्स), 5-वर्षीय इंटीग्रेटेड एमएससी और 4-वर्षीय बीएस कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले योग्य छात्रों को दी जाती है। अंडरग्रेजुएट और डुअल डिग्री कोर्स में हर साल एडमिशन लेने वाले 25% तक छात्रों को यह स्कॉलरशिप दी जाती है। MCM स्कॉलरशिप पाने वाले छात्रों को संस्थान की ट्यूशन फीस से पूरी तरह छूट मिलती है। हालांकि उन्हें अन्य निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा। यह स्कॉलरशिप पूरे शैक्षणिक सत्र के 12 महीनों के लिए उपलब्ध होती है।

MCM स्कॉलरशिप के लिए शर्तें- स्कॉलरशिप को शुरू करने और हर साल इसके रिन्यू के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी जरूरी हैं। नए छात्रों को JEE एडवांस्ड के लिए क्वालिफाइंग परीक्षा में कम से कम 60% अंक या उसके बराबर ग्रेड प्राप्त करना होगा।

छात्र के माता-पिता या अभिभावक को संस्थान द्वारा निर्धारित आर्थिक मानदंड को पूरा करना होगा। छात्र के खिलाफ पिछले वर्ष में कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई होनी चाहिए और न ही कोई कार्रवाई लंबित हो।

अन्य महत्वपूर्ण बातें- अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्र सामान्य तौर पर इस MCM स्कॉलरशिप के लिए पात्र नहीं होते हैं, क्योंकि वे अपने संबंधित राज्य सरकारों से पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए योग्य होते हैं।

एक छात्र को एक ही समय में एक से अधिक स्कॉलरशिप लेने की अनुमति नहीं है। यदि कोई छात्र किसी अन्य जगह से स्कॉलरशिप के लिए योग्य हो जाता है, तो उसे एक का चयन करना होगा और लिखित रूप में इसकी सूचना देनी होगी।